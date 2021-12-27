Самые зрелищные аварии Формулы 1 в 2021 году

Безусловно, попытка собрать в одном материале все аварии сезона была изначально обречена на провал: если принять, что по ходу предварительных сессий Гран При оказывается разбита одна машина, а в самой гонке происходит два столкновения – это уже больше шести десятков эпизодов за сезон. А ведь в календаре есть этапы в Монако и Баку, где по умолчанию происходит куда больше инцидентов.

Потому, не пытаясь объять необъятное, мы вспомнили лишь самые примечательные аварии прошедшего чемпионата.

Гран При Бахрейна (гонка). Никита Мазепин

Никита Мазепин, Haas VF-21, авария на первом круге Фото: Энди Хон / Motorsport Images

С начала первой гонки сезона не прошло и минуты, а дебютант Никита Мазепин уже оказался у разбитого автомобиля. Россиянин из-за нехватки опыта не учел, что холодные шины обеспечивают куда меньше сцепления – и потерял контроль над своей Haas, наехав на поребрик в третьем повороте.

Напомним, что межсезонье у россиянина выдалось, мягко говоря, сложным. После появления в декабре в соцсетях скандального видео и без того не слишком позитивное отношение к россиянину превратилось в агрессивное. Дошло до хэштега #SayNoToMazepin и петиций к руководству команды Haas уволить едва принятого на работу гонщика.

Вылет в начале дебютной гонки отправил эту агрессию на новый круг – и после новых ошибок в следующих Гран При пилот уже получил невеселое прозвище Mazespin (от английского слова spin - вылет). Лишь к середине лета отношение к гонщику начало меняться: отчасти благодаря тому, что Никита не шел на конфронтацию и весьма спокойно воспринимал вопросы и даже нападки в свой адрес, отчасти – потому что напарник россиянина Мик Шумахер тоже ошибался не раз (к примеру, дважды не принял участия в квалификациях из-за аварий в субботних тренировках).

Гран При Эмилии-Романьи (квалификация). Юки Цунода

Юки Цунода, AlphaTauri AT02 Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

Второй этап принес не самые приятные эмоции другому новичку сезона. На хорошо знакомой трассе в Имоле, где он провел много тестов, Юки Цунода из AlphaTauri был быстр в тренировках, но в самом начале квалификации переусердствовал и оказался в барьере на выходе из «эски» Варианте Альта.

Этот эпизод заставил задуматься над словами Росса Брауна, после первой гонки поспешившего объявить японца лучшим новичком Ф1 за многие годы. В итоге Цунода набрал в три раза меньше очков, чем его напарник Пьер Гасли, и не обошелся без новых ошибок. К примеру, по ходу Гран При Франции снова отличился в квалификации.

Гран При Эмилии-Романьи (гонка). Валттери Боттас и Джордж Расселл

Авария Валттери Боттаса и Джорджа Расселла

Сутки спустя произошла самая, пожалуй, серьезная авария сезона. Когда асфальт еще не до конца высох после недавнего дождя, в стартовой дуге на скорости свыше 300 км/ч Джордж Расселл пошел в атаку на Валттери Боттаса. Правые колеса Williams попали на сырой участок, машину бросило в сторону соперника – и произошло столкновение.

Выбравшись из разбитых машин, гонщики обменялись обвинениями в адрес друг друга, но вскоре Расселл принес публичные извинения.

Гран При Монако (квалификация). Шарль Леклер

Авария Шарля Леклера, Ferrari SF21 Фото: Жан Петен / Motorsport Images

Этап в Монако никогда не обходится без разбитых машин. В этот раз домашние стены явно не помогли Шарлю Леклеру: показав лучшее время в финале квалификации, он затем сломал подвеску в «эске» у бассейна и влетел в барьер. Это сохранило пилоту Ferrari лучшее время, вот только стартовать с поула он не смог.

