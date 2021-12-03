Саудовская Авария. Фото и видео пятничного краша Леклера в Джидде
Пилот Ferrari стал автором первой серьезного происшествия на новой саудовской трассе. Вот как это было
На последних минутах второй пятничной тренировки Шарль Леклер потерял контроль над задней частью машины в 22-м повороте, алую SF21 понесло и отбросило в барьер с правой стороны. После этого заезды остановили красными флагами и больше не возобновляли.
Гонщика доставили в медицинский центр трассы, где медики не нашли у него никаких повреждений. О его машине, как показывают наши фото и видео, такого явно не скажешь.
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images