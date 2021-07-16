Саудовская Аравия вложит в McLaren больше 500 млн долларов

Компания McLaren Group, в состав которой входит и выступающая в Формуле 1 команда, объявила о скором привлечении инвестиций в размере около 750 млн долларов.

При этом основной объем средств – порядка 550 млн – поступит от новых акционеров компании, которыми станут Общественный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, действующий в сотрудничестве с британской инвестиционной компанией Ares Managment.

Оставшиеся деньги будут вложены «ограниченным числом частных инвесторов» – в том числе бахрейнским инвестиционным фондом Mumtalakat, являющимся совладельцем компании. При этом часть новых инвестиций будет использована для выплаты займа, которым был ранее предоставлен McLaren национальным банком Бахрейна.

Напомним, что в конце прошлого года британцам удалось привлечь инвестиции и непосредственно в гоночную команду, совладельцем которая стала американская инвест-группа MSP Sports Capital.