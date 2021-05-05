Самые богатые люди в Формуле 1 – кто они?

Формулу 1 вполне можно назвать самым дорогим спортом в мире. Чтобы стать одним из участников чемпионата, нужны огромные деньги. Но престиж турнира настолько высок, что крупнейшие компании и самые богатые люди мира не против расстаться с крупными суммами, чтобы засветиться в королевских гонках.

К примеру, на заднем крыле автомобилей Red Bull можно увидеть логотип компании Claro. Речь о южноамериканском подразделении телекоммуникационного концерна America Movil, который входит в рейтинг Forbes Global 2000. Число сотрудников Claro, чья штаб-квартира находится в Мехиико, превышает 200 000 человек, а годовая выручка превышает 50 миллиардов долларов. Председатель совета директоров компании, Карлос Слим, в настоящий момент считается 16-м среди самых богатых людей планеты и располагает состоянием в 62,8 миллиарда долларов.

Детали заднего крыла Red Bull RB16B Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Именно он – вместе со своим сыном, Карлосом Слимом-младшим – поддерживает карьеру Серхио Переса, который присоединился к Red Bull в этом году. Одна из контролируемых семьей компаний, Telmex, была спонсором мексиканца с его выступлений в младших формулах в США и продолжила играть эту роль, когда гонщик пришел в Ф1.

Впрочем, те, кому богачи вроде Карлоса Слима платят за размещение логотипов на машинах, тоже далеко не бедняки. Среди них есть люди, которые сами входят в первую сотню самых богатых людей мира и состояния которых измеряют десятками миллиардов долларов.

Карлос Слим-младший Фото: Sutton Images

Кто из владельцев команд Ф1 – самый богатый?

Дитрих Матешитц – один из основателей компании Red Bull, которой принадлежит сразу две команды Ф1 (одноименный коллектив и итальянская AlphaTauri). Сейчас австриец является управляющим директором компании и владеет 49 % акций.

Эта история началась, когда Матешитц занимался продвижением на рынок Таиланда зубной пасты европейских марок. Однажды австриец попробовал местный безалкогольный напиток Krating Daeng, с помощью которого справился с неприятными последствиями джетлага. Вместе с автором рецепта этого напитка Матешитц запустил в производство адаптированную для западного рынка версию – которая и получила имя Red Bull. И очень скоро новинка стала глобальным лидером весьма прибыльного рынка энергетических напитков.

Первым проектом «Быков» в автоспорте стала поддержка австрийского пилота Герхарда Бергера, позже компания выкупила 60 % акций компании Sauber – но спор вокруг кандидатуры очередного пилота (австрийцы хотели видеть за рулем одного из болидов Энрике Бернольди – а не какого-то там Кими Райкконена!) привела к «разводу» со швейцарским коллективом. В ноябре 2004 года Матешитц за один фунт стерлингов выкупил у концерна Ford команду Jaguar, а годом позже стал владельцем коллектива Minardi, переименованного в Toro Rosso.

Глава и основатель Red Bull Дитрих Матешиц Фото: Sutton Images

Под руководством Кристиана Хорнера Red Bull Racing выиграла четыре чемпионских титула. Toro Rosso в 2008 году одержала свою первую победу, а недавно была переименована в AlphaTauri в рамках продвижения принадлежащего Red Bull бренда одежды.

Матешитцу также принадлежит гоночная трасса в австрийском Шпильберге, получившая имя Red Bull Ring. Однако самым богатым владельцем команды Ф1 назвать нельзя. Технически таковым является Чалерм Ювидья – сын таиландского предпринимателя, вместе с которым австриец разработал и вывел на рынок свой энергетический напиток. После смерти отца Чалерм унаследовал 51 % акций Red Bull – и поскольку владельцем двух коллективов Ф1 является именно компания (а не лично Матешитц), самым богатым из совладельцев команд Ф1 надо признать именно Ювидью.

