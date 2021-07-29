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Формула 1 Новости

Саудовская Аравия хочет Гран При в начале года и спринт

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Аравийцы еще не провели ни одной гонки, но уже хотят перемен

Саудовская Аравия хочет Гран При в начале года и спринт

В этом году Саудовская Аравия впервые примет Гран При Формулы 1. Этот этап пройдет в декабре и станет предпоследним в календаре. Однако уже со следующего года промоутер гонки принц Халид бин Султан Аль-Файсал хочет перенести Гран При на начало сезона.

«Как промоутеры, мы не хотели бы проводить свою гонку одной из последних, – сказал Аль-Файсал. – На первых этапах команды хороши, а следующие гонки промоутеру не очень интересны.

Мы хотели проводить гонку в начале года, но в 2021-м не успели бы все подготовить. Мы могли либо провести этап в конце 2021-го или в начале 2022-го. Но мы хотели гонку уже в 2021-м. Теперь мы обсуждаем с FIA, как нам лучше провести свою гонку в 2022-м. Надеюсь, придем к согласию».

Также саудиты хотят проводить спринтерскую гонку: «Мы хотели бы быть одним из этапов, который проводит спринт. Решение за Ф1».

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