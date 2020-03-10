Самая дорогая компания во вселенной стала спонсором Формулы 1

Формула 1 получила нового спонсора. Это самая прибыльная компания в мире: нефтедобытчики из Саудовской Аравии Saudi Aramco. Чемпионат мира сам анонсировал подписание спонсорского соглашения. Сколько денег будет платить Saudi Aramco наиболее популярным гонкам на планете, не сообщается.

Saudi Aramco – самая дорогая компания на планете. Почти вся компания принадлежит королевской семье Саудовской Аравии. С конца прошлого года небольшая доля акций торгуется на бирже. На торгах рыночная капитализация Saudi Aramco достигала $2 трлн. Это больше, чем у Microsoft и Facebook вместе взятых. Для сравнения, капитализация Apple колеблется вокруг $1 трлн.

В рамках контракта рекламные щиты с логотипами саудовских нефтяников появятся на большинстве трасс чемпионата мира. Бренд Saudi Aramco также будет интегрирован в графику телевизионных трансляций. Вместе с этим нефтяной гигант станет титульным спонсором трех Гран При: это гонки в США, Венгрии и Испании.

Saudi Aramco присоединится к пяти существующим спонсорам Формулы 1. Это немецкая служба доставки DHL, авиакомпания из ОАЭ Emirates, голландский пивоваренный гигант Heineken, итальянские шинники Pirelli и швейцарский изготовитель наручных часов Rolex.

Формула 1 заключила контракт с ближневосточной компанией за год до появления в календаре Гран При Саудовской Аравии. Эта гонка должна появиться в расписании Ф1 в 2021 году. В первое время Гран При будут проводить по улицам одного из городов, а к 2023 году в стране построят стационарный автодром, куда переедет национальный этап Формулы 1.

В последние годы Саудовская Аравия вкладывает много денег в продвижение страны через автоспорт. Ближневосточное королевство начало проводить у себя этап Формулы Е и ралли-рейд «Дакар».

Motorsport.com известно, что таким способом страна старается исправить негативный имидж, который сложился у королевства благодаря многочисленным казням и пыткам, которые регулярно происходят в Саудовской Аравии. Власти Саудовской Аравии также подозревают в финансировании терактов в Нью-Йорке 11 сентября.