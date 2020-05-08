В 1977 году в Канаде появился настоящий гоночной герой – Жиль Вильнев. 27-летний спортсмен был чемпионом североамериканской Formula Atlantic, когда получил от McLaren приглашение выступить на Гран При Великобритании.

Для дебюта канадец неплохо справился: попал в десятку в квалификации и стал 11-м в гонке. И хотя в британской команде карьера Вильнева развития не получила, спустя пару месяцев он получил приглашение от действующих чемпионов из Ferrari.

В 1978-м все еще новичок Жиль оказался пилотом самой прославленной команды в чемпионате. Его конкурентами стали Ники Лауда, Нельсон Пике, Эмерсон Фиттипальди, Джеймс Хант и Джоди Шектер. В напарники же канадцу достался победитель пяти Гран При Карлос Рейтеман.

Слайдер Список Жиль Вильнев, Ferrari 312T2 1 / 5 Фотограф: LAT Images Жиль Вильнев, Ferrari 2 / 5 Фотограф: LAT Images Жиль Вильнёв, Ferrari 312T2, и Джоди Шектер, Wolf Ford 3 / 5 Фотограф: LAT Images Жиль Вильнёв, McLaren M23 4 / 5 Фотограф: LAT Images Жиль Вильнёв, McLaren M23 5 / 5 Фотограф: LAT Images

Дебют получился тяжелым: после восьмого места в стартовой гонке в Аргентине Вильнев сошел в четырех гонках подряд. Однако на шестом этапе сезона, в Бельгии, он стал первым канадцем, набравшим очки в Формуле 1: Жиль финишировал четвертым, аккурат позади своего партнера по Ferrari Рейтемана.

Сказочного восхождения не получилось: следующие пять этапов вновь прошли без очков. А подлинный прорыв пришелся на Гран При Австрии, где Вильнев взял дебютный подиум, финишировав третьим. За этим последовал новый спад длиной в три этапа, и только в самом конце сезона, на домашнем Гран При в Торонто, Жиль добился дебютной победы.

Обстоятельства той гонки вызывали вопросы: действующий чемпион Марио Андретти еще до начала этапа заявил, что трасса спроектирована под Вильнева. Так или иначе, этап с самого начала благоволил Ferrari: на тренировках лучше всех смотрелся Ройтеман. Однако в квалификации у аргентинца произошел необъяснимый провал – он показал лишь 11-е время, в то время как Жиль заполучил третью стартовую позицию.

В гонке Вильнев долго боролся с Джоди Шектером, который уже подписал контракт с Ferrari на следующий сезон и должен был стать напарником Жиля. А в это время сенсационный обладатель поула Жан-Пьер Жарье все дальше отрывался от пелотона.

Когда Вильнев наконец сломил сопротивление Шектера, вопрос с победителем гонки мог казаться решенным. Но утечка масла вынудила Жарье сойти. В результате Вильнев уверенно приехал к победе.

На следующий год у Ferrari была лучшая машина в чемпионате, и главным соперником Вильнева стал Шектер. Не сказать, чтобы южноафриканец был явно лучше – оба пилота выиграли по три гонки, а по вторым местам Жиль был даже впереди. Вот только Джоди оказался явно стабильнее. За весь сезон он лишь раз финишировал вне зачетной шестерки, в то время как у Вильнева таких гонок набралось четыре. Да и по сходам картина была лучше у Шектера – два против трех.

Правила тех времен позволяли списать несколько худших результатов, за счет чего разница в очках между пилотами сократилась. Однако на заключительный этап в США Шектер все равно приехал уже в статусе чемпиона. Вильнев закончил сезон вторым, в четырех очках от напарника. И этот результат стал лучшим в его карьере.

Есть расхожее мнение, что Вильнев мог бы взять титул, если бы на Гран При Италии не послушал команду и обогнал Шектера. Математически, Жиль действительно оказался бы впереди по очкам, если поменять его с Джоди местами в той гонке. Но неизвестно, как при подобном исходе итальянкой гонки прошли бы этапы в Канаде и США. А титул в сослагательном наклонении – сомнительный приз.

В 1980-м инженеры Ferrari недоработали с граунд-эффектом, и машина получилась небоеспособной. Вильнев за весь сезон ни разу не поднялся выше пятого места, а Шектер после такого провала вообще завершил карьеру.

Следующий болид у Скудерии опять получился сомнительным. Ferrari 126С чудовищно проигрывала конкурентам в плане прижимной силы. И хотя мощный турбодвигатель позволил Вильневу победить в Монако и Испании, реально бороться за титул он не мог. Вдобавок, более чем в половине гонок канадец попросту не добрался до финиша.

Уже на следующий год у Ferrari вновь была лучшая машина, но как следует этим воспользоваться Вильнев не успел. Первые три гонки обернулись для Жиля двумя сходами и дисквалификацией. В Сан-Марино он наконец поднялся на подиум, но уже на следующем этапе закончились и его карьера, и жизнь.

Никто до сих пор точно не знает, ради чего Жиль атаковал в конце квалификации Гран При Бельгии. Одни говорили, что он рассчитывал улучшить результат, другие – что отчаянно хотел обогнать своего напарника Дидье Пирони, с которым навсегда разругался в Сан-Марино. Бывший инженер Ferrari Мауро Форгьери и вовсе заявлял, что на своем последнем круге Вильнев попросту возвращался в боксы.

Так или иначе, итог знают все: летевший Жиль уперся в медленную машину Йохена Масса. Немец подвинулся вправо, чтобы пустить Вильнева на внутреннюю траекторию, но канадец в это время уже атаковал по внешней. После столкновения Ferrari пролетела сотню метров. Сам Вильнев после аварии был еще жив, хотя уже и не дышал самостоятельно. Его успели доставить в госпиталь, но полученный перелом шеи оказался несовместим с жизнью.

На похоронах Шектер назвал Жиля самым быстрым пилотом, который когда-либо появлялся в Формуле 1. В честь погибшего героя назвали трассу Гран При Канады в Монреале, а его сын Жак принес-таки Канаде первый и пока единственный титул чемпиона мира. Во многих опросах именно Вильнева-старшего называют лучшим гонщиком Ф1 из тех, кто так и не стал чемпионом.