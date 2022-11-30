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Формула 1 Новость

Сарджент выбрал номер для Формулы 1. Довольно нескромный

Американец решил, что будет стартовать в дебютном сезоне под №2

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Сарджент выбрал номер для Формулы 1. Довольно нескромный
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Логан Сарджент стал лучшим дебютантом по итогам прошедшего сезона Ф2. Он выиграл две гонки и завершил чемпионат четвертым в общем зачете, заработав важные баллы Суперлицензии. Спустя два дня о контракте с пилотом объявила Williams. 

По правилам Формулы 1, с 2014 года каждый постоянный гонщик чемпионата мира обязан перед началом выступлений выбрать себе номер на всю оставшуюся карьеру. Сарджент решил взять №2 – самый маленький из тех, что разрешено, поскольку «единичка» зарезервирована для чемпиона.

Таким образом, во всех списках участников Гран При Логан будет располагаться сразу следом за Максом Ферстаппеном и впереди всех остальных гонщиков пелотона.

«Я привык к этому номеру в Формуле Renault, где у меня получился с ним весьма неплохой сезон, – объяснил американец. – Вообще-то, мой номер – три, но он был уже занят [Даниэлем Риккардо]. Так что я решил взять один из тех, с которым побеждал прежде, и стартовать с ним в Ф1»

Прежде «двойку» в 2017-18 годах использовал в Ф1 Стоффель Вандорн, выступавший без особого успеха в McLaren. Так как после его ухода прошло три полных сезона, номер вновь появился в доступе.

Ранее другой дебютант предстоящего сезона, Оскар Пиастри, выбрал №81.

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