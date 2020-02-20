«Самый подготовленный новичок». Расселл оценил Латифи

В прошлом году Джордж Расселл, будучи дебютантом Формулы 1, в большинстве гонок и квалификаций опережал опытного Роберта Кубицу. В новом сезоне британцу предстоит сражаться с новым партнером по команде – Николя Латифи. Канадец дебютирует в Ф1, но Расселл считает, что многолетняя работа на тестах сделал Латифи куда более опытным, чем кажется.

«Мне кажется, Николя практически самый подготовленный новичок в истории Формулы 1, – сказал Расселл. – Он пилотировал Force India, Williams, Mercedes, Renault. Он года три-четыре проводил тесты в Ф1. На бумаге он новичок, а в реальности нет. И его будет трудно превзойти. С нетерпением жду этого сражения».

Расселл считает, что публика пока недооценивает Латифи, но в сезоне тот покажет высокий уровень.

«Твой уровень определяет последняя гонка, так что мы все начинаем с чистого листа, – сказал Расселл. – По-моему, Николя сильно недооценен. Он шикарно готов, его будет непросто обойти, он заставит меня работать изо всех сил. Я буду стараться».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл