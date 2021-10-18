Саудовская Аравия запретила Ф1 миниюбки и шорты

Организаторы первого в истории Гран При Саудовской Аравии, который пройдет с 3 по 5 декабря на городской трассе в Джидде, разослали участникам Формулы 1 и Формулы 2 правила поведения в публичных местах в этой мусульманском королевстве.

Они в первую очередь касаются одежды: в Саудовской Аравии запрещено появление на публике с открытыми плечами и коленями. Не рекомендуются также рубашки и майки с короткими рукавами. Впрочем, для членов команд в паддоке и по пути туда из отеля могут быть сделаны послабления при условии, что речь идет об элементах фирменной формы.

Под запрет попадают в первую очередь шорты, в том числе мужские, а также короткие женские юбки и топики, не говоря уже о купальниках. Все это может доставить неудобство, учитывая, что средняя температура в Джидде в декабре составляет 31 градус по Цельсию.

Надо отметить, что требования к участникам гонок не являются чем-то уникальным. Ровно такие же запреты действуют для всех в публичных местах Саудовской Аравии.