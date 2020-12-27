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Самые грубые пилоты 2020 года: Квят в топ-5

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Самые грубые пилоты 2020 года: Квят в топ-5
Автор:
, редактор

Пилот, который возглавил рейтинг штрафников, в 2021-м в Ф1 выступать не будет

В короткий сезон-2020 никто из пилотов Формулы 1 не набрал 12 штрафных баллов, за которыми следует дисквалификация. Хотя семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон в какой-то момент был близок к этой отметке, однако два балла, которые он получил в Сочи, позже были отменены. 

Еще два балла на Хэмилтоне числились с прошлого года, но сгорели осенью. Несмотря на это, действующий чемпион вошел в тройку самых грубых гонщиков 2020 года, набрав шесть штрафных баллов. Причем четыре из них Льюис заработал в первой же гонке сезона-2020 в Австрии. 

Вторую строчку в списке главных штрафников года с Хэмилтоном разделил Джордж Расселл из Williams. А возглавил список Алекс Элбон из Red Bull, который за 17 Гран При набрал семь штрафных очков. Первые баллы со счета тайца спишутся лишь 2 августа 2021 года, однако, он потерял место боевого пилота Ф1 и, скорее всего, в следующем сезоне выступать не будет.

Россиянин Даниил Квят, который тоже покинул Ф1 по итогам 2020 года, разделил пятое место в списке штрафников с Кими Райкконеном. Оба гонщика получили по четыре штрафных очка.

Сразу восемь пилотов в 2020 году вообще не нарушали правил и избежали начисления штрафных баллов. Валттери Боттас провел без штрафов второй сезон подряд, а вот Себастьян Феттель в 2019-м имел больше всех штрафных очков, однако в этом году обошелся совсем без них. 

Штрафные баллы пилотов Ф1 в 2020 году

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Баллы Пилот Команда
 Баллы сгорят
12 - -  
7 Thailand Александр Элбон Austria Red Bull 02.08.2021 (2)
6 United Kingdom Джордж Расселл United Kingdom Williams/Germany Mercedes 01.08.2021 (3)
United Kingdom Льюис Хэмилтон Germany Mercedes 05.07.2021 (4)
5 United Kingdom Ландо Норрис United Kingdom McLaren 10.07.2021 (2)
4 Finland Кими Райкконен Switzerland Alfa Romeo 19.07.2021 (1)
Russian Federation Даниил Квят Italy AlphaTauri 29.11.2021 (1)
3 Canada Лэнс Стролл United Kingdom Racing Point 25.10.2021 (3)
Monaco Шарль Леклер Italy Ferrari 11.07.2021 (1)
Italy Антонио Джовинацци Switzerland Alfa Romeo 02.08.2021 (1)
2 Denmark Кевин Магнуссен United States Haas 09.08.2021 (2)
France Ромен Грожан United States Haas 25.10.2021 (1)
Mexico Серхио Перес United Kingdom Racing Point  16.08.2021 (1)
1 France Эстебан Окон France Renault 08.08.2021 (1)
Spain Карлос Сайнс United Kingdom McLaren 14.11.2021 (1)
Australia Даниэль Риккардо France Renault 27.09.2021 (1)
0 Finland Валттери Боттас Germany Mercedes -
Germany Себастьян Феттель Italy Ferrari -
Netherlands Макс Ферстаппен Austria Red Bull -
France Пьер Гасли Italy AlphaTauri -
Germany Нико Хюлькенберг United Kingdom Racing Point -
Canada Николя Латифи United Kingdom Williams -
Brazil Пьетро Фиттипальди United States Haas -
United Kingdom Джек Эйткен United Kingdom Williams -

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель , Даниил Квят , Александр Элбон
Автор Иван Матушкин

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