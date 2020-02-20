«Самый подготовленный новичок». Расселл оценил Латифи
Прошлогодний лидер Williams считает, что его нового напарника недооценивают из-за мнимой нехватки опыта.
В прошлом году Джордж Расселл, будучи дебютантом Формулы 1, в большинстве гонок и квалификаций опережал опытного Роберта Кубицу. В новом сезоне британцу предстоит сражаться с новым партнером по команде – Николя Латифи. Канадец дебютирует в Ф1, но Расселл считает, что многолетняя работа на тестах сделал Латифи куда более опытным, чем кажется.
«Мне кажется, Николя практически самый подготовленный новичок в истории Формулы 1, – сказал Расселл. – Он пилотировал Force India, Williams, Mercedes, Renault. Он года три-четыре проводил тесты в Ф1. На бумаге он новичок, а в реальности нет. И его будет трудно превзойти. С нетерпением жду этого сражения».
Расселл считает, что публика пока недооценивает Латифи, но в сезоне тот покажет высокий уровень.
«Твой уровень определяет последняя гонка, так что мы все начинаем с чистого листа, – сказал Расселл. – По-моему, Николя сильно недооценен. Он шикарно готов, его будет непросто обойти, он заставит меня работать изо всех сил. Я буду стараться».
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Николя Латифи , Джордж Расселл
|Команды
|Williams
|Автор
|Иван Матушкин
«Самый подготовленный новичок». Расселл оценил Латифи
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Гонка
|
вт 2 дек.
вт 2 дек.
|
00:53
00:34
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты
|
21 маяБилеты