Команда решила не менять Шарлю коробку передач, чтобы не терять позиции на решетке – но едва выехав из боксов на старт, тот понял, что с трансмиссией что-то не так. В итоге гонка прошла вообще без Леклера.

Гран При Азербайджана (квалификация). Аварии с участием пяти гонщиков

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR21, авария в квалификации Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Бакинская трасса одновременно является городской и весьма быстрой. Такое сочетание делает происшествия неизбежными, но в этом году квалификация оказалась прямо-таки рекордной: пять аварий и четыре красных флага.

Машины поочередно разбили Лэнс Стролл с Антонио Джовинацци, затем Даниэль Риккардо, и уже в концовке – причем один за другим – Юки Цунода и Карлос Сайнс. Интересно, что две первые аварии произошли в 16-м повороте, а все остальные – в третьем.

Гран При Азербайджана (гонка). Лэнс Стролл и Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен, Red Bull RB16B, авария из-за проблем с шиной Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Однако квалификационные аварии в азербайджанской столице и рядом нельзя поставить с теми, что произошли в гонке – ни по скорости в момент происшествия, ни по степени повреждений техники.

У Лэнса Стролла на высокой скорости соскочила с обода задняя шина, и неуправляемый автомобиль полетел прямиком в ограждение. Вскоре аналогичная неудача постигла и лидирующего Макса Ферстаппена.

Pirelli провела расследование случившегося и возложила вину на команды, которые переусердствовали в стремлении снизить давление в резине ради увеличения пятна контакта.

Гран При Австрии (гонка). Кими Райкконен и Себастьян Феттель

При всем уважении к любителю пива «Хамовники» и коротких интервью в этом сезоне не раз появлялись свидетельства того, что самому опытному пилоту Ф1 действительно пора на пенсию. Ряд инцидентов заставили предположить, что у Кими уже не все идеально с концентрацией. К примеру, на третьем этапе в Португалии финн на дававшемся с хода рестарте ни с того ни с сего въехал сзади в ехавшего по центру трассы собственного напарника. Оказалось, на прямой Кими занимался корректировкой настроек и в какой-то момент забыл посмотреть вперед.

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Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C41, с поврежденным передним антикрылом Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

На Гран При Австрии Райкконен под самый финиш вел борьбу с Джорджем Расселлом за 11-ю позицию. Эту пару нагнал Себастьян Феттель – и попробовал воспользоваться борьбой соперников, чтобы самому подняться выше. Немец занял внутреннюю траекторию на выходе из четвертого поворота, смог поравняться с Кими и даже выйти вперед – но в этот момент между Alfa Romeo и Aston Martin произошел контакт.

Гран При Великобритании (гонка). Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон

Машину Макса Ферстаппена, Red Bull RB16B, грузят на эвакуатор после аварии Фото: Sutton Images

С самого старта чемпионата стало понятно, что столкновение двух претендентов на титул назревает. Час Х наступил в Сильверстоуне: проиграв спринт, Льюис не был готов потерпеть поражение и в главной гонке на глазах своих болельщиков.

Его атака в повороте Копс на первом круге вышла непривычно рискованной для семикратного чемпиона. Левое переднее колесо Mercedes стукнулось в заднее правое Red Bull – и машина Макса полетела в ограждение. В момент удара о него скорость превышала 250 км/ч, а пиковая перегрузка составила 51g.

Хэмилтона признали виновным и назначили ему штраф, который не помешал выиграть Гран При и разом отыграть у главного соперника 25 очков.

Гран При Венгрии (тренировка). Мик Шумахер

Поврежденная машина Мика Шумахера, Haas VF-21 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Медленный «Хунгароринг» обычно позволяет избежать серьезных неприятностей – но не в этом году. Для начала Мику Шумахеру пришлось пропустить квалификацию, после того как в субботней тренировке он не удержал явно нестабильную машину под контролем в череде поворотов второго сектора.

