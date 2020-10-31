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Сами не поедут – и Алонсо не дадут. Кто мешает Фернандо тестироваться в Абу-Даби

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Сами не поедут – и Алонсо не дадут. Кто мешает Фернандо тестироваться в Абу-Даби
Автор:
, Главный редактор

Одним командам некого везти на тесты молодых пилотов, другие не хотят это делать

Сирил Абитубль, возглавляющий команду Renault, высказал свое возмущение действиями команд, блокирующих участие Фернандо Алонсо в декабрьских тестах в Абу-Даби.

«Как обычно, есть кое-кто, кто любой повод использует для игр и интрижек, – заявил менеджер в пятницу в паддоке трассы в Имоле. – К счастью, у большинства команд подход более разумный. Надеемся, что и FIA примет разумное решение».

В соответствии с правилами, в однодневных тестах в Абу-Даби (сразу после финального этапа чемпионата) могут принять участие только гонщики, которые ранее стартовали не более чем в двух Гран При. Однако Renault хочет вывести на трассу Фернандо Алонсо, который будет одним из пилотов команды в 2021 году.

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Исключение может быть сделано как по единогласному одобрению команд, так и по решению Международной автомобильной федерации. Попытка Renault получить разрешение у соперников пока не принесла успеха. Как утверждают заслуживающие доверия источники, против выступили Ferrari, McLaren и Racing Point. Впрочем, руководитель McLaren Андреас Зайдль в интервью не скрывал своего отношения к вопросу. «Фернандо – великий пилот, добившийся множества побед, – заявил немец, общаясь с прессой в рамках Гран При Эмилии-Романьи. – И я не понимаю, как его участие в тестах может быть квалифицировано как подготовка молодых пилотов».

При этом, по имеющейся у Motorsport.com информации, ни McLaren, ни Racing Point не собираются принимать участия в тестах, о которых идет речь – так как не имеют мотивации предоставлять машины кому-то из молодых пилотов.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Фернандо Алонсо
Команды McLaren , Renault F1 Team , Racing Point
Автор Кирилл Качнов

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