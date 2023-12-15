Sauber будет выступать в 2024-25 годах под именем Stake F1 Team
Два ближайших сезона Формулы 1 швейцарцы проведут со сложносоставным спонсорским названием Stake F1 Team Kick Sauber
Онлайн-тотализатор Stake на два предстоящих года станет официальным именем команды Ф1 из Хинвиля. Более того, бренд принадлежащего ему стримингового сервиса Kick.com войдет в название шасси – в новом сезоне на старт выйдет Kick Sauber C44.
Команда, которая с 2019 года была известна болельщикам как Alfa Romeo, прекратила сотрудничество с этим автопроизводителем после завершения сезона-2023. После перехода Больших Призов на новый регламент в 2026 году Sauber станет заводским проектом Audi, однако заранее было известно, что до этого времени «Четыре кольца» никак не будут представлены в ее брендинге или на бортах машин.
В компании Sauber Motorsport, которая продолжит свою работу в новых цветах (судя по концовке минувшего сезона, базовым станет черный), уже давно договорились со Stake – австралийские букмекеры с 2023-го стали титульным спонсором Alfa Romeo, – однако обещали дождаться официального списка участников нового чемпионата Ф1, опубликованного FIA.
В итоге Sauber все же сделала в пятницу собственное официальное объявление.
В прошедшем сезоне на разных Гран При машины команды можно было увидеть с логотипами как Stake, так и Kick. Это определялось особенностями местного законодательства, а в момент февральской презентации пресс-служба команды спутала две ливреи и вынуждена была оперативно все исправлять.
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Тео Пуршер, Alfa Romeo C43
Есть основания говорить, что по тем же причинам на некоторых Гран При 2024-го Sauber будет выступать как Kick Formula 1 Team Sauber.
«Нами всегда двигали инновации, стремление ломать стереотипы и бросать вызов условностям, – приводит пресс-служба слова руководителя команды Алессандро Алюнни Брави. – Партнерство с Kick.com является самым свежим и самым наглядным примером этой философии.
Kick.com установила новые стандарты прямых стриминговых трансляций, и в мире Ф1 они используют тот же бескомпромиссный подход. Наша с Kick.com цель – сделать следующий шаг в поиске новых и инновационных способов стать ближе к нашим поклонникам».
Впрочем, можно с высокой вероятностью утверждать, что для болельщиков команда все равно сохранит свое историческое имя Sauber.
Sauber первой из команд Ф1 раскрыла детали презентации 2024 года
Sauber первой из команд Ф1 раскрыла детали презентации 2024 года Sauber первой из команд Ф1 раскрыла детали презентации 2024 года
На машине Sauber до 2026 года не будет логотипов Audi
На машине Sauber до 2026 года не будет логотипов Audi На машине Sauber до 2026 года не будет логотипов Audi
Инсайд: Audi выбрала гонщиков, которые начнут выступать за нее с 2025 года
Инсайд: Audi выбрала гонщиков, которые начнут выступать за нее с 2025 года Инсайд: Audi выбрала гонщиков, которые начнут выступать за нее с 2025 года
Самое важное:
«Отрезали лишнее». Хорнер раскрыл секрет доминирования Red Bull в 2023 году
«Отрезали лишнее». Хорнер раскрыл секрет доминирования Red Bull в 2023 году «Отрезали лишнее». Хорнер раскрыл секрет доминирования Red Bull в 2023 году
«Выматывает совсем не количество гонок». Алонсо объяснил, чем плох календарь Ф1
«Выматывает совсем не количество гонок». Алонсо объяснил, чем плох календарь Ф1 «Выматывает совсем не количество гонок». Алонсо объяснил, чем плох календарь Ф1
FIA решила инспектировать базы команд Ф1 без предварительного уведомления
FIA решила инспектировать базы команд Ф1 без предварительного уведомления FIA решила инспектировать базы команд Ф1 без предварительного уведомления
Заявочный лист Ф1 на сезон-2024 сохранил в тайне новое имя AlphaTauri
Заявочный лист Ф1 на сезон-2024 сохранил в тайне новое имя AlphaTauri Заявочный лист Ф1 на сезон-2024 сохранил в тайне новое имя AlphaTauri
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.