После – уже в самой квалификации – разбил Ferrari Карлос Сайнс (недостаточно ярко, чтобы попасть в эту подборку).

Гран При Венгрии (гонка). Авария на старте

Валттери Боттас, Mercedes, после аварии на старте Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

Затем, в дебюте гонки, произошло самое массовое столкновение 2021 года, если считать количество пострадавших машин. Старт на сыром асфальте «Хунгароринга» оказался сложной задачей для Валттери Боттаса, который устроил полноценный завал с полудюжиной участников, включая пару гонщиков Red Bull.

Позади масла в огонь подлил Лэнс Стролл, допустивший схожую ошибку на торможении и «собравший» еще нескольких соперников.

Злые языки сразу назвали маневр Боттаса последней попыткой финна убедить Mercedes продлить контракт с ним.

Гран При Бельгии (квалификация). Ландо Норрис

Ландо Норрис, McLaren MCL35M Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Уик-энд в Спа проходил на фоне ужасной погоды – лишь в пятницу асфальт оставался сухим, а уже в субботу полило как из ведра. Неизбежным следствием этого на коварной арденнской трассе стали ошибки гонщиков.

Самой серьезной из них стал вылет Ландо Норриса в культовой Красной воде. Еще до этого пилоты призывали вывесить красные флаги из-за слишком высокого уровня риска, но организаторы не послушали их, поставив выше законы шоу-бизнеса.

Гран При Бельгии (перед гонкой). Серхио Перес

Серхио Перес, Red Bull RB16B, авария по пути на стартовое поле Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

К воскресенью погода нисколько не улучшилась – и первую потерю пелотон понес еще до старта, когда в Ле-Комб не удержал машину на сыром асфальте Серхио Перес. Как видно, на Red Bull в этот момент стояли дождевые шины, но даже они не смогли обеспечить необходимый уровень сцепления.

Подобные инциденты входят у Red Bull в моду: напомним, год назад по пути на старт до отбойника доехал Макс Ферстаппен. Тока машину смогли оперативно отремонтировать, и голландец начал гонку с завоеванной в квалификации стартовой позиции. У мексиканца все сложилось хуже. В боксы его автомобиль пришлось везти на эвакуаторе, что автоматически значило старт с пит-лейна. Благодаря задержкам старта из-за сильного дождя болид успели восстановить, но особой пользы Пересу это не принесло: в итоговом протоколе он оказался 19-м.

Сама гонка в Спа, несмотря на ужасные условия, на удивление обошлась без единого происшествия – все стартовавшие добрались до финиша.

Гран При Нидерландов (тренировка). Карлос Сайнс

Карлос Сайнс, Ferrari SF21, авария Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

Автором первой аварии на новой для нынешней Ф1 трассы в Зандфорте оказался пилот Ferrari. Испанец не справился с третьим поворотом, который носит имя архитектора трассы Джона Хугенгольца.

Дело было в субботу утром, но механики Ferrari успели восстановить машину к квалификации, где испанец показал шестое время.

Гран При Италии (тренировка). Карлос Сайнс

Карлос Сайнс, Ferrari SF21, авария Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Cвою аварийную серию Сайнс продолжил в Монце, где расколотил болид в пятницу в «эске» Аскари. Машину сорвало с траектории на разгоне и отбросило в стену. «Я в порядке... Но это было больно», – сказал по радио расстроенный гонщик.

В воскресенье Карлос попал в четвертую аварию за четыре Гран При: на первом круге он не разъехался с Антонио Джовинацци из Alfa Romeo. Но если того закрутило, Сайнс поехал дальше и финишировал седьмым. Вообще, даже регулярно разбивая машины в предварительных сессиях, Карлос заработал очки во всех 15 последних Гран При сезона. И по итогам года опередил в общем зачете считающегося лидером команды Шарля Леклера.

