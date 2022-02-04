Саудовская нефтяная компания стала титульным спонсором Aston Martin
Концерн Aramco, в последнее время широко представленный в Ф1, поддержит команду Лоуренса Стролла
О «долговременном стратегическом партнерстве» стороны объявили поздно вечером в четверг. Официально команда будет теперь именоваться Aston Martin Aramco Cognizant Formula 1 Team.
Контракт включает не только спонсорство и право взаимного использования торговых марок, но и планы совместных исследований в области «зеленого» топлива, продвинутых смазочных материалом и других неметаллических материалов, используемых в конструкции машин Ф1.
Болельщикам бренд Aramco известен благодаря рекламе компании на трассах Гран При в прошедшем сезоне (на фото ниже).
При этом следует отметить, что соглашение с Aston Martin является прежде всего коммерческим – команда не будет использовать продукцию саудовских нефтяников и продолжит заливать в свои машины топливо и масло Petronas – как и все остальные клиенты Mercedes.
Реклама Aramco на трассе Гран При Венгрии
Фото: Стивет Ти / Motorsport Images
Aston Martin представит свою машину для нового сезона Ф1 10 февраля, церемония пройдет в штаб-квартире британского автопроизводителя в Гэйдоне.
По итогам минувшего года AMR финишировала седьмой в Кубке конструкторов, опустившись на три строчки по сравнению с результатом своей предшественницы Racing Point в 2020-м.
Выступать за команду продолжат Себастьян Феттель и Лэнс Стролл.