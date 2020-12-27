Самые грубые пилоты 2020 года: Квят в топ-5
Пилот, который возглавил рейтинг штрафников, в 2021-м в Ф1 выступать не будет
В короткий сезон-2020 никто из пилотов Формулы 1 не набрал 12 штрафных баллов, за которыми следует дисквалификация. Хотя семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон в какой-то момент был близок к этой отметке, однако два балла, которые он получил в Сочи, позже были отменены.
Еще два балла на Хэмилтоне числились с прошлого года, но сгорели осенью. Несмотря на это, действующий чемпион вошел в тройку самых грубых гонщиков 2020 года, набрав шесть штрафных баллов. Причем четыре из них Льюис заработал в первой же гонке сезона-2020 в Австрии.
Вторую строчку в списке главных штрафников года с Хэмилтоном разделил Джордж Расселл из Williams. А возглавил список Алекс Элбон из Red Bull, который за 17 Гран При набрал семь штрафных очков. Первые баллы со счета тайца спишутся лишь 2 августа 2021 года, однако, он потерял место боевого пилота Ф1 и, скорее всего, в следующем сезоне выступать не будет.
Россиянин Даниил Квят, который тоже покинул Ф1 по итогам 2020 года, разделил пятое место в списке штрафников с Кими Райкконеном. Оба гонщика получили по четыре штрафных очка.
Сразу восемь пилотов в 2020 году вообще не нарушали правил и избежали начисления штрафных баллов. Валттери Боттас провел без штрафов второй сезон подряд, а вот Себастьян Феттель в 2019-м имел больше всех штрафных очков, однако в этом году обошелся совсем без них.
Штрафные баллы пилотов Ф1 в 2020 году
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|Баллы
|Пилот
|Команда
|Баллы сгорят
|12
|-
|-
|7
|Александр Элбон
|Red Bull
|02.08.2021 (2)
|6
|Джордж Расселл
|Williams/ Mercedes
|01.08.2021 (3)
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|05.07.2021 (4)
|5
|Ландо Норрис
|McLaren
|10.07.2021 (2)
|4
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|19.07.2021 (1)
|Даниил Квят
|AlphaTauri
|29.11.2021 (1)
|3
|Лэнс Стролл
|Racing Point
|25.10.2021 (3)
|Шарль Леклер
|Ferrari
|11.07.2021 (1)
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|02.08.2021 (1)
|2
|Кевин Магнуссен
|Haas
|09.08.2021 (2)
|Ромен Грожан
|Haas
|25.10.2021 (1)
|Серхио Перес
|Racing Point
|16.08.2021 (1)
|1
|Эстебан Окон
|Renault
|08.08.2021 (1)
|Карлос Сайнс
|McLaren
|14.11.2021 (1)
|Даниэль Риккардо
|Renault
|27.09.2021 (1)
|0
|Валттери Боттас
|Mercedes
|-
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|-
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|-
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|-
|Нико Хюлькенберг
|Racing Point
|-
|Николя Латифи
|Williams
|-
|Пьетро Фиттипальди
|Haas
|-
|Джек Эйткен
|Williams
|-
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель , Даниил Квят , Александр Элбон
|Автор
|Иван Матушкин