Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
71 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
85 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
92 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
106 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
120 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
148 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
155 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
169 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
176 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
190 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
204 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
211 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
225 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
239 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Избранное

Самое быстрое исчезновение в истории Формулы 1: эта команда разорилась до того, как успела стартовать

Поделились
Комментарии
Самое быстрое исчезновение в истории Формулы 1: эта команда разорилась до того, как успела стартовать
Автор:
, главный редактор (Global)
Соавтор: Александр Кабановский
31 мар. 2020 г., 02:00

Британская марка Lola за время работы в гонках добилась немалых успехов в самых разных классах. Но есть один эпизод, который там совсем не любят вспоминать. Это попытка дебютировать в Формуле 1 в 1997 году. В тот раз Lola ни разу не смогла добраться до старта

На бумаге все выглядело превосходно. Шасси Lola T97/30, моторы Ford Zetec-R V8, а самое главное – спонсорская поддержка Mastercard. Но команды Формулы 1 гоняются не на бумаге. В реальности многообещающий проект провалился с громким треском. Шел 1997 год.

Читайте также:

Инициатива во всей этой истории исходила от спонсора: международной платежной системы Mastercard. Маркетологи придумали хитрый план, который предусматривал выпуск специальной серии гоночных пластиковых карт.

В рамках программы F1 Club с каждой операции, совершенной владельцами карт, маленькая копейка уходила в бюджет гоночного проекта Lola. Так поклонники Формулы 1 могли собственными тратами поддержать гоночную команду.

Учитывая масштаб компании, проект обещал стать знаковой историей. Неожиданным препятствием оказался банк HSBC. В том же самом 1997 году британский банк стал спонсором новой команды Джеки Стюарта. По какой-то причине в Mastercard решили, что это мешает их собственному проекту – и потребовали перенести запуск программы с 1998 на 1997 год. Это разом похоронило нормальный дебют Lola в Формуле 1.

Машина британской команды вышла сырой, и у гонщиков Винченцо Соспири и Риккардо Россета не было ни единого шанса в борьбе с соперниками. 

Винченцо Соспири, Lola T97/30 Ford, Гран При Австралии 1997 года

Винченцо Соспири, Lola T97/30 Ford, Гран При Австралии 1997 года

Фото: Sutton Images

Чтобы успеть в срок, шасси построили на базе проекта для IndyCar. Но тот разрабатывался под совершенно другой мотор V10, а потому плохо подходил под требования Формулы 1.

Поставщик двигателей – автогигант Ford – тоже не смог предложить что-то дельное. Единственное, что было у мотористов – несколько силовых установок самой слабой клиентской спецификации, оставшихся от разорившейся по ходу сезона-96 команды Forti. Да. в девяностых такое было возможно: неиспользованные моторы с прошлого года просто передали другой команде. 

В таких условиях подготовка Lola к дебюту вышла предельно смазанной. Новое шасси даже ни разу не продули в аэродинамической трубе.

Когда перед отправкой в Мельбурн команда решила провести короткую обкатку по прямой на одном из аэродромов, машина сломалась. Да, когда ехала по прямой. Дистанцию в пару сотен метров.

Читайте также:

Vincenzo Sospiri, Lola T97/30 Ford

Vincenzo Sospiri, Lola T97/30 Ford

Photo by: Sutton Images

Ricardo Rosset and Vincenzo Sospiri, Lola

Ricardo Rosset and Vincenzo Sospiri, Lola

Photo by: Sutton Images

В качестве гонщиков Lola подписала никогда не выступавшего в Ф1 чемпиона Формулы 3000 Винченцо Соспири и записного аутсайдера Риккардо Россета. 

Свой первый день в Формуле 1, пяницу в рамках Гран При Австралии, команда прожила без происшествий. Гонщики Lola остались последними, но Россет уступил ближайшему сопернику, Укио Катаяме из Minardi, всего пару десятых секунды. Однако в субботу утром все остальные ускорились, а у молодой команды начались технические проблемы. На двоих пилоты Lola проехали 13 кругов за полтора часа. Их отставание разом выросло до нескольких секунд. 

