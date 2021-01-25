Самый обидный рекорд. Почему Лука Бадоер не стал звездой Ф1

Недавняя история Гран При Сахира, когда Джордж Расселл блистательно проявил себя, получив возможность сесть за руль Mercedes, заставила многих всерьез задуматься. Ведь не свались Льюис Хэмилтон с коронавирусом, Джордж так бы и остался парнем из хвоста пелотона, не заработавшим за два года ни одного очка.

В этой связи можно вспомнить еще один сценарий, который Формула 1 подарила своим болельщикам. Его главным героем был другой пилот – тоже очень быстрый, но так и не дождавшийся той возможности, что получил Расселл. Зовут его Лука Бадоер.

Сравнивая карьеры двух спортсменов, невольно поражаешься, насколько они похожи. Оба были чемпионами в главной молодежной серии, оба попали под опеку сильнейшей команды Ф1…

Как известно, из-за невероятной череды событий Расселл финишировал в Гран При Сахира лишь на девятом месте. Та гонка едва ли вызывает у Джорджа приятные воспоминания, но она как минимум принесла ему первые в карьере очки. И теперь пилот уже точно не станет автором одного из самых неприятных антирекордов Ф1.

На первой строчке в списке тех, кто провел максимальное количество гонок без единого заработанного очка, останется Бадоер.

В действительности Лука был сильным гонщиком. Просто обстоятельства почти всегда складывались наименее удачным для него образом. В 1992 году итальянец стал чемпионом Формулы 3000, опередив, среди прочих, Рубенса Баррикелло, Дэвида Култхарда и Оливье Паниса.

Строго говоря, тот титул нельзя назвать заслугой исключительно гонщика. Ф3000, а отличие от современной Формулы 2, допускала использование нескольких марок шасси и их доработку. Команда Crypton, за которую выступал Бадоер, первой в пелотоне внедрила по ходу сезона подвеску с центральным амортизатором. Лука выиграл три следующие гонки, что и предопределило исход борьбы за титул.

Он стал одним из четырех пилотов в истории, кому удалось стать чемпионом Формулы 3000 с первой же попытки.

Лука Бадоер за рулем Reynard 92D Cosworth команды Team Crypton. Формула 3000, 1992 год Фото: Sutton Images

Уже в следующем 1993-м Бадоер дебютировал в Формуле 1. Правда, место гонщику нашлось лишь в составе Scuderia Italia Lola – самой слабой команды того чемпионата. Машину к новому сезону она проектировала в невероятной спешке, до выхода на трассу шасси ни разу не продували в аэродинамической трубе.

Даже опытнейший Микеле Альборето, вице-чемпион мира и победитель пяти Гран При, был не в силах угнаться на красно-белой Lola за соперниками. Команда оказалась тотальным аутсайдером и даже не поехала на два финальных Гран При. Но до этого внутрикомандные дуэли двух итальянцев складывались весьма напряженно. Альборето опередил напарника-новичка, однако всего лишь со счетом 8-6.

В ту пору очки на финише давали шестерым лучшим пилотам, и хотя в целом надежность Ф1 постепенно повышалась, еще порой случались гонки с крайне малым числом добравшихся до финиша. На четвертом этапе, Гран При Сан-Марино, Бадоер едва не стал автором маленького чуда. Он ехал в концовке седьмым (и последним), когда впереди из-за поломки сошел гонщик Sauber Юрки Ярвилехто.

Казалось бы, вот она, заветная шестерка – теперь уже никто не мог гонщику Lola. Но Лука отставал слишком сильно и просто не успел до клетчатого флага опередить финна по количеству пройденных кругов.

В протоколе он остался седьмым, не заработав очков. За всю оставшуюся карьеру, проведя в Ф1 еще много сезонов в составе самых разных команд, итальянец так и не превзошел этот результат. Он еще десять раз финишировал в десятке сильнейших, но всякий раз за границей зачетных баллов.

В дальнейшем каждому из тех, кто приходил в Ф1, или удавалось заработать очки, или приходилось покинуть чемпионат до того, как он повторит антирекорд Бадоера. Вторую строчку в «безголевом» рейтинге сейчас удерживает Шарль Пик, который провел 39 гонок за Marussia и Caterham.

Между тем, для самого Бадоера все могло сложиться совершенно иначе. «В тот момент у меня было два варианта, – рассказал он Motorsport.com об обстоятельствах своего дебюта в Ф1. – Меня звали и в Tyrrell, что было бы здорово в плане карьеры, и в Scuderia Italia. Я сделал неверный выбор.

