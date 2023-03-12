Сарджент признал неверным свой подход к Формуле 1
Американец рассказал, что сам испортил себе дебютный уик-энд Ф1 из-за того, что чересчур агрессивно действовал в квалификации
Вопреки ожиданиям, Логан Сарджент оказался сильнейшим из трех новичков Формулы 1 по ходу дебютного уик-энда нового сезона в Бахрейне. Гонщик Williams показал в квалификации 16-й результат, а гонку завершил 12-м
Несмотря на то, что такие выступления получили позитивный отклик в паддоке, сам гонщик признался, что не вполне доволен собой. В квалификации он не сумел выйти из первого сегмента в самых обидных обстоятельствах: показав одинаковое время с Ландо Норрисом, Сарджент не прошел дальше, так как проехал свой круг позже соперника.
«Я получал удовольствие от каждой секунды своего первого уик-энда, – признался пилот в интервью пресс-службе Ф1. – И если бы до старта Гран При мне озвучили такие результаты, я бы согласился без раздумий. Гонка прошла без малейших приключений, начиная от пит-стопов и виртуальной машины безопасности, и заканчивая финишем на 12-м месте. Это отличный базис, чтобы работать дальше.
Но я очень хотел выйти во второй квалификационный сегмент, однако упустил эту возможность. Мы с Ландо Норрисом проехали вровень, но он успел сделать это раньше – так что я вылетел».
Логан Сарджент, Williams FW45
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Американец продолжил: «Я пришел к выводу, что мой подход к квалификации был неверным. Машина была достаточно быстрой, чтобы выходить во второй сегмент. Но сам я в тот момент не осознавал этого, потому действовал более агрессивно, чем стоило бы.
Из-за того, что я излишне атаковал во время первой быстрой попытки, не получилось установить себе верные ориентиры для второй. Это ментальный вопрос, который я теперь намерен скорректировать. Как минимум, тут есть, о чем подумать в преддверии следующих гонок».
При этом Логан остался доволен силой своей команды, которая в Сахире была вовсе не самой медленной, как многие ожидали.
«Полагаю, уик-энд прошел настолько хорошо, насколько только было возможно, – сказал он. – Команда превзошла ожидания.
Мы ожидали, что будем одними из самых медленных, но Алекс [Элбон] заработал одно очко, мы оба были быстры в квалификации. Это позволило заложить крепкий базис сезона и добавило всем нам мотивации. Надеюсь, дальше будет только лучше».
По итогам Гран При Бахрейна Williams поднялась на седьмую строчку Кубка конструкторов, опережая AlphaTauri, Haas и McLaren, которые вовсе не заработали очков.
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