Лучшее время Соспири за весь уик-энд составило 1:40.972. Поул завоевал Жак Вильнев с результатом 1:29.369. Проигрыш новой команды составил 13%, что было почти в два раза больше порога, позволявшего выйти на старт.

Журналисты тут же вспомнили слова, сказанные руководителем команды Эриком Бродли на презентации в Лондоне: «Правило 107% оставляет нам весьма солидный запас. Если наше отставание будет больше, значит, нам просто нечего там делать».

Читайте также:

Руководитель Lola Team Эрик Бродли с Риккардо Россетом, Винченцо Соспири и гостем команды

Руководитель Lola Team Эрик Бродли с Риккардо Россетом, Винченцо Соспири и гостем команды

Фото: Sutton Images

Соспири почему-то назвал главным виновником того, что его первая (и, как оказалось в дальнейшем, последняя) попытка стартовать в гонке Ф1 получилась неудачной, лично Жака Вильнева.

«Если бы он не проехал свой фантастический круг, я бы точно квалифицировался», – несколько опрометчиво заявил итальянский пилот. Анализ данных, правда, говорит об обратном: Вильнев и впрямь опередил ближайшего соперника на невероятные 1,75 секунды, вот только Соспири уступил более 7% не только канадцу, но и еще 17 участникам квалификации. 

И даже от показавшего 22-й результат Педро Диница из Arrows Винченцо отстал на пять секунд. Сам Диниц, к слову, тоже не попал в 107%. Но босс его команды Том Уокиншоу отправился к судьям и попросил допустить гонщика на старт, исходя из его скорости в тренировках. Те согласились. У Lola подобной возможности не было и близко.

Читайте также:

Риккардо Россет, Mastercard Lola T97/30, выезжает на трассу по ходу Гран При Австралии 1997 года

Риккардо Россет, Mastercard Lola T97/30, выезжает на трассу по ходу Гран При Австралии 1997 года

Фото: Sutton Images

«Рикардо в любом случае проехал на 1,5 секунды медленнее, – добавил Соспири. – Но машина была далеко не лучшей. Все, что у нас было – это 12 кругов на тестах в Сильверстоуне. Машина скверно управлялась в поворотах, аэродинамика была малоэффективной. Даже на прямых ее болтало из стороны в сторону. Я спрашивал, почему так, но никто не знал».

Россет так вспоминал собственный опыт на страницах Autosport: «Было трудно, хотя чего-то такого я и ожидал. У нас постоянно возникало множество проблем. Лобовое сопротивление было запредельным, прижимной силы не хватало. Но самое главное – у нас не было даже базовых настроек. Мы просто строили догадки, что и как менять – и если это не срабатывало, начиналась паника».

Читайте также:

Ricardo Rosset, Mastercard Lola with his team mate Vincenzo Sospiri, Mastercard Lola

Ricardo Rosset, Mastercard Lola with his team mate Vincenzo Sospiri, Mastercard Lola

Photo by: Sutton Images

Vincenzo Sospiri, Lola T97/30 Ford

Vincenzo Sospiri, Lola T97/30 Ford

Photo by: Motorsport Images

Ricardo Rosset, Lola T97/30 Ford

Ricardo Rosset, Lola T97/30 Ford

Photo by: Motorsport Images

Ricardo Rosset, Lola

Ricardo Rosset, Lola

Photo by: Sutton Images

Все закончилось еще до старта следующего Гран При на «Интерлагосе». Команда приехала в Сан-Паулу, все готовились вновь сразиться за право выйти на старт, используя полученный в Австралии опыт. Но выяснилось, что проблемы есть не только со скоростью машины, но и с деньгами на счетах команды. Когда в Lola через несколько дней пришли внешние управляющие, они обнаружили долг в 6 млн фунтов стерлингов.

«Помню, как в четверг утром я спустился из гостиничного номера в холл нашего отеля, чтобы позавтракать, – рассказал Соспири. – Там мне на глаза попалась местная газета с крупным заголовком: «Команда Lola вне игры». Я еще подумал: «Что за ерунда?» – и набрал Рикардо. Он сказал, что все так и есть. 

