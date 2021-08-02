«Сампожертвование». Прост похвалил Алонсо за помощь Окону
Ален признал, что в Alpine боялись за состояние Фернандо в 2021 году
Длительная оборона Фернандо Алонсо от Льюиса Хэмилтона в конце Гран При Венгрии помогла Эстебану Окону сохранить первое место на финише. После гонки четырехкратный чемпион мира и один из руководителей спортивной программы Renault Ален Прост похвалил испанца за готовность помочь напарнику.
«Одним символом дня стала победа Окона, – сказал Прост в эфире Canal Plus. – А другим – самопожертвование Алонсо и всей команды.
Фернандо сработал просто исключительно. Надо быть честными, мы все немного боялись, когда его подписывали. Но он доказал, что проводит сезон с невероятным подходом. Он сделал то, что было нужно команде.
Конечно, будучи за рулем он знал, что нужно сделать, чтобы помочь Эстебану остаться первым. И сделал это восхитительным образом».
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