Sauber может расстаться с Alfa Romeo и стать сателлитом Renault
Поделились
Комментарии
Швейцарская команда может сменить покровителя, оставшись той же командой
Alfa Romeo может покинуть Формулу 1 в конце 2021 года. Материнская компания бренда Fiat-Chrysler готовится к слиянию с компанией PSA, что сделает их концерн четвертым по размеру в мире автопроизводства. А пересмотр спортивной активности после слияния может привести к уходу из Ф1.
Если это произойдет, то Sauber, на основе которой Alfa Romeo сейчас выступает в Ф1, может наладить партнерство с Renault. Как сообщают итальянские источники, французская команда хочет получить клиента для своих моторов и команду-сателлит. Ее место может занять Sauber, если лишится поддержки Alfa Romeo и заодно откажется от двигателей Ferrari.
С 2021 года Renault не имеет клиентов в Ф1, производя силовые установки только для собственной заводской команды.
Читайте также:
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Renault F1 Team , Alfa Romeo
|Автор
|Джонатан Нобл
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Sauber может расстаться с Alfa Romeo и стать сателлитом Renault
Поделились
Комментарии
Самое читаемое
25 дек. 2020 г.
Эволюция логотипа McLaren
25 дек. 2020 г.
Ф1 в сезоне-2021: состав участников
18 дек. 2020 г.
Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби
15 дек. 2020 г.
Лучшие фото Гран При Абу-Даби
15 нояб. 2020 г.
Гран При Турции - стартовая решетка
Слайд-шоу
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер