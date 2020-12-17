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Сам выиграл «Дакар», подписал первый контракт Кими, уделал всех в WRC. Пять эпизодов из жизни нового босса Williams
Автор:
, Главный редактор

Когда Йост Капито в последний раз работал в Ф1, он продержался в команде McLaren меньше пяти месяцев. Но это было проблемой скорее для McLaren, чем для Капито...

Йост Капито, сегодня назначенный генеральным директором Williams, не слишком известен большинству болельщиков Формулы 1. И если ограничиться изучением его короткой карьеры в чемпионате мира, может показаться, что это не бог весть какой менеджер. На деле же 62-летний немец входит в число наиболее авторитетных людей во всем гоночном мире. Плюс с гонками у него связана вся жизнь. Судите сами.

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Впервые побывал на гонках еще до рождения

Отец Йоста Капито не был миллиардером вроде Лоуренса Стролла или Дмитрия Мазепина – но у его сыновей, похоже, просто не было шансов не увлечься быстрой ездой. Карл-Фридрих Капито (которому в следующем году стукнет 90) был владельцем небольшой компании по производству домашних обогревателей, а немалую долю свободного времени и прибыли вкладывал в гонки.

Причем любовь Капито-старшего к соревнованиям было настолько велика, что даже беременность жены не стала препятствием для поездки в роли зрителей на мотогонки Tourist Trophy в 1958 году. «Увидеть мотоциклы я тогда не мог, но звук двигателей наверняка уже слышал!» - шутит Йост Капито, появившийся на свет через несколько месяцев после этой поездки.

Со штурманом Миккой Анттилой на Ралли Австралия 2015 года

Со штурманом Миккой Анттилой на Ралли Австралия 2015 года

Фото: Volkswagen Motorsport

Сам он явно недалеко укатился от отцовской яблони. В те годы в Германии участвовать в мотогонках можно было только с 16-ти лет – и само собой, при наличии прав на управление мотоциклом. По словам самого Капито, в следующее же после своего 16-летия воскресенье он в три часа утра забрал в полицейском участке новенькие права – а уже в восемь утра после путешествия длиной в 250 км въехал в паддок своей первой гонки.

Побеждал в одной из самых тяжелых гонок мира

В первой половине 80-х Капито-старший сначала своими силами, а потом и с помощью завода строил грузовики для «Дакара» на базе армейского варианта Mercedes-Benz Unimog. Эти машины выглядели скромно на фоне уже появившихся тогда и позже ставших легендарными двухмоторных DAF. Но небольшие размеры и низкая масса позволяли изящно лавировать между камнями и рытвинами, а сравнительно небольшая высота – не терять время в лесах и джунглях, через которые более крупным грузовикам пришлось буквально прорубаться.

В состав дакаровских экипажей команды Капито входили и два его сына – и Йосту в компании с отцом (в роли механика) повезло выиграть гонку 1985 года. Это была не первая и не последняя из пяти побед Unimog на «Дакаре» – и все-таки она была достаточно значимой, чтобы к недавнему 60-летию модели грузовое отделение Mercedes-Benz построило реплику победной машины (оригинал уже через несколько месяцев после гонки был списан в результате дорожной аварии).

Со Стоффелем Вандорном на Гран При Японии 2016 года в роли исполнительного директора McLaren

Со Стоффелем Вандорном на Гран При Японии 2016 года в роли исполнительного директора McLaren

Фото: McLaren

Примечательно, что Йост Капито ковал спортивную славу Mercedes-Benz, являясь сотрудником… BMW. Молодой инженер, едва закончивший университет, стал одним из автором первой в истории М3 – в частности, Капито работал над впускным и выпускным коллекторами ставшего культовым мотора S14.

Стал «отцом» нескольких известных спорткаров

Сейчас так называемые горячие хэчтбеки уже не особо возбуждают молодежь, рассекающую на гироскутерах и привыкшую к каршерингу – а вот еще лет десять назад отличия MPS от OPC или RS от JCW (приставки, использовавшиеся для «горячих» версий сравнительно недорогих машин) очень интересовали парней и девушек, насмотревшихся фильмов «Форсаж» и начитавшихся журналов о тюнинге.

