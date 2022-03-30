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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

«Сами себе испортили гонку». Ральф Шумахер пропесочил Alpine

Экс-пилот Формулы 1 высказал мнение, что борьба Эстебана Окона с Фернандо Алонсо на первых кругах в Джидде не пошла на пользу ни одному из них, как и команде

Кемаль Шенгюл
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«Сами себе испортили гонку». Ральф Шумахер пропесочил Alpine
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Если концовка саудовской гонки в минувшее воскресенье запомнилась прежде всего яркой дуэлью за победу между Максом Ферстаппеном и Шарлем Леклером, то на первых кругах внимание болельщиков приковал не менее острый поединок с участием пилотов Alpine. 

Эстебан Окон, стартовавший пятым, пытался сдержать атаки Фернандо Алонсо, который был весьма настойчив и после нескольких опасных эпизодов смог-таки выйти вперед. После этого с командного мостика пилотам отдали приказ сохранять позиции. 

Впрочем, он явно запоздал – пока гонщики Alpine теряли время в борьбе, их смогли догнать Валттери Боттас с Кевином Магнуссеном, а финн даже сумел опередить Эстебана в споре за позицию. 

После финиша Алонсо с Оконом попали под огонь критики со стороны большого мастера в этом упражнении Ральфа Шумахера. В эфире Sky Германия тот сказал: «Я просто не могу понять, почему пилоты Alpine устроили столь острое и долгое противостояние сразу после старта.  

Этим они сами себе испортили гонку. [Руководитель Alpine] Отмар Сафнауэр совсем недавно пришел в команду, но я все равно не могу понять, почему он сразу же не вмешался и не прервал этот поединок.  

Понятно, что больше всего активность проявлял Алонсо, но Окон тоже вел себя так, словно его ужалил скорпион.

Это очень скверно для команды. Пилоты не только рисковали аварией, но и позволили соперникам нагнать их. А вдобавок еще и испортили себе шины. 

У Alpine, несомненно, есть сильные стороны. Но они должны помнить, что Alfa Romeo в руках Валттери Боттаса и Haas [Кевина Магнуссена] очень сильны. Опередить их будет совсем не просто». 

Алонсо не смог закончить гонку в Джидде из-за поломки машины, а Окон финишировал шестым – уступив лишь соперникам из Red Bull, Ferrari и Mercedes.

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