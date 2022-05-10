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Формула 1 / Гран При Майами Новости

«Сами спустили гонку в унитаз». Штайнер раскритиковал пилотов Haas

Гюнтер Штайнер остался очень недоволен тем, что в Майами Мик Шумахер с Кевином Магнуссеном упустили хорошую возможность финишировать в десятке сильнейших

Адам Купер
Автор:
«Сами спустили гонку в унитаз». Штайнер раскритиковал пилотов Haas
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Перед выездом на трассу автомобиля безопасности Мик Шумахер занимал на трассе десятую позицию, его партнер по Haas Кевин Магнуссен шел 12-м. Однако после рестарта немец увлекся борьбой с Себастьяном Феттелем и устроил аварию, тогда как датский пилот решил поставить свежий комплект шин и откатился назад, да вдобавок тоже не избежал контакта – с Лэнсом Строллом.. 

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«Мы не слишком здорово начали гонку, но затем смогли вернуться на неплохие позиции, – рассказал глава Haas Гюнтер Штайнер, отвечая на вопрос Motorsport.com. –  А на последних десяти кругах сами спустили все в унитаз. 

Кто бы не был разочарован после такого? При этом, думаю, винить мы вправе только самих себя. В этот раз была возможность заработать очки – возможно, даже привести в десятку обе машины. Но после рестарта мы все проиграли.

Это очень расстраивает. Все шло так здорово, но из-за нескольких ошибок мы остались ни с чем. Даже нет, не ни с чем, а с поломанными деталями». 

На вопрос о том, мог ли Шумахер действовать более хладнокровно, тиролец ответил: «Я не гонщик. Пока мы с ним еще не обсудили этот момент. Но ясно, что нельзя вот так разбрасываться очками».

Про Магнуссена глава Haas рассказал: «Он захотел сменить шины. Мы полагали, что это не требуется. Но он настаивал, что хочет свежий комплект.

После финиша Кевин сказал: "Моя ошибка, нам не стоило делать этого"».  

Подводя итоги, Гюнтер отметил: «Потенциал – это, конечно, здорово. Но его нужно использовать. Учитывая возможности нашей машины, в этот раз мы упустили свои шансы. Этим уик-эндом я очень огорчен».

Он добавил: «Также нам надо готовить обновления для Испании и Монте-Карло. Там важно выступить лучше, а для этого нужна более сильная машина. В этот раз команда осталась ни с чем. А для меня именно команда является главным приоритетом. 

Мы не может просто говорить, что впереди новые гонки. Так окажется, что скоро уже конец сезона, а мы все продолжаем чего-то ждать».

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