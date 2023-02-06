Сарджент: В какой-то момент я смирился, что не попаду в Ф1

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В отличие от многих пилотов из США, Логан Сарджент провел большую часть карьеры в Европе. Еще до перехода гонщика из картинга в молодежные формульные серии его семья переехала в Лондон – ему самому в тот момент было 12 лет.

«Мы подошли к точке, когда требовалось принять решение, – рассказал Логан репортерам на презентации Williams в понедельник. – Это было самое начало выступлений, и мы искали лучший вариант. И в любом случае получалось, что надо ехать в Европу.

Только там была возможность сражаться с действительно лучшими. А именно в этом была главная мотивация. В тот момент я не стремился непременно попасть в Ф1, просто хотел понять, чего смогу добиться. Понятно, что есть великое множество серий, где можно проявить себя, а Ф1 просто была на вершине этого списка».

Карьера Сарджента серьезно забуксовала в 2019 году – он перешел из Формулы Renault, где регулярно побеждал, в Формулу 3, и с большим трудом зарабатывал там очки.

«В какой-то момент я окончательно смирился, что надежд [попасть в Ф1] больше нет, – признался Логан. – Помню, как размышлял, что будет лучше – двигаться в сторону LMP или IndyCar. Такова была реальность. Мне казалось, что больше уже выбирать не из чего, а Формула 3 уже нужна лишь для того, чтобы поддерживать форму и помогать команде, но не больше.

Я смотрел на марафонские гонки, на соревнования GT, пытался находить в них удовольствие и накапливать опыт. Должен сказать, в конечном итоге это помогло мне. Я рад, что попробовал и такие гонки».

Свой второй сезон в Ф3 в 2020 году Сарджент закончил третьим, а еще через два года оказался в Формуле 2, где финишировал в статусе сильнейшего новичка. Такие результаты убедили Williams на год раньше перевести его в Большие Призы.

Говоря о том, что он считает своей сильной стороной за рулем гоночной машины, Логан отметил: «Это квалификация – она всегда была моей любимой сессией уик-энда. Пустые баки, свежая резина – это возможность выложиться по полной и показать, на что ты способен. Думаю, в этом компоненте я сильнее всего. И именно он доставляет мне максимум удовольствия. Так что буду отталкиваться от этого».

Дополнительная информация: Филип Клерен