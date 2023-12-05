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Sauber первой из команд Ф1 раскрыла детали презентации 2024 года

Швейцарцы впервые в своей истории покажут машину в Лондоне. Когда именно это произойдет, и как она будет называться – пока неизвестно

Автор Сэм Холл
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Логотип Sauber Engineering на кожухе Alfa Romeo Racing C38

С момента своего дебюта в 1993 году команда Sauber показывала свои машины в разных местах – в Германии, Австрии, но чаще всего у себя в Швейцарии. Прошлую машину, которая называлась Alfa Romeo C43, одновременно представили в Цюрихе и на базе в Хинвиле. 

Теперь сотрудничество с итальянским производителем осталось в прошлом, а до полноценного прихода Audi ждать еще два года. И местом для своей первой презентации в рамках короткого переходного периода команда выбрала Лондон.

Будучи гостем недавней церемонии Autosport Awards, нынешний глава Sauber Алессандро Алюнни Брави рассказал: «10 декабря FIA опубликует официальный список участников сезона Ф1. Сразу после этого мы объявим официальное имя команды.  

Думаю, оно станет сюрпризом: нам не терпится официально начать отношения с новыми партнерами. Мы намерены избрать свежий подход в плане маркетинга и коммуникаций, потому и решили начать с презентации в Британии». 

Итальянец не стал раскрывать никакие дополнительные детали о новом названии Sauber и дате показа машины. 

Алессандро Алюнни Брави, руководитель Alfa Romeo F1 Team

Фото: Motorsport Images

Алессандро Алюнни Брави, руководитель Alfa Romeo F1 Team

Также Аллюни Брави затронул вопрос тех изменений, которые ждут Группу Sauber в течение ближайшего года. 

«Мы очень активно работаем над процессом трансформации, – рассказал он. – Наша команда остается небольшой и независимой, но перед нами стоит серьезный вызов. Так что приходится заниматься всеми вопросами. 

Дело не только в размерах. Надо искать правильных людей. Как любит повторять Джеки Стюарт, люди решают все. 

Сложнее всего отыскать настоящих профессионалов и наладить процесс. Это очень непросто. 

Мы можем купить все, кроме времени – и прекрасно отдаем себе в этом отчет. Думаю, важно верно выстраивать ожидания, это тоже серьезная задача».

Минувший сезон Ф1 Alfa Romeo завершила девятой в Кубке конструкторов, заработав 16 очков. 

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