Одной из наиболее популярных приставок была ST, а ее самым популярным носителем – Ford Focus ST второго поколения. Изначально любимым проектом менеджеров «голубого овала» была более мощная и экстремальная версия RS, но сроки работы над ней оказались значительно больше изначальных, а себестоимость – намного выше, чем планировалось. Именно Капито предложил сделать основной акцент на компромиссный вариант ST. Да, он не бил рекордов по разгону до сотни – зато был гораздо удобнее в роли машины на каждый день, а внимание к себе без проблем привлекал фирменным оранжевым цветом кузова и разными декоративными детальками (и то, и другое обходилось Ford не слишком дорого).

Вместе с руководителем M-Sport Малькольмом Уилсоном на презентации Ford Focus WRC второго поколения

Вместе с руководителем M-Sport Малькольмом Уилсоном на презентации Ford Focus WRC второго поколения

Фото: Ford Motor Company

В результате ST в немалых количествах мелькал на улицах (в том числе российских городов) – а RS так и остался трековой игрушкой, продававшейся по цене ниже себестоимости.

До этого эпизода Капито приложил руку к появлению на свет Porsche 964 RS (первый серийный автомобиль, над которым работало гоночное отделение марки), а после – контролировал процесс разработки первых в новейшей истории Shelby GT500, особо мощных и быстрых версий модели Ford Mustang.

Вместе с Volkswagen уложил всех на лопатки в мировом ралли

Четыре победы подряд в WRC – далеко не рекордная серия. К примеру, Lancia выигрывала и по шесть командных титулов подряд – а о девяти подряд чемпионствах Леба за рулем Citroen и говорить не стоит. И все-таки команда Volkswagen оставила заметный след в истории чемпионата мира – не столько количеством побед и подиумов, сколько отсутствием неудач.

К примеру, на счету Леба и Citroen есть и проигрыш паре Сольберг-Subaru в 2003 году, и пара упущенных во время доминирования француза командных титулов, и заметная просадка по результатам после ухода Леба. Volkswagen же в WRC поражений не знал: немцы взяли оба титула с первой же попытки, а после четырех сезонов доминирования – ушли непобежденными, резко свернув программу выступлений в топовом классе. И если за рулем самого быстрого VW Polo все эти годы сидел Себастьен Ожье, у руля команды с самого начала и до самого конца стоял Йост Капито.

На церемонии вручения наград FIA в 2015 году с кубком за победу в командном зачете WRC

На церемонии вручения наград FIA в 2015 году с кубком за победу в командном зачете WRC

Фото: FIA

Кстати, упомянутые два командных титула, упущенные Citroen, тоже достались Капито – точнее, команде M-Sport Ford, которую немец тогда возглавлял.

Был уволен из McLaren после 5-ти месяцев работы

Хотя главные спортивные успехи Капито связаны с полноприводными машинами, которые ездят по грунту, Формула 1 для немца – тоже отнюдь не терра инкогнита. К примеру, на первом контракте Кими Райкконена от имени Sauber расписался именно Капито, который недолгое время занимал пост исполнительного директора швейцарской команды.

Более судьбоносным – и для менеджера, и для команды – должно было стать назначение немца исполнительным директором McLaren. Но в итоге на эту работу Капито выходил дольше, чем потом работал. Британская команда объявила о назначении в январе 2016 года – но при этом приступить к своим новым обязанностям Капито должен был лишь после того, как Volkswagen найдет ему подходящую замену. Поиск затянулся – и в должность немец вступил только 1 сентября. А уже 19 декабря был с этой должности снят.

C Фернандо Алонсо на старте Гран При Италии 2016 года, первой гонки Капито в составе McLaren

C Фернандо Алонсо на старте Гран При Италии 2016 года, первой гонки Капито в составе McLaren

Фото: McLaren

Впрочем, это вовсе не значит, что немец успел в короткие сроки со всеми переругаться и понаделать крупных ошибок. Проблемой было то, что Капито был последним заметным ставленником Рона Денниса – а того владельцы McLaren как раз активно оттирали от управления компанией. И новый генеральный директор при всем его опыте и прежних заслугах просто попал под раздачу как человек Денниса. Но без работы не остался – его тут же взяли обратно в Volkswagen на работу с линейкой «горячих» версий серийных машин.

Сейчас Капито, наоборот, приходит в Williams по воле новых хозяев. И по идее, должен задержаться в чемпионате подольше чем в последний раз. Но как именно долго? Ведь именно немец как-то сказал в интервью: «Через пару лет в Формуле 1 становится скучно».

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Об этой статье

Серия Дакар , Формула 1 , WRC
Команды Williams
Автор Кирилл Качнов

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