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Формула 1 Новости

Саудовская нефтяная компания стала титульным спонсором Aston Martin

Концерн Aramco, в последнее время широко представленный в Ф1, поддержит команду Лоуренса Стролла

Саудовская нефтяная компания стала титульным спонсором Aston Martin
Пабло Элизальде
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О «долговременном стратегическом партнерстве» стороны объявили поздно вечером в четверг. Официально команда будет теперь именоваться Aston Martin Aramco Cognizant Formula 1 Team.

Контракт включает не только спонсорство и право взаимного использования торговых марок, но и планы совместных исследований в области «зеленого» топлива, продвинутых смазочных материалом и других неметаллических материалов, используемых в конструкции машин Ф1. 

Болельщикам бренд Aramco известен благодаря рекламе компании на трассах Гран При в прошедшем сезоне (на фото ниже). 

При этом следует отметить, что соглашение с Aston Martin является прежде всего коммерческим – команда не будет использовать продукцию саудовских нефтяников и продолжит заливать в свои машины топливо и масло Petronas – как и все остальные клиенты Mercedes.

Реклама Aramco на трассе Гран При Венгрии

Реклама Aramco на трассе Гран При Венгрии

Фото: Стивет Ти / Motorsport Images

Aston Martin представит свою машину для нового сезона Ф1 10 февраля, церемония пройдет в штаб-квартире британского автопроизводителя в Гэйдоне. 

По итогам минувшего года AMR финишировала седьмой в Кубке конструкторов, опустившись на три строчки по сравнению с результатом своей предшественницы Racing Point в 2020-м. 

Выступать за команду продолжат Себастьян Феттель и Лэнс Стролл. 

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