Sauber/Alfa Romeo может сменить хозяина в ближайшие недели

Американский гоночный холдинг, принадлежащий экс-пилоту Ф1 и экс-чемпиону IndyCar Майклу Андретти, близок к приобретению контрольного пакета акций компании Sauber, которая является участником чемпионата мира на протяжении почти 30 лет (в последние годы – под именем Alfa Romeo). Об этом сообщают многочисленные источники в паддоке.

Слухи об интересе Андретти к покупке одной из команд Формулы 1 циркулируют на протяжении нескольких недель – и сейчас заслуживающие доверия источники утверждают, что переговоры идут уже достаточно активно и находятся далеко не на начальной стадии. Некоторые источники утверждают, что важные решения могут быть приняты в ближайшие недели.

При этом, по имеющейся информации, нынешний владелец Sauber (компания Islero Investments, находящаяся под контролем инвестиционного холдинга Longbow Finance) еще вполне может отказаться от продажи коллектива.

Представители Alfa Romeo пока отказываются от комментариев по вопросу возможной смены владельца – впрочем, руководитель коллектива Фредерик Вассер в паддоке Гран При Турции ответил на соответствующий вопрос весьма обтекаемо.

«Я не могу ничего сказать, так как, честно говоря, все это вне сферы моей компетенции, – заявил менеджер. – Я – генеральный директор и руководитель команды, поэтому не участвую в соответствующих обсуждениях. Этим занимаются акционеры. Сейчас ходит много слухов, и за комментариями лучше обратиться к акционерам».

По словам источников, Формула 1 в очередной раз привлекла внимание Андретти в связи со скорой сменой технических требований, которая может сократить разницу в потенциале команд, а также повысить привлекательность коллективов в роли партнеров для крупных автопроизводителей. В прошлом сам Андретти заявлял, что сможет рассмотреть вариант прихода в чемпионат мира, только если у него будет возможность купить готовые автомобили у другой команды – но на фоне вступления в силу нового техрегламента американец, видимо, поменял свою точку зрения.