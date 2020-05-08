Сходы четырех чемпионов мира, несколько страшнейших аварий, красочные обгоны в борьбе за лидерство и результаты, измененные через пять дней после гонки – все это Гран При Бразилии-2003, одна из самых сумасшедших гонок в истории Формулы 1. О ней мы сегодня и вспомним.

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Джанкарло Физикелла стоял, сложив руки в молитвенном жесте, а Эдди Джордан ругался по телефону, показывая кому-то то один, то два пальца. Только что произошло ограбление если не века, то сезона уж точно – у Физикеллы и Джордана отняли выстраданную победу на «Интерлагосе».

Гонку остановили за четверть дистанции до финиша, работники Jordan успели отпраздновать победу, но судьи решили иначе. По их мнению, победа досталась Кими Райкконену, хотя на момент остановки первым ехал Физико. Надо ли говорить, что более разочарованного вторым местом пилота даже в Канаде-2019 трудно было бы найти. Ведь та победа была чудом. Чудом, которого Джанкарло почти лишили.

Джанкарло Физикелла празднует после гонки, думая, что победил Фото: Motorsport Images

Пять чемпионов и кучка ссыкунов

В 2003 году пелотон Формулы 1 был невероятно именитым. На трассы выходило сразу 14 пилотов, которые уже имели на счету победы или пришли к ним чуть позже. Среди бойкой молодежи ходили Фернандо Алонсо, Дженсон Баттон и Кими Райкконен, явным фаворитом оставался Михаэль Шумахер, а где-то позади пылил еще не променявший руль на микрофоны Жак Вильнев.

Среди команд царила классическая тройка Ferrari, Williams и McLaren, сзади подтягивалась Renault, да и Sauber с BAR-Honda грозили нет-нет, да и выстрелить. На этом фоне Jordan смотрелся как минимум не впечатляюще. Команда одного из самых одиозных функционеров Ф1 уже три года не знала побед, а в сезоне-2002 ее машины чаще ломались, чем доезжали до финиша.

Новый чемпионат начался ничуть не лучше – Физикелла в двух первых гонках не финишировал вообще, его напарник Ральф Фирман разок добрался до финиша в круге позади лидеров. В таких условиях на юбилейный, 200-й Гран При команды в Сан-Паулу особых надежд можно было не возлагать. Хотя ни сам Эдди Джордан, ни его команда никогда не отличались рациональностью и предсказуемостью.

Гран При Бразилии с самого начала предвещал сюрпризы. По правилам того сезона, на каждый этап можно было привезти лишь один тип резины для мокрой трассы – либо дождевую, либо промежуточную. Для «Интерлагоса» выбрали именно последнюю, однако бразильское небо с самого начала уик-энда принялось разражаться ливнями.

Дошло до того, что перед квалификацией пилоты под руководством Дэвида Култхарда подали FIA петицию с требованием отмены сессии. Но из-за бюрократических проволочек ее толком и не рассмотрели. Такой исход порадовал разве что Вильнева, который изначально был против отмены. «Нас сочтут кучкой ссыкунов. Нам платят такие деньги, а мы оскорбляем болельщиков», – так канадец прокомментировал подачу петиции.

Квалификацию провести удалось, хотя и с противоречивыми результатами. Поул взял Рубенс Баррикелло, а вот его напарник Шумахер оказался только седьмым. Марк Уэббер затащил свой Jaguar аж на третью строчку, а Джанкарло Физикелла расположился восьмым, между Шумахером и Хуаном Пабло Монтойей. Для того Jordan результат более чем неплохой.

Джанкарло Физикелла Фото: Brousseau Photo

Алонсо в больницу, Физико – в лидеры

К воскресенью тучи над «Интерлагосом» не разошлись. Зато ливень разошелся – трассу так залило, что старт и первые восемь кругов гонки пришлось провести в режиме сейфти-кара. За это время часть пилотов из второй десятки провела пит-стопы с дозаправками, чтобы после полноценного начала гонки уже не возвращаться в боксы. В последний момент к ним присоединился и Физикелла – он успел вернуться на трассу буквально за круг до ухода машины безопасности.

Сразу после рестарта гонка наполнилась событиями: Баррикелло уступил лидерство Дэвиду Култхарду, а затем пропустил и Райкконена с Монтойей, и Уэббера с Шумахером-старшим. Кими не засиделся на втором месте, прошел партнера по McLaren и вышел в лидеры, Михаэль же ворвался в тройку, обогнав Монтойю.

Тем временем Ник Хайдфельд сошел из-за поломки, а сломанная подвеска Ральфа Фирмана вывела из гонки и его самого, и Оливье Паниса. Физикелла едва избежал контакта с Фирманом, а на трассу вернулся сейфти-кар.