Гран При Италии (спринт). Пьер Гасли

Пьер Гасли, AlphaTauri, после аварии Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Занимая на старте в субботу шестую позицию, Пьер Гасли не смог избежать легкого контакта с McLaren в первой «эске». Поврежденное переднее крыло стало задевать асфальт, а вскоре и вовсе отломилось, застряв под колесами.

После этого француз, разогнавшийся уже почти до 250 км/ч, утратил контроль над своей AlphaTauri: автомобиль пролетел гравийную зону безопасности и раскидал рекламные щиты с внешней стороны Курва Гранде.

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Гран При Италии (гонка). Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон

Столкновение: Макс Ферстаппен, Red Bull RB16B, Льюис Хэмилтон, Mercedes W12 Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

После Сильверстоуна казалось, что Макс и Льюис научились разъезжаться на трассе – возможно, помогло то, что к началу осени явно наметилось преимущество Red Bull в скорости. Но в Монце после заминки на пит-стопе Ферстаппен оказался рядом с Хэмилтоном – и попробовал провести атаку в первом повороте 26-го круга.

Результатом стал эпизод, который обошел все спортивные СМИ: машину голландца подбросило на поребрике, и она упала на Mercedes сверху. На этот раз, в отличие от первого столкновения, борьбу закончили оба пилота.

Гран При Мексики (гонка). Авария на старте

Авария на старте гонки Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Конфигурация трассы в Мехико изначально притягивает неприятности: после старта гонщики преодолевают длинную прямую, за которой следует череда медленных поворотов. Редкий год всем пилотам удается преодолеть этот участок без неприятностей.

На этот раз все началось с разворота Валттери Боттаса – те, кто ехал следом, бросились врассыпную, и добром это не кончилось. Не повезло Юки Цуноде с Миком Шумахером: они с разных сторон налетели на Alpine Эстебана Окона и с переломанной подвеской выбыли из гонки – а сам Окон при этом поехал дальше.

ГП Саудовской Аравии (квалификация и гонка). Шарль Леклер и Мик Шумахер

Мик Шумахер, Haas VF-21 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Идея построить самую быструю в мире городскую трассу с множеством слепых поворотов изначально выглядела довольно сомнительной – и события уик-энда в Джидде доказали, что опасения не были беспочвенными. Самый серьезный «урожай» разбитых машин собрал 22-й поворот.

В пятницу там попал в аварию Шарль Леклер, а на девятом круге гонки очень похожая история произошла с Миком Шумахером. В обоих случаях заднюю часть машины срывало с траектории, после чего оставалось лишь собрать обломки, разбросанные у барьеров TechPro.

Гран При Саудовской Аравии (гонка). Авария после рестарта

Haas VF-21 Никиты Мазепина и Red Bull RB16B Серхио Переса после аварии Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Авария Шумахера вынудила судей Ф1 остановить гонку и дать новый старт с места. Это усугубило ситуацию, вызвав новый и более серьезный инцидент на короткой прямой между третьим и четвертым поворотами.

В этом месте полотно сужается, что не позволило разъехаться Шарлю Леклеру с Серхио Пересом. Red Bull развернуло поперек трассы, и всем остальным лишь чудом удалось избежать столкновения с RB16B. Но для этого Джорджу Расселлу пришлось резко тормозить – и не ожидавший этого Никита Мазепин врезался в Williams сзади.

Гран При Абу-Даби (гонка). Николя Латифи

Николя Латифи, Williams FW43B Фото: Williams F1

Формула 1 даже не выложила видео этой аварии, но обойтись без нее в этой подборке просто невозможно. Канадский гонщик так яростно сражался с Шумахером за одну из последних позиций, что закрутился и влетел в барьер за шесть кругов до конца сезона.

Рядовой в целом эпизод оказался той искрой, из которой возгорелось пламя огромного скандала, который будет полыхать еще долго. Впрочем, к подборке аварий сезона это уже не имеет никакого отношения.