Самый молодой победитель IndyCar захотел в Ferrari и Red Bull

Гонщик IndyCar Колтон Херта хочет сменить место работы на Формулу 1. Победитель недавней гонки в Мид-Огайо считает, что мог бы пробиться в топ-команду, получив первый шанс в коллективе поменьше.

«Я хотел бы попробовать силы в Ф1, – сказал Херта Racer. – Для этого надо или попасть в одну из трех лучших команд, либо иметь шансы на перевод туда, если окажусь достаточно хорош. То есть я мог бы провести год-два в Alfa Romeo или вроде того, а потом, если справился бы, попасть в Ferrari или Red Bull».

20-летний Херта сейчас занимает четвертое место в чемпионате IndyCar. В прошлом году он стал самым молодым победителем в этой серии, выиграв гонку в возрасте 18 лет.