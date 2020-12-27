Самые грубые пилоты 2020 года: Квят в топ-5

В короткий сезон-2020 никто из пилотов Формулы 1 не набрал 12 штрафных баллов, за которыми следует дисквалификация. Хотя семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон в какой-то момент был близок к этой отметке, однако два балла, которые он получил в Сочи, позже были отменены.

Еще два балла на Хэмилтоне числились с прошлого года, но сгорели осенью. Несмотря на это, действующий чемпион вошел в тройку самых грубых гонщиков 2020 года, набрав шесть штрафных баллов. Причем четыре из них Льюис заработал в первой же гонке сезона-2020 в Австрии.

Вторую строчку в списке главных штрафников года с Хэмилтоном разделил Джордж Расселл из Williams. А возглавил список Алекс Элбон из Red Bull, который за 17 Гран При набрал семь штрафных очков. Первые баллы со счета тайца спишутся лишь 2 августа 2021 года, однако, он потерял место боевого пилота Ф1 и, скорее всего, в следующем сезоне выступать не будет.

Россиянин Даниил Квят, который тоже покинул Ф1 по итогам 2020 года, разделил пятое место в списке штрафников с Кими Райкконеном. Оба гонщика получили по четыре штрафных очка.

Сразу восемь пилотов в 2020 году вообще не нарушали правил и избежали начисления штрафных баллов. Валттери Боттас провел без штрафов второй сезон подряд, а вот Себастьян Феттель в 2019-м имел больше всех штрафных очков, однако в этом году обошелся совсем без них.

Штрафные баллы пилотов Ф1 в 2020 году