Главные технические решения команд Ф1 в сезоне-2022: Williams
Мы начинаем подведение итогов прошедшего сезона с десятой строчки Кубка конструкторов, чтобы постепенно добраться до первой
Смена регламента привела к тому, что на трассу вышли очень непохожие одна на другую машины. Но кроме отличия концепций, у каждой команды был собственный путь развития по ходу сезона.
Давайте посмотрим, как разные конструкторы пробовали покорить граунд-эффект – и как изменились их шасси за время многомесячного пути из Бахрейна в Абу-Даби
Williams (8 очков, 10-е место по итогам сезона; лучший результат в гонке – 9)
После несомненного прогресса по ходу двух прошедших сезонов от коллектива из Гроу ждали многого. Однако в итоге вместо следующего шага вперед Williams вновь оказалась в роли главного аутсайдера.
Детали понтона и днища Williams FW44
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Поначалу самой интересной находкой Williams выглядели компактные понтоны, круто спускающиеся к днищу (кто бы мог представить сколько головной боли принесет такое решение). При этом внимание привлекли отверстия для выхода воздуха в задней части понтона FW44. Их можно было открывать и закрывать, исходя из условий конкретной трассы.
Сравнение конфигураций понтона Williams FW44
Фото: Джорджо Пиола
На сравнительном фото видно что при закрытом отверстии (справа) внутри понтона появляется дополнительная перегородка, закрывающая брус боковой защиты (показан стрелкой).
Алекс Элбон, Williams FW44
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Уже на втором этапе в Саудовской Аравии команда укрепила днище металлической стяжкой перед задним колесом. Также обратите внимание на дополнительные «жабры» на боковине капота (в районе логотипа Bang & Olufsen) – это способ повысить эффективность охлаждения в жаркой Джидде.
Детали переднего антикрыла Williams FW44
В Барселону команда привезла пакет доработок для увеличения уровня прижимной силы. Его частью стало новое переднее крыло.
Аэродинамическая краска на задней части машины Николя Латифи, Williams FW44
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Для проверки новинок машину изрядно залили аэродинамической краской, что придало ей необычный и довольно яркий вид.
Узел крепления переднего колеса Williams FW44
В Монако пакет с большим прижимом вернулся на FW44. Кроме того, команда увеличила входные отверстия передних тормозных воздухозаборников и изменила геометрию передней подвески, чтобы гонщики могли лучше справляться с медленными поворотами городской трассы в княжестве.
Сравнение конфигураций Williams FW44
Иллюстрация: Джорджо Пиола
В Williams быстро поняли, что выбранная концепция понтонов (внизу) не обеспечивает требуемой эффективности. Именно поэтому на британском Гран При появилось совершенно иное решение с плавным спуском панели вниз, явно заимствованное у Red Bull.
Одновременно изменилось местоположение вентиляционных прорезей на боковинах капота и конфигурация кромки днища.
Понтон и днище Williams FW44
Тут лучше видно, что у края днища появились участки, изогнутые вверх, а также полукруглые вырезы по последнему слову конструкторской моды.
Детали Halo на Williams FW44
В точках крепления защитной дуги Halo к корпусу конструкторы добавили два небольших открылка, горизонтальный и L-образный. Оба позволяют чуть точнее направить протекающие здесь воздушные потоки для повышения общей аэродинамической эффективности.
Сравнение вариантов переднего антикрыла Williams FW44
Одновременно небольшие изменения затронули и переднее крыло FW44 – разделитель плоскостей и регулятор угла атаки, которые команды традиционно используют в интересах аэродинамики, получили чуть иную форму (прежнюю можно увидеть во врезках).
Детали центральной части Williams FW44
Фото: Джорджо Пиола
На этом фото, сделанном по ходу Гран При Италии, видны некоторые подробности компоновки силовой установки Mercedes. В частности – после обновления понтонов один из радиаторов занял место в верхней части подкапотного пространства – выше короба воздуховода за головой гонщика.
Алекс Элбон, Williams FW44
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
В быстрой Монце на FW44 подрезали плоскости заднего крыла со стороны задней кромки, но затем добавили в этом месте вертикальный бортик.
Кокпит Williams FW44
Фото: Williams
Вид на рабочее место пилотов Williams – руль имеет форму бабочки, а информационный дисплей закреплен статично на краю кокпита.
Узел крепления переднего колеса Williams FW44
Фото: Эрик Юниус
Вид на элементы тормозной системы, обычно скрытые внутри углепластикового кожуха. Также можно рассмотреть направляющие для воздушных потоков, протекающих через узел крепления насквозь. По правилам 2022 года отводить из можно только назад.
Отверстия охлаждения в капоте двигателя Williams FW44
Фото: Джорджо Пиола
В конце сезона на «высокогорных» гонках кузовные панели были вновь дополнены прорезями для более эффективного охлаждения.
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