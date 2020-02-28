Самым выносливым мотором Формулы 1 оказалась Honda. 5 дней тестов подряд без замен

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
12 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
19 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
33 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
61 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
68 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
82 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
96 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
103 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
117 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
124 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
138 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
152 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
180 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
187 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
201 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
208 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
222 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
236 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
243 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
257 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
271 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне II / Новости

Самым выносливым мотором Формулы 1 оказалась Honda. 5 дней тестов подряд без замен

Поделились
Комментарии
Самым выносливым мотором Формулы 1 оказалась Honda. 5 дней тестов подряд без замен
Автор:
, шеф-редактор
Соавтор: Олег Карпов
28 февр. 2020 г., 12:35

На коллективных тестах Формулы 1 двигатели ломались даже у чемпионов: моторы меняли и Mercedes, и Ferrari. И все же в чемпионате мира нашлась команда, которая смогла преодолеть 5 дней испытаний без единой поломки силового агрегата. Это AlphaTauri, двигатели которой поставляет Honda

На предсезонных тестах Формулы 1 самым надежным двигателем стала Honda, установленная на болиде AlphaTauri. Японский производитель признал, что первые пять дней испытательных заездов машина AT01 проехала на одном и том же моторе. Это значит, что команда Пьера Гасли и Даниила Квята преодолела 2825 км без замены силового агрегата. Такова дистанция трех с половиной Гран При Формулы 1.

По ходу тестов пилоты AlphaTauri проезжали 114, 147, 121, 86 и 139 кругов за день. В общей сложности это 607 кругов по трассе «Каталунья». Остальные команды Ф1 не смогли выдержать такую дистанцию без замен: моторы меняли в том числе Ferrari и Mercedes AMG.

«За все время тестов у нас не возникло не одной неполадки, – рассказал Motorsport.com Пьер Гасли. – Именно этого и хотели добиться ребята из Honda. В прошлом сезоне они сделали огромный шаг вперед, а в этом году ситуация стала еще лучше».

В последний день испытаний Гасли за рулем AlphaTauri сменил Даниил Квят. Россиянин едет на том же самом моторе. Если команда не будет менять силовую установку до конца дня, то Honda выдержит уже шестой день подряд.

Читайте также:

Целью Honda на 2020 год является 5600 км пройденной дистанции без замен, подтвердили Motorsport.com представители японского автопроизводителя. При суммарной дистанции каждого Гран При в 800 км, где 300 км приходятся на гонку, а 500 км на тренировки и квалификацию, 5600 км соответствуют километражу семи Гран При. При выполнении этой цели Honda сможет уложиться в норматив трех двигателей за сезон. Это позволит избежать штрафов за внеплановые замены мотора.

Помимо AlphaTauri силовые установки Honda использует и гоночный коллектив Red Bull. Эта команда снимала с машины мотор по ходу тестов из предосторожности – но вскоре вернула тот же самый двигатель. В Red Bull уже подтвердили, что не собираются ставить на свои машины четвертый мотор в течение сезона.

Motorsport.com ведет текстовую трансляцию тестов Формулы 1 в Барселоне. 

Следующая новость
Риккардо опередил Леклера с Хэмилтоном к середине финального дня тестов

Предыдущая новость

Риккардо опередил Леклера с Хэмилтоном к середине финального дня тестов
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне II
Пилоты Даниил Квят В Магазин , Пьер Гасли
Команды Toro Rosso В Магазин , Red Bull Racing В Магазин
Автор Антон Погорельский

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Онлайн. Последний день предсезонных тестов Ф1 в Барселоне

2
Формула 1

Феттель озвучил главную слабость болида Ferrari

3
Формула 1

Риккардо опередил Леклера с Хэмилтоном к середине финального дня тестов

50мин
4
Формула 1

Почему на пятый день тестов Ferrari внезапно стала лидером? Похоже, дело в подвеске

5
Формула 1

Самым выносливым мотором Формулы 1 оказалась Honda. 5 дней тестов подряд без замен

17мин

Последние видео

Подвеска Red Bull крупным планом: разбираемся, как все устроено 01:52
Формула 1

Подвеска Red Bull крупным планом: разбираемся, как все устроено

Что внутри у гоночного болида Mercedes-2020 01:18
Формула 1

Что внутри у гоночного болида Mercedes-2020

Послушайте первый запуск двигателя новой AlphaTauri 00:44
Формула 1

Послушайте первый запуск двигателя новой AlphaTauri

До Гран При Вьетнама осталось полтора месяца. Какой будет трасса? 00:38
Формула 1

До Гран При Вьетнама осталось полтора месяца. Какой будет трасса?

Первый раз на трассе. Renault R.S.20 приступила к тестам 01:00
Формула 1

Первый раз на трассе. Renault R.S.20 приступила к тестам

Самое важное:

Самым выносливым мотором Формулы 1 оказалась Honda. 5 дней тестов подряд без замен
F1

Самым выносливым мотором Формулы 1 оказалась Honda. 5 дней тестов подряд без замен

Риккардо опередил Леклера с Хэмилтоном к середине финального дня тестов
F1

Риккардо опередил Леклера с Хэмилтоном к середине финального дня тестов

Феттель озвучил главную слабость болида Ferrari
F1

Феттель озвучил главную слабость болида Ferrari

Ferrari «испекла» для Леклера особый подрулевой лепесток. Он напечатан на 3D-принтере
F1

Ferrari «испекла» для Леклера особый подрулевой лепесток. Он напечатан на 3D-принтере

Mercedes заменила Хэмилтону мотор перед финальным днем тестов
F1

Mercedes заменила Хэмилтону мотор перед финальным днем тестов

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • MotoGP
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
21 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.