Льюис Хэмилтон, фотосессия Tommy Hilfiger

Кто из пилотов Формулы 1 богаче всех?

Как нетрудно догадаться – Льюис Хэмилтон, в прошлом году сравнявшийся с Михаэлем Шумахером по количеству чемпионских титулов и превзошедший немца по числу побед в гонках. Считается, что за год британец зарабатывает около 55 миллионов долларов, а его состояние приближается к 500 миллионам. Наряду с зарплатой в чемпионской команде Хэмилтон получает деньги от контрактов с марками Tommy Hilfiger, Monster Energy, Bose, Puma, IWC, Sony, Gran Turismo и MV Agusta.

Состояние Шумахера тем временем еще больше. Считается, что точный его размер находится в диапазоне между 600 и 800 миллионами. Журнал Forbes дважды – в 1999 и 2000 году – признавал немца наиболее высокооплачиваемым спортсменом в мире (тогда Шумахер зарабатывал около 80 миллионов долларов в год).

Лоуренс Стролл, владелец Aston Martin F1 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Впрочем, в начале карьеры гонщика гораздо активнее обсуждаются доходы его семьи. К примеру, Лэнс Стролл в настоящий момент выступает за команду, принадлежащую его отцу. По данным Forbes, состояние Лоуренса Стролла превышает 3 милллиарда – и в начале 2020 года он стал совладельцем компании Aston Martin, потратив на это 235 миллионов долларов. Двум годами раньше на команду Force India, которая в это межсезонье была переименована в Aston Martin, канадец потратил больше 100 миллионов. До этого предприниматель предпочитал Ferrari – он коллекционирует раритетные машины и в 2013 году купил экземпляр модели 275 GTB/4 Spider за рекордную сумму в 27,5 миллиона.

Стролл-старший известен своими инвестициями в модные бренды Tommy Hilfiger и Michael Kors, а также выводом на канадский рынок марок Pierre Cardin и Ralph Lauren.

Тест-пилот Racing Point Force India F1 Никита Мазепин, его отец Дмитрий Мазепин и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Дмитрий Мазепин, отец пилота Haas, является ключевым акционером и председателем совета директоров химического концерна «Уралхим», а в 2013 за 5 миллиардов долларов приобрел компанию «Уралкалий», являющуюся крупнейшим поставщиком калийной соли в мире. Ранее Мазепина связывали с нефтехимическими компаниями ТНК и «Сибур» - а в 2004 году предприниматель создал свою компанию, которая в итоге вошла в концерн «Уралхим». Мазепин был конкурентом Стролла в попытках купить команду Force India.

Исполнительный директор McLaren Technology Group Зак Браун и инвестор Майкл Латифи Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Майкл Латифи, отец гонщика Williams – владелец, президент и генеральный директор компании Sofina Foods. А контролируемая им инвестиционная компания в 2018 году вложила 200 миллионов долларов в McLaren Group.

Латифи-старший покинул Иран с семьей возрасте 15 лет – после государственного переворота в 1979 году. Он получил бизнес-образование и солидный опыт работы инженером – и в 1995 году основал компанию по производству продуктов питания, чья годовая выручка сейчас составляет 2 миллиона долларов. Как и у его сына, у Майкла Латифи есть опыт управления автомобилями Формулы 1 – впрочем, речь о приобретенных канадцем исторических болидах, Ferrari F2004 Михаэля Шумахера и Ferrari F2007 Кими Райкконена.

Салман ибн Хамад ибн Иса Аль-Халифа Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Кто богаче всех из организаторов гонок Ф1?

В проведение Гран При Ф1 вовлечено множество небедных людей – к примеру, Джон ДеДжория, инвестор проекта трассы в Остине, или сингапурский гостиничный магнат Он Бен Сен, сыгравший важную роль в привлечении чемпионата мира на улицы Сингапура. Князь Монако Альберт, государство которого принимает самую знаменитую гонку сезона, также считается миллиардером.

