Самое быстрое исчезновение в истории Формулы 1: эта команда разорилась до того, как успела стартовать

На бумаге все выглядело превосходно. Шасси Lola T97/30, моторы Ford Zetec-R V8, а самое главное – спонсорская поддержка Mastercard. Но команды Формулы 1 гоняются не на бумаге. В реальности многообещающий проект провалился с громким треском. Шел 1997 год.

Инициатива во всей этой истории исходила от спонсора: международной платежной системы Mastercard. Маркетологи придумали хитрый план, который предусматривал выпуск специальной серии гоночных пластиковых карт.

В рамках программы F1 Club с каждой операции, совершенной владельцами карт, маленькая копейка уходила в бюджет гоночного проекта Lola. Так поклонники Формулы 1 могли собственными тратами поддержать гоночную команду.

Учитывая масштаб компании, проект обещал стать знаковой историей. Неожиданным препятствием оказался банк HSBC. В том же самом 1997 году британский банк стал спонсором новой команды Джеки Стюарта. По какой-то причине в Mastercard решили, что это мешает их собственному проекту – и потребовали перенести запуск программы с 1998 на 1997 год. Это разом похоронило нормальный дебют Lola в Формуле 1.

Машина британской команды вышла сырой, и у гонщиков Винченцо Соспири и Риккардо Россета не было ни единого шанса в борьбе с соперниками.

Винченцо Соспири, Lola T97/30 Ford, Гран При Австралии 1997 года Фото: Sutton Images

Чтобы успеть в срок, шасси построили на базе проекта для IndyCar. Но тот разрабатывался под совершенно другой мотор V10, а потому плохо подходил под требования Формулы 1.

Поставщик двигателей – автогигант Ford – тоже не смог предложить что-то дельное. Единственное, что было у мотористов – несколько силовых установок самой слабой клиентской спецификации, оставшихся от разорившейся по ходу сезона-96 команды Forti. Да. в девяностых такое было возможно: неиспользованные моторы с прошлого года просто передали другой команде.

В таких условиях подготовка Lola к дебюту вышла предельно смазанной. Новое шасси даже ни разу не продули в аэродинамической трубе.

Когда перед отправкой в Мельбурн команда решила провести короткую обкатку по прямой на одном из аэродромов, машина сломалась. Да, когда ехала по прямой. Дистанцию в пару сотен метров.

Vincenzo Sospiri, Lola T97/30 Ford Photo by: Sutton Images Ricardo Rosset and Vincenzo Sospiri, Lola Photo by: Sutton Images

В качестве гонщиков Lola подписала никогда не выступавшего в Ф1 чемпиона Формулы 3000 Винченцо Соспири и записного аутсайдера Риккардо Россета.

Свой первый день в Формуле 1, пяницу в рамках Гран При Австралии, команда прожила без происшествий. Гонщики Lola остались последними, но Россет уступил ближайшему сопернику, Укио Катаяме из Minardi, всего пару десятых секунды. Однако в субботу утром все остальные ускорились, а у молодой команды начались технические проблемы. На двоих пилоты Lola проехали 13 кругов за полтора часа. Их отставание разом выросло до нескольких секунд.

Лучшее время Соспири за весь уик-энд составило 1:40.972. Поул завоевал Жак Вильнев с результатом 1:29.369. Проигрыш новой команды составил 13%, что было почти в два раза больше порога, позволявшего выйти на старт.

Журналисты тут же вспомнили слова, сказанные руководителем команды Эриком Бродли на презентации в Лондоне: «Правило 107% оставляет нам весьма солидный запас. Если наше отставание будет больше, значит, нам просто нечего там делать».

Руководитель Lola Team Эрик Бродли с Риккардо Россетом, Винченцо Соспири и гостем команды Фото: Sutton Images

Соспири почему-то назвал главным виновником того, что его первая (и, как оказалось в дальнейшем, последняя) попытка стартовать в гонке Ф1 получилась неудачной, лично Жака Вильнева.

