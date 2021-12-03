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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Галерея

Саудовская Авария. Фото и видео пятничного краша Леклера в Джидде

Пилот Ferrari стал автором первой серьезного происшествия на новой саудовской трассе. Вот как это было

Саудовская Авария. Фото и видео пятничного краша Леклера в Джидде

На последних минутах второй пятничной тренировки Шарль Леклер потерял контроль над задней частью машины в 22-м повороте, алую SF21 понесло и отбросило в барьер с правой стороны. После этого заезды остановили красными флагами и больше не возобновляли. 

Гонщика доставили в медицинский центр трассы, где медики не нашли у него никаких повреждений. О его машине, как показывают наши фото и видео, такого явно не скажешь.

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Авария Шарля Леклера, Ferrari SF21, во второй тренировке
Авария Шарля Леклера, Ferrari SF21, во второй тренировке
1/16

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Авария Шарля Леклера, Ferrari SF21, во второй тренировке
Авария Шарля Леклера, Ferrari SF21, во второй тренировке
2/16

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Авария Шарля Леклера, Ferrari SF21, во второй тренировке
Авария Шарля Леклера, Ferrari SF21, во второй тренировке
3/16

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Авария Шарля Леклера, Ferrari SF21, во второй тренировке
Авария Шарля Леклера, Ferrari SF21, во второй тренировке
4/16

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Разбитая машина Шарля Леклера, Ferrari SF21
Разбитая машина Шарля Леклера, Ferrari SF21
5/16

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Разбитая машина Шарля Леклера, Ferrari SF21
Разбитая машина Шарля Леклера, Ferrari SF21
6/16

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Судьи убирают машину Шарля Леклера, Ferrari SF21, после аварии
Судьи убирают машину Шарля Леклера, Ferrari SF21, после аварии
7/16

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Судьи убирают машину Шарля Леклера, Ferrari SF21, после аварии
Судьи убирают машину Шарля Леклера, Ferrari SF21, после аварии
8/16

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Судьи убирают машину Шарля Леклера, Ferrari SF21, после аварии
Судьи убирают машину Шарля Леклера, Ferrari SF21, после аварии
9/16

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Судьи убирают машину Шарля Леклера, Ferrari SF21, после аварии
Судьи убирают машину Шарля Леклера, Ferrari SF21, после аварии
10/16

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Судьи убирают машину Шарля Леклера, Ferrari SF21, после аварии
Судьи убирают машину Шарля Леклера, Ferrari SF21, после аварии
11/16

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Судьи убирают машину Шарля Леклера, Ferrari SF21, после аварии
Судьи убирают машину Шарля Леклера, Ferrari SF21, после аварии
12/16

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Судьи убирают машину Шарля Леклера, Ferrari SF21, после аварии
Судьи убирают машину Шарля Леклера, Ferrari SF21, после аварии
13/16

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Эвакуация машины Шарля Леклера, Ferrari SF21, после аварии
Эвакуация машины Шарля Леклера, Ferrari SF21, после аварии
14/16

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Судьи убирают детали машины Шарля Леклера, Ferrari SF21, после аварии
Судьи убирают детали машины Шарля Леклера, Ferrari SF21, после аварии
15/16

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Судьи убирают детали машины Шарля Леклера, Ferrari SF21, после аварии
Судьи убирают детали машины Шарля Леклера, Ferrari SF21, после аварии
16/16

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

 
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