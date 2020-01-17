Саудовскую трассу Ф1 построят к 2023 году
Появились планы по созданию трассы для нового Гран При в Саудовской Аравии, которая должна принять гонку через три года.
Трасса будет расположена в рамках крупного развлекательного и спортивного комплекса Киддия в 45 километрах от столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда.
Презентация трассы состоялась в эту пятницу, где ее показали на симуляторе. Дизайнером трассы и консультантом проекта стал 45-летний бывший гонщик Benetton, McLaren и Williams, двукратный победитель марафона в Ле-Мане и председатель Ассоциации гонщиков Гран При Александр Вурц.
Автодром создается по стандартам FIA Grade One. Трасса будет способна принимать как Формулу 1, так и MotoGP.
На презентации среди прочих гостей были чемпион 1996 года Дэймон Хилл, экс-гонщики Ф1 Дэвид Култхард и Нико Хюлькенберг, а также пилот Haas Ромен Грожан и бывший гонщик MotoGP Лорис Капиросси.
Исполнительный директор проекта Майк Рейнингер рассказал журналистам, что новая трасса будет готова к проведению Гран При в 2023 году. При этом, как отмечают инсайдеры, сделка о проведении гонки еще не заключена, но стороны почти достигли соглашения. В Ф1 эту информацию не комментировали.
Рейнингер назвал новый автодром «большой автоспортивной вселенной» и рассказал Motorsport.com, что цель – привлечь все гоночные категории высшего уровня: «Мы строим такую трассу, чтобы она была способна принимать MotoGP, WEC, региональные и национальные чемпионаты, все вплоть до Ф1. Мы планируем принимать самые большие и лучшие гоночные соревнования во всех категориях.
По словам Рейнингера, трассу можно разделить на две части. Одна станет «стадионной», а другая будет проходить мимо отелей, магазинов, ресторанов и парка аттракционов в развлекательной части комплекса.
Весь проект комплекса в Киддии является частью проекта Саудовской Аравии под названием Vision 2030, направленного на диверсификацию экономики страны вне зависимости от производства ископаемого топлива.
Недавно Daily Mail сообщала, что гонка в Саудовской Аравии состоится уже в 2021 году. И до того, как трасса будет способна принять Гран При, он будет проходить на улицах города Джидда.
Презентация Гран При Киддии
Фотограф: Qiddiya Grand Prix
Презентация Гран При Киддии
Фотограф: Qiddiya Grand Prix
Презентация Гран При Киддии
Фотограф: Qiddiya Grand Prix
Презентация Гран При Киддии
Фотограф: Qiddiya Grand Prix
Презентация Гран При Киддии: Нико Хюлькенберг, Александр Вурц, РОмен Грожан, Дэймон Хилл, Дэвид Култхард и Лорис Капиросси
Фотограф: Qiddiya Grand Prix
Презентация Гран При Киддии: Нико Хюлькенберг, Александр Вурц, РОмен Грожан, Дэймон Хилл, Дэвид Култхард и Лорис Капиросси
Фотограф: Qiddiya Grand Prix
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Денис Буденков
Саудовскую трассу Ф1 построят к 2023 году
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