Саудовская компания заплатит Формуле 1 $400 млн
В обмен на щедрый спонсорский взнос в честь самой прибыльной компании мира назовут сразу три Гран При
Стали известны подробности сделки между саудовской компанией Aramco и Формулой 1. Ранее стало известно, что нефтяной концерн стал партнером чемпионата мира, заключив с ним десятилетний контракт. По данным SportsBusiness, за эту сделку Aramco будет платить по 40-45 млн долларов в год.
Aramco не была отнесена ни к одной из привычных категорий спонсоров Ф1, но обозначена как «глобальный партнер». При этом сделка напрямую не связана с перспективами проведения Гран При Саудовской Аравии, который в теории может появиться в чемпионате уже в 2021 году. Однако если такая гонка все же будет проведена, бренд Aramco появится в ее официальном названии. В этом же году концерн должен стать титульным спонсором Гран При Испании, Венгрии и США.
Саудовская компания, которая считается самой прибыльной в мире, пошла на сделку ради улучшения глобальной узнаваемости бренда.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Иван Матушкин
Саудовская компания заплатит Формуле 1 $400 млн
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