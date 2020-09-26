Самое смертельное оружие. Как Хэмилтон потряс Боттаса

Хэмилтон буквально уничтожил Боттаса в квалификации Гран При России: преодолел все трудности в Q2, а в решающий момент проехал идеальный круг. Финн признал, что ему было нечем ответить напарнику, но завтра он полагается на старт на шинах Medium. Правда, бороться придется еще и с Ферстаппеном.

Итоговая таблица квалификации не отражает всего, что произошло в субботу в Сочи. Самая сложная квалификация 2020 года для Mercedes началась гладко: в первом сегменте Боттас и Хэмилтон лидировали с большим отрывом. Все шло по плану, но в Q2 начались трудности.

Время Хэмилтона на шинах Medium удалили за выезд за пределы трассы в последнем повороте. Он вернулся на трассу с новым комплектом тех же шин, но ему пришлось прервать круг из-за аварии Феттеля. Сессию остановили красным флагом, а Льюис оказался на 15-м месте.

До конца сегмента оставалось 2 минуты 15 секунд, что давило на Льюиса, и он выехал на шинах Soft. Но после первого сектора стало ясно, что британец может вообще не успеть начать быстрый круг. На пит-уолле забили тревогу: «Критическая ситуация, Льюис, надо атаковать!» Хэмилтон принялся за дело, пересек черту за секунду до истечения времени и показал уверенный четвертый результат.

Вздохнув с облегчением, Льюис выехал на Q3 с холодной головой. 96-я поул-позиция в карьере пришла к нему легко и естественно, для соперников он был слишком быстр. При таких трудностях удивил его отрыв от напарника – 0,652 секунды. Удивление было тем сильнее, что Боттас обычно в квалификациях выступает лучше, чем в гонках, а Сочи всегда был для него удобным этапом.

Боттас хорошо начал Q1, поставив лучшее время с отрывом 0,327 сек от Хэмилтона. В Q2 он тоже был лучше, сумев пройти дальше на Medium, в отличие от напарника. Все шло к отличному дню для Валттери, но потом Льюис взвинтил темп, а Боттас – нет. В Q3 Льюис проехал на 1,679 сек быстрее, чем в Q1, а Валттери – только на 1,027 сек.

Когда Боттасу сообщили результат Хэмилтона в первой попытке, он был поражен. И сказал, что не сможет его повторить. Теперь под давлением оказался Валттери. И хотя в последней попытке он смог выйти из 1:32, финн оказался в шести десятых от Льюиса, который опередил напарника на всех трех секторах. А финальной насмешкой над Боттасом стал результат Макса Ферстаппена, который опередил финна на 89 тысячных.

После квалификации Боттас выглядел, как потрясенный боксер. Его уничтожили на трассе, где он собирался побеждать с отрывом. А рядом с ним Хэмилтоном праздновал успех прямо за рулем, крича по радио. «Завтра на старте у меня будет слипстрим», – тихо сказал Валттери.

В Сочи это действительно важно. Но кроме того у Боттаса будут более жесткие шины, чем у его напарника, а они дают меньше сцепления.

Сегодня Хэмилтон показал нам свое самое смертельное оружие – ментальную силу, которой он атакует соперников. Особенно того, что делит с ним боксы. Льюис показал его во всей красе – от хладнокровия в Q2 и до решающего удара в Q3. До невероятного рекорда в 100 поулов ему осталось все четыре.