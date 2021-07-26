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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новость

Саудовская Аравия выразила готовность принять в сезоне-21 два Гран При

Автор:
, Ответственный редактор

Местные организаторы рассказали, что готовы помочь Формуле 1 организовать достаточне количество гонок в новом сезоне

Саудовская Аравия выразила готовность принять в сезоне-21 два Гран При

Дебютный Гран При Саудовской Аравии должен пройти на городской трассе в Джидде в первый уик-энд декабря. Однако с календарем на осеннюю часть сезона пока остается много неопределенностей – потому есть вероятность, что Формуле 1 потребуются дополнительные этапы. 

Представители саудовской стороны рассказали, что будут рады возможности провести у себя сразу два Гран При, если возникнет такая необходимость. 

«Уверен, у Формулы 1 множество партнеров в Европе, на Ближнем Востоке и в разных частях мира, – рассказал на пресс-конференции в понедельник промоутер этапа в Джидде принц Халид Бин Султан Аль-Файзаль. – Они смогут найти места для гонок.

Пока Ф1 не просила нас принять второй этап, но сейчас наши приготовления и строительные работы идут полностью по графику. Потому если потребуется провести еще одну гонку даже раньше нашей [подтвержденной] даты, я думаю, мы сможем сделать это. 

Сейчас картина имеет глобальный характер, и если Ф1 столкнется с проблемами, потребуется найти наилучшее решение.

Понятно, что мы в первую очередь сконцентрированы на предстоящей дебютной гонке, у нас свои планы ее продвижения, сопутствующих активностей, церемонии открытия.

Но если потребуется найти место для еще одной гонки, мы будем рады помочь Формуле 1».

Также Аль Файзаль подтвердил информацию, что в 2022 году саудовские организаторы рассчитывают провести Гран При на новом автодроме, который сейчас возводится, в весенней части сезона. 

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