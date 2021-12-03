На последних минутах второй пятничной тренировки Шарль Леклер потерял контроль над задней частью машины в 22-м повороте, алую SF21 понесло и отбросило в барьер с правой стороны. После этого заезды остановили красными флагами и больше не возобновляли.

Гонщика доставили в медицинский центр трассы, где медики не нашли у него никаких повреждений. О его машине, как показывают наши фото и видео, такого явно не скажешь.

Авария Шарля Леклера, Ferrari SF21, во второй тренировке 1 / 16 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Авария Шарля Леклера, Ferrari SF21, во второй тренировке 2 / 16 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Авария Шарля Леклера, Ferrari SF21, во второй тренировке 3 / 16 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Авария Шарля Леклера, Ferrari SF21, во второй тренировке 4 / 16 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Разбитая машина Шарля Леклера, Ferrari SF21 5 / 16 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Разбитая машина Шарля Леклера, Ferrari SF21 6 / 16 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Судьи убирают машину Шарля Леклера, Ferrari SF21, после аварии 7 / 16 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Судьи убирают машину Шарля Леклера, Ferrari SF21, после аварии 8 / 16 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Судьи убирают машину Шарля Леклера, Ferrari SF21, после аварии 9 / 16 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Судьи убирают машину Шарля Леклера, Ferrari SF21, после аварии 10 / 16 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Судьи убирают машину Шарля Леклера, Ferrari SF21, после аварии 11 / 16 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Судьи убирают машину Шарля Леклера, Ferrari SF21, после аварии 12 / 16 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Судьи убирают машину Шарля Леклера, Ferrari SF21, после аварии 13 / 16 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Эвакуация машины Шарля Леклера, Ferrari SF21, после аварии 14 / 16 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Судьи убирают детали машины Шарля Леклера, Ferrari SF21, после аварии 15 / 16 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Судьи убирают детали машины Шарля Леклера, Ferrari SF21, после аварии 16 / 16 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images