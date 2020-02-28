Самым выносливым мотором Формулы 1 оказалась Honda. 5 дней тестов подряд без замен

На предсезонных тестах Формулы 1 самым надежным двигателем стала Honda, установленная на болиде AlphaTauri. Японский производитель признал, что первые пять дней испытательных заездов машина AT01 проехала на одном и том же моторе. Это значит, что команда Пьера Гасли и Даниила Квята преодолела 2825 км без замены силового агрегата. Такова дистанция трех с половиной Гран При Формулы 1.

По ходу тестов пилоты AlphaTauri проезжали 114, 147, 121, 86 и 139 кругов за день. В общей сложности это 607 кругов по трассе «Каталунья». Остальные команды Ф1 не смогли выдержать такую дистанцию без замен: моторы меняли в том числе Ferrari и Mercedes AMG.

«За все время тестов у нас не возникло не одной неполадки, – рассказал Motorsport.com Пьер Гасли. – Именно этого и хотели добиться ребята из Honda. В прошлом сезоне они сделали огромный шаг вперед, а в этом году ситуация стала еще лучше».

В последний день испытаний Гасли за рулем AlphaTauri сменил Даниил Квят. Россиянин едет на том же самом моторе. Если команда не будет менять силовую установку до конца дня, то Honda выдержит уже шестой день подряд.

Целью Honda на 2020 год является 5600 км пройденной дистанции без замен, подтвердили Motorsport.com представители японского автопроизводителя. При суммарной дистанции каждого Гран При в 800 км, где 300 км приходятся на гонку, а 500 км на тренировки и квалификацию, 5600 км соответствуют километражу семи Гран При. При выполнении этой цели Honda сможет уложиться в норматив трех двигателей за сезон. Это позволит избежать штрафов за внеплановые замены мотора.

Помимо AlphaTauri силовые установки Honda использует и гоночный коллектив Red Bull. Эта команда снимала с машины мотор по ходу тестов из предосторожности – но вскоре вернула тот же самый двигатель. В Red Bull уже подтвердили, что не собираются ставить на свои машины четвертый мотор в течение сезона.

Motorsport.com ведет текстовую трансляцию тестов Формулы 1 в Барселоне.