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Формула 1 Новость

Саудовская Аравия вложит в McLaren больше 500 млн долларов

Автор:
, главный редактор

Впрочем, новые инвестиции предназначены не только для гоночной команды

Саудовская Аравия вложит в McLaren больше 500 млн долларов

Компания McLaren Group, в состав которой входит и выступающая в Формуле 1 команда, объявила о скором привлечении инвестиций в размере около 750 млн долларов.

При этом основной объем средств – порядка 550 млн – поступит от новых акционеров компании, которыми станут Общественный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, действующий в сотрудничестве с британской инвестиционной компанией Ares Managment.

Оставшиеся деньги будут вложены «ограниченным числом частных инвесторов» – в том числе бахрейнским инвестиционным фондом Mumtalakat, являющимся совладельцем компании. При этом часть новых инвестиций будет использована для выплаты займа, которым был ранее предоставлен McLaren национальным банком Бахрейна.

Напомним, что в конце прошлого года британцам удалось привлечь инвестиции и непосредственно в гоночную команду, совладельцем которая стала американская инвест-группа MSP Sports Capital. 

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