И, конечно, нельзя забывать о монархах ближневосточных Бахрейна и Абу-Даби, которые возглавляют проекты по организации местных Гран При. Состояние королевской семьи Бахрейна оценивается в 4 миллиарда долларов. Наследный принц Салман, сын правящего короля, регулярно появляется на самой гонке и связанных с ней мероприятиях – а также является одним из совладельцев McLaren через инвестиционный фонд Mumtalakat (активы которого оцениваются в 17 миллиардов).

Исполнительный директор McLaren Зак Браун и шейх Мохаммед бин Исса Аль-Халифа Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Инвестиционные активы, которые контролируются эмиром Абу-Даби (и президентом ОАЭ) Халифой аль Нахайяном, гораздо больше – их стоимость приближается к 900 миллиардам. И это самые большие активы из тех, что контролируются главами государств. Состояние монаршей семьи Абу-Даби также заметно превышает аналогичные показатели монархов Бахрейна – оно оценивается в 150 миллиардов долларов.

Появление в календаре Гран При Майами добавляет новые пункты в список богатеев, имеющих отношение к Ф1. С проектом гонки во Флориде плотно связан Стивен Росс, владелец футбольной команды Miami Dolphins, чье состояние превышает 7 миллиардов.

В деловом мире Росс известен как крупный игрок в сфере недвижимости – но не так давно контролируемая американцем компания RSE Ventures была одним из претендентов на покупку всей Формулы 1. Первая гонка на известном американском курорте пройдет в 2022 году – и Росс готовится вложить в трассу вокруг арены Hard Rock Stadium 40 миллионов долларов.

Председатель Liberty Media Джон Малоун Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Насколько богаты владельцы Формулы 1?

В 2017 году Liberty Media купила Формулу 1 за 4,6 миллиарда долларов. Ключевым владельцем Liberty является Джон Мелоун – американский миллиардер, считающийся крупнейшим владельцем земельных участков в США. Forbes оценивает состояние Мелоуна в 7,8 миллиарда долларов.

Недавно Liberty Media опубликовала свою отчетность – и, в частности, озвучила размер вознаграждения своего генерального директора Грега Маффея. Зарплата менеджера составила около 900 тысяч долларов, но бонусы в виде акций и опционов на их покупку повышают ежегодные доходы Маффея до 44-47 миллионов.

Предыдущий генеральный директор Ф1 – легендарный Берни Экклстоун – располагает состоянием, размер которого превышает 3 миллиарда долларов.

Объявление о гонке Ф1 в Майами Фото: Liberty Media

Станет ли Формула 1 еще богаче?

С помощью новых правил – в частности, введенного в этом году лимита на расходы – Ф1, похоже, смогла обуздать гонку бюджетов. Но это вовсе не значит, что самые успешные и богатые люди планету перестать испытывать к ней интерес.

Появление в календаре второй гонки в США – там, где мультимиллионеры давно и плотно освоили спортивную сферу – только повысит престиж и привлекательность чемпионата. А снятый сервисом Netflix сериал Drive to Survive и внимание Льюиса Хэмилтона к социальным вопросам повышает известность Ф1 в самых широких аудиториях.

Николя Латифи, Williams FW43B, Джордж Расселл, Williams FW43B Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

Одним из знаковых событий пришлого года стало приобретение команды Williams американским инвестиционным фондом Dorilton Capital, заплатившим за акции легендарного коллектива 180 миллионов долларов. Неплохо обстоят дела и в сфере привлечения новых спонсоров: в межсезонье компания

Cognizant стала титульным спонсором Aston Martin – важным партнером для Red Bull, а Team Viewer – третьим по объему вложений спонсором Mercedes.

Как говорит генеральный директор McLaren Зак Браун, Формула 1 – отличный способ быстро стать известным. И не похоже, что в ближайшее время что-нибудь изменится.