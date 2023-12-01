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Сарджент продолжит выступать за Williams в 2024 году

Команда подтвердила продление контракта с американским пилотом. Это значит, что впервые в истории Формулы 1 состав пелотона не претерпит за зиму вообще никаких изменений

Джонатан Нобл
Автор Джонатан Нобл
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Логан Сарджент, Williams Racing

После того, как Логан Сарджент к осени перестал бить машины Williams, а на домашнем этапе в Остине еще и заработал первое в карьере очко, продолжение его сотрудничества с командой стало выглядеть все более логичным. 

Гоночный инженер американца после финиша заключительной гонки сезона даже проговорился о продлении контракта, однако после этого глава команды из Гроу Джеймс Воулз поспешил заверить, что гонщика на 2024-й объявят лишь через несколько недель.

На самом деле, серьезных конкурентов у Сарджента не было уже давно – с того момента, как Мик Шумахер попрощался с Формулой 1 и ушел в марафонские гонки. Однако перед Гран При Абу-Даби в паддоке вдруг появились слухи, что Mercedes может попробовать усадить за руль Williams своего молодого протеже Фредерика Вести.

Но датчанин проиграл титул в Формуле 2 Тео Пуршеру, и хотя потом провел целый тестовый день за рулем W14 и показал третье время дня, видимо, все же недостаточно впечатлил больших боссов. 

В пятницу вечером Williams официально объявила, что еще на год ее гонщиком останется Сарджент. В заявлении говориться, что Логан «продемонстрировал необходимую для выступлений на высшем уровне скорость и от этапа к этапу развивался на этом фундаменте, укрепив свои позиции в составе Williams Racing».

Это значит, что состав участников второй половины сезона-2023 (с Даниэлем Риккардо в AlphaTauri) в неизменном составе продолжит выступления в следующем чемпионате. Такого прецедента не было еще ни разу за всю прежнюю историю Ф1.  

Джеймс Волуз, руководитель Williams Racing, Логан Сарджент, Williams Racing

Фото: Williams

Джеймс Волуз, руководитель Williams Racing, Логан Сарджент, Williams Racing

«Я рад продолжить выступления за Williams Racing в сезоне-2024, – цитирует пресс-служба 22-летнего американца. – Наше приключение с командой получилось удивительным, и я благодарен ей за возможность продолжать развиваться как гонщику и столь талантливом и целеустремленном окружении.

У нас серьезные планы на будущее, и мне не терпится внести собственный вклад в успехи команды в новом году».

Последним американцем до Сарджента в Ф1 был Скотт Спид. Он провел сезон-2006 в Toro Rosso (нынешней AlphaTauri), продлил контракт еще на год – но в середине 2007-го был отчислен из команды.   

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