Саудовская Аравия увела у Австралии право открыть сезон-2024 в Ф1
Организаторы гонки в Джидде ловко использовали календарь мусульманских праздников, чтобы добиться своих целей
Новая саудовская городская трасса впервые приняла этап Формулы 1 в 2021 году – местные промоутеры предложили боссам чемпионата мира выгодные контракт и получили право проводить Гран При в течение десяти лет. При этом в будущем этап планируют перенести на совершенно новый автодром в городе Киддия, строительство которого сейчас продолжается.
При этом саудовские организаторы не скрывали своих амбиций принимать первый этап сезона. Дебютная гонка прошла осенью, но в 2022 и 2023 годах Джидда стала второй в календаре, пропустив лишь Гран При Бахрейна.
В чемпионате-2024 первым должен был идти Гран При Австралии. Однако в том году традиционный мусульманский праздник Рамадан празднуется с 10 марта до 8 апреля. Используя этот аргумент, представители Джидды смогли получить право открыть новый чемпионат.
Австралия, в свою очередь, получила продление контракта на два года и гарантию, что до 2037 года этап в Мельбурне будет первым в календаре.
Ранее участники Ф1 традиционно начинали борьбу именно в Мельбурне: с 1996 по 2019 годы из этого правила было всего два исключения (в 2006 и 2010-м).
В предстоящем сезоне предсезонные тесты и первый Гран При вновь примет Бахрейн – 23-25 февраля и 5 марта соответственно.
Организаторы ГП Австралии продлили контракт с Ф1 еще на два года. До 2037-го
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