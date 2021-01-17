Sauber может расстаться с Alfa Romeo и стать сателлитом Renault

Alfa Romeo может покинуть Формулу 1 в конце 2021 года. Материнская компания бренда Fiat-Chrysler готовится к слиянию с компанией PSA, что сделает их концерн четвертым по размеру в мире автопроизводства. А пересмотр спортивной активности после слияния может привести к уходу из Ф1.

Если это произойдет, то Sauber, на основе которой Alfa Romeo сейчас выступает в Ф1, может наладить партнерство с Renault. Как сообщают итальянские источники, французская команда хочет получить клиента для своих моторов и команду-сателлит. Ее место может занять Sauber, если лишится поддержки Alfa Romeo и заодно откажется от двигателей Ferrari.

С 2021 года Renault не имеет клиентов в Ф1, производя силовые установки только для собственной заводской команды.