Дэвид Култхард и Рубенс Баррикелло Фото: Brousseau Photo

Рестарт произошел в конце 22 круга, но борьба продлилась недолго: за два круга в Курва ду Соль вылетели Антонио Пиццония, Монтойя и Шумахер, после чего машина безопасности вернулась на трассу. Под сейфти-каром сменился лидер – Райкконен провел дозаправку и выехал девятым. Это позволило Физикелле заехать в очковую зону, хотя и ненадолго. После нового рестарта борьба продлилась три круга: сначала вылетел Йос Ферстаппен, а затем авария Баттона привела к четвертому выезду машины безопасности.

Лидером оставался Култхард, которого после нового рестарта стремительно догонял Баррикелло. Райкконен же расправился с Монтойей и Ральфом Шумахером, вернувшись в тройку. Рубенс сумел расправиться с Култхардом на 45-м круге и быстро создал задел в 4 секунды. Но почти сразу съехал на обочину – сбой топливной системы оставил его с пустым баком. Гонку снова возглавляли два пилота McLaren, а вот на третье место после пит-стопов и аварий конкурентов сенсационно выехал Физикелла. Ранний пит-стоп и тактика «тише едешь – дальше будешь» явно работали на итальянца.

Новая смена лидера состоялась на 52-м круге: Култхард повредил резину и заехал в боксы, пропустив вперед Райкконена. Проблемы с топливом заставляли большинство пилотов либо замедляться, либо заезжать в боксы. Но не Физикеллу! Джанкарло стал стремительно догонять McLaren и после его ошибки вырвался в лидеры. Тем не менее, и Физикелле, и Райкконену, скорее всего, еще предстояли пит-стопы. Победа должна была достаться Култхарду, но в дело вновь вмешался сырой асфальт.

Слайдер Список Гонщик Renault Renault F1 Team Ярно Трулли объезжает разбитую R23 Фернандо Алонсо 1 / 6 Фотограф: LAT Images Марк Уэббер, Jaguar 2 / 6 Авария: Фернандо Алонсо, Renault Renault F1 Team R23 3 / 6 Фотограф: LAT Images Авария: Фернандо Алонсо, Renault Renault F1 Team R23 4 / 6 Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images Гонщик Renault F1 Team Фернандо Алонсо сидит перед разбитой в аварии R23 5 / 6 Фотограф: LAT Images Эвакуация Фернандо Алонсо, Renault F1 Team 6 / 6 Фотограф: LAT Images

Марк Уэббер потерял контроль над своим Jaguar в Аркибанкадасе и буквально рассыпал болид по трассе. Физикелле и Райкконену удалось без потерь проехать место происшествия, а вот вышедший на третье место Алонсо наехал на обломок и попал в страшнейшую аварию – испанца швырнуло из одного барьера в другой, его Renault разлетелась, а самого Нандо сразу увезли в госпиталь.

Этот эпизод стал решающим – судьи остановили гонку. В Jordan начали праздновать сенсационную победу, не помешало даже то, что Джанкарло приехал в боксы на пылающей машине. А вот дальше…

Фото: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images

Самый неправильный подиум в истории

Невероятным образом судьи не заметили, что Физикелла пересек финишную черту круга до того, как был вывешен красный флаг. И откатывая результаты на один круг назад, как требуют правила, на самом деле их откатили их на два. То есть на тот момент, когда Джанкарло еще не прошел Райкконена. Именно с этим, размахивая руками, спорил Эдди Джордан, но ничего доказать ему не удалось.

Подиум выглядел сюрреалистично. Из-за травмы Алонсо на нем стояли только два человека, причем не в том порядке, в каком закончили гонку. Райкконен признал, что с победой ему повезло, а расстроенный Физикелла сразу указал судьям на их ошибку.

Слайдер Список Jordan на церемонии награждения 1 / 5 Фотограф: Jordan Grand Prix Джанкарло Физикелла, Эдди Джордан и команда Jordan отмечают второе место 2 / 5 Фотограф: Jordan Grand Prix Джанкарло Физикелла и Эдди Джордан празднуют после финиша 3 / 5 Фотограф: Jordan Grand Prix Эдди Джордан и команда на церемонии награждения 4 / 5 Фотограф: Jordan Grand Prix Подиум: победитель Гран При Бразилии Джанкарло Физикелла, Jordan, второе место – Кими Райкконен, McLaren 5 / 5 Фотограф: Райнер Шлегельмильх

К чести руководства Формулы 1, справедливость все же восторжествовала. Прилетев из Бразилии домой, Чарли Уайтинг тут же начал расследование, полагая, что судьи ошиблись с таймингом.

Заседание было назначено на 11 апреля (гонка прошла 6-го), и там, изучив все данные, FIA передала победу Физикелле. Джанкарло был признан победителем через пять дней после финиша. А свой первый в карьере трофей за выигранный Гран При получил только через две недели – Райкконен передал его перед этапом в Имоле. К чести McLaren, протестовать против изменения результатов они не стали.

Так решение проводить гонку в безумных условиях привело к сходу 11-ти пилотов из 20-ти, отправило будущего двукратного чемпиона мира в больницу и устроило чехарду двух победителей. И только Жак Вильнев продолжал твердить, что условия были нормальные, «просто некоторые ездят как сумасшедшие».