В теории все выглядело здорово. У команды было шасси, разработанное Lola, и мотор Ferrari. Увы, но T93/00 оказалась скверной машиной».

Редкий кадр, где Бадоер за рулем Lola T93/30 Ferrari опережает соперников. Обычно он оставался позади Фото: Motorsport Images

Следующей зимой Scuderia Italia объединила усилия с еще одним завсегдатаем задних рядов, Minardi. Для Луки в новой команде нашлась на 1994-й только работа тест-пилота, но уже в следующем году он сел за руль вместо завершившего карьеру Альборето.

Машина по-прежнему не позволяла рассчитывать на многое, но Бадоер мог хотя бы утешать себя тем, что она не самая медленная – у Pacific и Forti дела шли не в пример хуже. Но в сезоне-96, перейдя как раз в Forti, итальянец вновь оказался в пелотоне замыкающим.

Любопытно, что его напарником стал давний соперник по Ф3000 Андреа Монтермини. Два итальянца, сражаясь за право выйти на старт, могли лишь с горечью наблюдать, как Баррикелло с Култхардом, которых они регулярно опережали в молодежной серии, теперь сражаются за подиумы в составе ведущих команд.

Forti не дожила даже до конца того сезона.

После этого места в пелотоне для Бадоера не нашлось, однако накопленный гонщиком опыт заинтересовал его земляков из Ferrari. Так для итальянца началась новая страница истории, связанная с Маранелло и ожиданием.

Полет на Гран При Аргентины – едва ли не единственное, чем Лука запомнился в Forti Фото: Малкольм Гриффитс / Motorsport Images

В те дни испытания машин в Ф1 никак не были лимитированы, и Лука проводил за рулем Ferrari буквально день за днем. Став главным испытателем Скудерии, гонщик лелеял надежду, что рано или поздно команде потребуется замена, временная или даже постоянная. И тогда выступать в Гран При почти наверняка поручат именно ему.

В 1999-м – кажется, впервые с начала этой истории – дела начали понемногу идти на лад. Джанкарло Минарди всю зиму ждал, кто будет готов заплатить больше всех за место в его команде, а когда желающих не нашлось, за руль вернулся Бадоер.

Машина по-прежнему ехала медленно, но это все равно было куда лучше, чем просто сидеть на скамейке запасных. А потом был осенний «Нюрбургринг» и совершенно безумная гонка с проблемами у лидеров.

Лука, стартовав 19-м, по ходу дистанции поднимался все выше, пока за 15 кругов до финиша к удивлению многих не оказался на четвертой позиции. Это выглядело настоящим чудом, пока через несколько минут на его Minardi не лопнул картер коробки передач.

Обида и отчаяние гонщика были столь велики, что он, взрослый мужчина, оказался не в силах сдержать слезы…

Лука Бадоер, Minardi, после схода на Гран При Европы 1999 года Фото: Motorsport Images

На самом деле, для Бадоера этот удар стал уже вторым за несколько месяцев. Еще летом судьба отвесила ему куда более обидную пощечину. В Сильверстоуне попал в аварию Михаэль Шумахер – и на много недель выбыл из строя из-за перелома ноги.

Гоночное сообщество затаило дыхание, ожидая, кого в Маранелло позовут на замену – ровно так, как было перед недавним Гран При Сахира. Выбор пал на Мику Сало. В том сезоне финн уже приходил на выручку команде BAR и неплохо проявил себя.

А может – кто знает – Жан Тодт с Россом Брауном решили подстраховаться. Доверь они машину Бадоеру, вкатанный и быстрый пилот мог добиться таких результатов, которые заставили бы иначе смотреть на успехи Шумахера с Рубенсом Баррикелло…

Так или иначе, но Сало должен был выигрывать в Германии, где из тактических соображений пропустил вперед своего напарника Эдди Ирвайна (тот вел спор за титул), а потом финишировал третьим в Монце. Но в остальных гонках результаты Мики были несравнимо ниже. Самым показательным стал этап на «Хунгароринге» – там Сало стартовал только 18-м, всего на одну позицию впереди Minardi Бадоера, и финишировал на 12-м месте с отставанием в два круга от победителя.

«Дрим-тим» Ferrari начала 2000-х. Вклад Бадоера в общий успех был ничуть не меньше, чем остальных Фото: Эрколе Коломбо

В течение следующих лет Лука накатывал немыслимый тестовый километрах. Каждый год он проезжал на Ferrari от 30 до 40 тысяч километров – это дистанция 130 гонок! И успехи Скудерии во многом базировались на тех данных, которые гонщик усердно собирал и проверял, наматывая бесконечные круги.

