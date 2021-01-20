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Формула 1 / Новость

Sauber продлит контракт с Ferrari до 2025 года

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Sauber продлит контракт с Ferrari до 2025 года
Автор:
, Редактор Ф1

Вопрос с брендом Alfa Romeo пока не решен

Как стало известно Motorsport.com, Sauber намерена в ближайшее время продлить партнерское соглашение с Ferrari до 2025 года. Таким образом, швейцарская команда остановит все слухи о своем переходе в сателлиты Renault.

Sauber является клиентом Ferrari с 2010 года, а с 2019-м связь команда стала прочнее, когда швейцарцы начали выступать под брендом Alfa Romeo. Нынешнее соглашение сторон истекает в конце 2021 года, что стало причиной слухов о возможном переходе Sauber к Renault. Однако по нашим данным, Sauber и Ferrari уже договорились о новом контракте.

Сделка еще не заключена, но машина Sauber на 2022 год уже проектируется с учетом установки силовой установки и коробки передач Ferrari. Кроме того, в продолжении сотрудничества заинтересованы акционеры Sauber.

Для Ferrari же продление соглашение является способом упрочить свое влияние в Ф1, сохранив две клиентские команды в лице Sauber и Haas. К тому же, за нынешнюю Alfa Romeo под протекцией Скудерии выступает ее воспитанник Антонио Джовинацци.

При этом пока непонятно, сохранит ли Sauber в 2022 году бренд Alfa Romeo. В прошлом октябре контракт был продлен на год, но учитывая грядущее слияние Fiat Chrysler и Peugeot Group, нового продления может не быть.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Sauber , Ferrari
Автор Люк Смит

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