При этом сам он уже был в паддоке в нашем грузовике, который вот-вот должны были опечатать. Он пришел вытащить свой комбинезон и шлем, я попросил его захватить и мои. Когда я сам примчался на автодром, везде уже висели печати. Все было кончено».

Читайте также:

Машины и имущество команды Lola Mastercard

Машины и имущество команды Lola Mastercard

Фото: Sutton Images

Сам Соспири так и не нашел возможности продолжить карьеру в Формуле 1. У итальянца был опыт работы тест-пилотом в Benetton, Ligier и Simtek, но на старт Гран При Винченцо так и не вышел.

«Все это выглядело многообещающим проектом, – говорит гонщик, вспоминая историю Lola. – Ради этого я ушел из Benetton, со мной сразу подписали контракт на четыре года. У нас были планы со второго сезона самостоятельно производить моторы. Но не было самого главного – бюджета.  

Все, что они мне говорили, на поверку оказалось неправдой. А если подобное происходит в Формуле 1, такое очень быстро становится известно всем».

Винченцо уехал в Америку, где в том же сезоне стартовал с первого ряда в «Инди 500» и поднялся на подиум в Нью-Гемпшире. Затем Соспири два года подряд выигрывал чемпионат спорткаров за рулем Ferrari 333SP. 

Вскоре пилот окончательно завершил карьеру и в качестве босса собственной команды начал обучать талантливую молодежь. Одним из первых воспитанников итальянца стал никому тогда не известный пилот 16 лет. Его звали Виталий Петров.

Следующая новость
Не только серебристые Mercedes. Какие машины безопасности использовались в Ф1

Предыдущая новость

Не только серебристые Mercedes. Какие машины безопасности использовались в Ф1
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Рикардо Россет , Винченцо Соспири
Команды MasterCard Lola
Автор Чарльз Брэдли

База данных

Гран При Канады

Гран При Канады

11 июн. - 14 июн.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Ferrari подарила врачам Модены машину скорой помощи. Довольно медленную

2
Формула 1

С 22-го места на первое. История самой удивительной победы в Формуле 1

3
Формула 1

Технический анализ: зачем в Mercedes продырявили тормоза

4
Формула 1

Ferrari решила снизить Феттелю зарплату

5
MotoGP

Составы команд MotoGP на 2020 год: почти все решено – но паддок ждет сюрпризов

Последние видео

Red Bull изменила носовой обтекатель. Вот как он теперь выглядит 01:09
Формула 1

Red Bull изменила носовой обтекатель. Вот как он теперь выглядит

Фильм «Герои» –авария Мики Хаккинена 01:44
Формула 1

Фильм «Герои» –авария Мики Хаккинена

Чтобы уместить DAS команда Mercedes перекомпоновала болид 01:27
Формула 1

Чтобы уместить DAS команда Mercedes перекомпоновала болид

Техническое ретро: машина, изменившая облик всей Формулы 1 00:50
Формула 1

Техническое ретро: машина, изменившая облик всей Формулы 1

«Моторхоум». 50 минут отборного разговора об автоспорте 52:22
Формула 1

«Моторхоум». 50 минут отборного разговора об автоспорте

Самое важное:

Самое быстрое исчезновение в истории Формулы 1: эта команда разорилась до того, как успела стартовать
F1

Самое быстрое исчезновение в истории Формулы 1: эта команда разорилась до того, как успела стартовать

Не только серебристые Mercedes. Какие машины безопасности использовались в Ф1
F1

Не только серебристые Mercedes. Какие машины безопасности использовались в Ф1

Бергер: Сейчас Сенна был бы президентом Бразилии
F1

Бергер: Сейчас Сенна был бы президентом Бразилии

Ferrari подарила врачам Модены машину скорой помощи. Довольно медленную
F1

Ferrari подарила врачам Модены машину скорой помощи. Довольно медленную

Технический анализ: зачем в Mercedes продырявили тормоза
F1

Технический анализ: зачем в Mercedes продырявили тормоза

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
11 июн. - 14 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.