«Иногда от работы на тестах у тебя меняются приоритеты, – объяснял Бадоер в 2004-м. – Ты начинаешь думать о том, как выполнить поставленную командой задачу, а не как проехать максимально быстро. Я не конкурирую с Михаэлем или Рубенсом. Но мне очень приятно видеть, что мои времена такие же, как у них. Это значит, что я тоже годный гонщик».

И еще: «Тест-пилот в любом случае должен обладать хорошей скоростью. Иначе невозможно добиться от машины того же, что они [призовые гонщики]. Если ты едешь на секунду медленнее, то не испытываешь тех же ощущений, что напарник – и не в состоянии воспроизвести те сложности, которые могут возникать у него».

В начале 2000-х команды из второй половины пелотона несколько раз звали Бадоера. Но теперь уже он сам отвечал им отказом, говоря, что «уже семь лет работает на Ferrari, и все равно каждый раз испытывает особые эмоции, садясь в машину».

В 2006-м команда заменила Баррикелло юным Фелипе Массой. Спустя год взяла на место завершившего карьеру Шумахера Кими Райкконена. Бадоер продолжал оставаться тест-пилотом.

Даже когда летом 2009-го пружина подвески от Brawn Рубенса Баррикелло прилетела на квалификации в Венгрии в шлем Массе, Скудерия пригласила на замену бразильцу Михаэля Шумахера. Но тот отказался, так как незадолго до этого упал с мотоцикла и повредил шею. А Мика Сало к тому времени уже давно завершил карьеру.

И в Ferrari вспомнили о том, кто многие годы пилотировал их машину, но ни разу не стартовал на ней в Гран При.

Лука Бадоер за рулем Ferrari Фото: Ferrari Media Center

Это была грустная история. В 39 лет, не выступая в гонках с прошлого века, Бадоер не смог одномоментно выбросить из головы психологию тестов и адаптироваться к борьбе с реальными соперниками. Он провел всего два этапа, в Валенсии и Спа. И оба раза квалифицировался последним.

В свою первую субботу за рулем алой машины Лука уступил ближайшему сопернику – Хайме Альгерсуари из Toro Rosso – 1,5 секунды. Днем позже стал последним из тех, кто проехал под клетчатый флаг.

В Бельгии история повторилась: 14-е место Бадоера на финише выглядело тем большим недоразумением, что Кими Райкконен на такой же машине выиграл гонку.

Если оценивать ситуацию объективно, то это был максимально неудачный момент для дебюта. Совершенно новая аэродинамика машин вместе с запретом на доработку моторов сделали пелотон того сезона едва ли самым плотным в истории. Если проанализировать данные со всех Гран При, то самая быстрая машина (Red Bull) превосходила самую медленную (Force India) всего на 1,241% – то есть менее двух секунд на круге. Не говоря уж о том, что как раз Джанкарло Физикелла из Force India завоевал поул в Спа.

Ferrari, которая располагала лучшей техникой по ходу трех предыдущих лет, в 2009-м оказалась только пятой по скорости. Наконец, именно с того сезона количество тестов радикально сократили, а на машинах появилась система KERS, из-за чего старые знания Бадоера оказались уже не столь актуальны и полезны.

Его заменили после двух гонок, отдав алый автомобиль Джанкарло Физикелле. Тот смотрелся немногим лучше (не поднимался на решетке выше 14-го места, а в Абу-Даби и вовсе квалифицировался самым последним), но пару раз все же заработал какие-то очки.

Лука же так и остался ни с чем.

Разумеется, детали тех событий уже давно стерлись из памяти. Молодых поклонники Ф1 вообще не влышали о Бадоере, а для тех, кто постарше, итальянец навсегда останется человеком, чья карьера прошла на тестах Ferrari.

Он получил-таки свой вожделенный шанс, но произошло этот настолько поздно и невовремя, что лучше бы, наверное, и не было тех двух Гран При. Неслучайно болельщики притащили в Спа огромный плакат, гласящий: «Лука, моя бабушка ездит на Ferrari быстрее тебя. Позор».

Последние годы Бадоер почти не появлялся в паддоке Ф1. Осенью 2019-го Скудерия закатила в Милане закатила грандиозные торжества в честь своего 90-летия и собрала всех своих гонщиков прошлых лет. Но тому, кто за всю жизнь проехал на ее машинах едва ли не рекордную дистанцию, нашлось лишь скромное место в самом уголке…