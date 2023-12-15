Sauber будет выступать в 2024-25 годах под именем Stake F1 Team

Онлайн-тотализатор Stake на два предстоящих года станет официальным именем команды Ф1 из Хинвиля. Более того, бренд принадлежащего ему стримингового сервиса Kick.com войдет в название шасси – в новом сезоне на старт выйдет Kick Sauber C44.

Команда, которая с 2019 года была известна болельщикам как Alfa Romeo, прекратила сотрудничество с этим автопроизводителем после завершения сезона-2023. После перехода Больших Призов на новый регламент в 2026 году Sauber станет заводским проектом Audi, однако заранее было известно, что до этого времени «Четыре кольца» никак не будут представлены в ее брендинге или на бортах машин.

В компании Sauber Motorsport, которая продолжит свою работу в новых цветах (судя по концовке минувшего сезона, базовым станет черный), уже давно договорились со Stake – австралийские букмекеры с 2023-го стали титульным спонсором Alfa Romeo, – однако обещали дождаться официального списка участников нового чемпионата Ф1, опубликованного FIA.

В итоге Sauber все же сделала в пятницу собственное официальное объявление.

В прошедшем сезоне на разных Гран При машины команды можно было увидеть с логотипами как Stake, так и Kick. Это определялось особенностями местного законодательства, а в момент февральской презентации пресс-служба команды спутала две ливреи и вынуждена была оперативно все исправлять.

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Фото: Зак Маугер / Motorsport Images Тео Пуршер, Alfa Romeo C43

Есть основания говорить, что по тем же причинам на некоторых Гран При 2024-го Sauber будет выступать как Kick Formula 1 Team Sauber.

«Нами всегда двигали инновации, стремление ломать стереотипы и бросать вызов условностям, – приводит пресс-служба слова руководителя команды Алессандро Алюнни Брави. – Партнерство с Kick.com является самым свежим и самым наглядным примером этой философии.

Kick.com установила новые стандарты прямых стриминговых трансляций, и в мире Ф1 они используют тот же бескомпромиссный подход. Наша с Kick.com цель – сделать следующий шаг в поиске новых и инновационных способов стать ближе к нашим поклонникам».

Впрочем, можно с высокой вероятностью утверждать, что для болельщиков команда все равно сохранит свое историческое имя Sauber.