Sauber продлит контракт с Ferrari до 2025 года

Как стало известно Motorsport.com, Sauber намерена в ближайшее время продлить партнерское соглашение с Ferrari до 2025 года. Таким образом, швейцарская команда остановит все слухи о своем переходе в сателлиты Renault.

Sauber является клиентом Ferrari с 2010 года, а с 2019-м связь команда стала прочнее, когда швейцарцы начали выступать под брендом Alfa Romeo. Нынешнее соглашение сторон истекает в конце 2021 года, что стало причиной слухов о возможном переходе Sauber к Renault. Однако по нашим данным, Sauber и Ferrari уже договорились о новом контракте.

Сделка еще не заключена, но машина Sauber на 2022 год уже проектируется с учетом установки силовой установки и коробки передач Ferrari. Кроме того, в продолжении сотрудничества заинтересованы акционеры Sauber.

Для Ferrari же продление соглашение является способом упрочить свое влияние в Ф1, сохранив две клиентские команды в лице Sauber и Haas. К тому же, за нынешнюю Alfa Romeo под протекцией Скудерии выступает ее воспитанник Антонио Джовинацци.

При этом пока непонятно, сохранит ли Sauber в 2022 году бренд Alfa Romeo. В прошлом октябре контракт был продлен на год, но учитывая грядущее слияние Fiat Chrysler и Peugeot Group, нового продления может не быть.