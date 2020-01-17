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Формула 1 / Новость

Саудовскую трассу Ф1 построят к 2023 году

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Саудовскую трассу Ф1 построят к 2023 году
Автор:
17 янв. 2020 г., 12:50

Появились планы по созданию трассы для нового Гран При в Саудовской Аравии, которая должна принять гонку через три года.

Трасса будет расположена в рамках крупного развлекательного и спортивного комплекса Киддия в 45 километрах от столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда.

Презентация трассы состоялась в эту пятницу, где ее показали на симуляторе. Дизайнером трассы и консультантом проекта стал 45-летний бывший гонщик Benetton, McLaren и Williams, двукратный победитель марафона в Ле-Мане и председатель Ассоциации гонщиков Гран При Александр Вурц. 

Автодром создается по стандартам FIA Grade One. Трасса будет способна принимать как Формулу 1, так и MotoGP.

На презентации среди прочих гостей были чемпион 1996 года Дэймон Хилл, экс-гонщики Ф1 Дэвид Култхард и Нико Хюлькенберг, а также пилот Haas Ромен Грожан и бывший гонщик MotoGP Лорис Капиросси.

Исполнительный директор проекта Майк Рейнингер рассказал журналистам, что новая трасса будет готова к проведению Гран При в 2023 году. При этом, как отмечают инсайдеры, сделка о проведении гонки еще не заключена, но стороны почти достигли соглашения. В Ф1 эту информацию не комментировали.

Рейнингер назвал новый автодром «большой автоспортивной вселенной» и рассказал Motorsport.com, что цель – привлечь все гоночные категории высшего уровня: «Мы строим такую трассу, чтобы она была способна принимать MotoGP, WEC, региональные и национальные чемпионаты, все вплоть до Ф1. Мы планируем принимать самые большие и лучшие гоночные соревнования во всех категориях.

По словам Рейнингера, трассу можно разделить на две части. Одна станет «стадионной», а другая будет проходить мимо отелей, магазинов, ресторанов и парка аттракционов в развлекательной части комплекса.

Весь проект комплекса в Киддии является частью проекта Саудовской Аравии под названием Vision 2030, направленного на диверсификацию экономики страны вне зависимости от производства ископаемого топлива.

Недавно Daily Mail сообщала, что гонка в Саудовской Аравии состоится уже в 2021 году. И до того, как трасса будет способна принять Гран При, он будет проходить на улицах города Джидда.

Слайдер
Список

Презентация Гран При Киддии

Презентация Гран При Киддии
1/6

Фотограф: Qiddiya Grand Prix

Презентация Гран При Киддии

Презентация Гран При Киддии
2/6

Фотограф: Qiddiya Grand Prix

Презентация Гран При Киддии

Презентация Гран При Киддии
3/6

Фотограф: Qiddiya Grand Prix

Презентация Гран При Киддии

Презентация Гран При Киддии
4/6

Фотограф: Qiddiya Grand Prix

Презентация Гран При Киддии: Нико Хюлькенберг, Александр Вурц, РОмен Грожан, Дэймон Хилл, Дэвид Култхард и Лорис Капиросси

Презентация Гран При Киддии: Нико Хюлькенберг, Александр Вурц, РОмен Грожан, Дэймон Хилл, Дэвид Култхард и Лорис Капиросси
5/6

Фотограф: Qiddiya Grand Prix

Презентация Гран При Киддии: Нико Хюлькенберг, Александр Вурц, РОмен Грожан, Дэймон Хилл, Дэвид Култхард и Лорис Капиросси

Презентация Гран При Киддии: Нико Хюлькенберг, Александр Вурц, РОмен Грожан, Дэймон Хилл, Дэвид Култхард и Лорис Капиросси
6/6

Фотограф: Qiddiya Grand Prix

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Денис Буденков

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