«Если бы он не проехал свой фантастический круг, я бы точно квалифицировался», – несколько опрометчиво заявил итальянский пилот. Анализ данных, правда, говорит об обратном: Вильнев и впрямь опередил ближайшего соперника на невероятные 1,75 секунды, вот только Соспири уступил более 7% не только канадцу, но и еще 17 участникам квалификации.

И даже от показавшего 22-й результат Педро Диница из Arrows Винченцо отстал на пять секунд. Сам Диниц, к слову, тоже не попал в 107%. Но босс его команды Том Уокиншоу отправился к судьям и попросил допустить гонщика на старт, исходя из его скорости в тренировках. Те согласились. У Lola подобной возможности не было и близко.

Риккардо Россет, Mastercard Lola T97/30, выезжает на трассу по ходу Гран При Австралии 1997 года Фото: Sutton Images

«Рикардо в любом случае проехал на 1,5 секунды медленнее, – добавил Соспири. – Но машина была далеко не лучшей. Все, что у нас было – это 12 кругов на тестах в Сильверстоуне. Машина скверно управлялась в поворотах, аэродинамика была малоэффективной. Даже на прямых ее болтало из стороны в сторону. Я спрашивал, почему так, но никто не знал».

Россет так вспоминал собственный опыт на страницах Autosport: «Было трудно, хотя чего-то такого я и ожидал. У нас постоянно возникало множество проблем. Лобовое сопротивление было запредельным, прижимной силы не хватало. Но самое главное – у нас не было даже базовых настроек. Мы просто строили догадки, что и как менять – и если это не срабатывало, начиналась паника».

Ricardo Rosset, Mastercard Lola with his team mate Vincenzo Sospiri, Mastercard Lola Photo by: Sutton Images Vincenzo Sospiri, Lola T97/30 Ford Photo by: Motorsport Images Ricardo Rosset, Lola T97/30 Ford Photo by: Motorsport Images Ricardo Rosset, Lola Photo by: Sutton Images

Все закончилось еще до старта следующего Гран При на «Интерлагосе». Команда приехала в Сан-Паулу, все готовились вновь сразиться за право выйти на старт, используя полученный в Австралии опыт. Но выяснилось, что проблемы есть не только со скоростью машины, но и с деньгами на счетах команды. Когда в Lola через несколько дней пришли внешние управляющие, они обнаружили долг в 6 млн фунтов стерлингов.

«Помню, как в четверг утром я спустился из гостиничного номера в холл нашего отеля, чтобы позавтракать, – рассказал Соспири. – Там мне на глаза попалась местная газета с крупным заголовком: «Команда Lola вне игры». Я еще подумал: «Что за ерунда?» – и набрал Рикардо. Он сказал, что все так и есть.

При этом сам он уже был в паддоке в нашем грузовике, который вот-вот должны были опечатать. Он пришел вытащить свой комбинезон и шлем, я попросил его захватить и мои. Когда я сам примчался на автодром, везде уже висели печати. Все было кончено».

Машины и имущество команды Lola Mastercard Фото: Sutton Images

Сам Соспири так и не нашел возможности продолжить карьеру в Формуле 1. У итальянца был опыт работы тест-пилотом в Benetton, Ligier и Simtek, но на старт Гран При Винченцо так и не вышел.

«Все это выглядело многообещающим проектом, – говорит гонщик, вспоминая историю Lola. – Ради этого я ушел из Benetton, со мной сразу подписали контракт на четыре года. У нас были планы со второго сезона самостоятельно производить моторы. Но не было самого главного – бюджета.

Все, что они мне говорили, на поверку оказалось неправдой. А если подобное происходит в Формуле 1, такое очень быстро становится известно всем».

Винченцо уехал в Америку, где в том же сезоне стартовал с первого ряда в «Инди 500» и поднялся на подиум в Нью-Гемпшире. Затем Соспири два года подряд выигрывал чемпионат спорткаров за рулем Ferrari 333SP.

Вскоре пилот окончательно завершил карьеру и в качестве босса собственной команды начал обучать талантливую молодежь. Одним из первых воспитанников итальянца стал никому тогда не известный пилот 16 лет. Его звали Виталий Петров.