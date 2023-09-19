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Сам себя перехитрил. Брандл объяснил ошибку Леклера в Сингапуре

Эксперт Sky Sports обратил внимание на эпизод гонки в Сингапуре, который стоил пилоту Ferrari хорошего результата

Александр Кабановский
Автор:
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Шарль Леклер, Ferrari SF-23, на пит-лейне

Переиграв Джорджа Расселла на первых метрах сингапурской гонки, Шарль Леклер вышел на второе место позади своего напарника Карлоса Сайнса – и обеспечивал Ferrari двойное лидерство до того момента, пока на трассе не появилась машина безопасности. В хвосте пелотона Логан Сарджент влетел в барьер, и нейтрализация потребовалась для очистки трассы от обломков его Williams. 

Это был отличный момент для пит-стопа, и все лидеры отправились за свежими шинами. Но если Сайнс остался во главе гонки, то Леклеру пришлось ждать, пока мимо него по пит-лейну проедут Джордж Расселл, Ландо Норрис и Льюис Хэмилтон. В итоге монегаск потерял две позиции, что отбросило его назад и не позволило продолжать борьбу в группе лидеров. 

Разбирая этот эпизод в своей колонке для Sky Sports, экс-пилот Ф1 Мартин Брандл обратил внимание на весьма интересную деталь. 

«Сарджент уехал в забор в тот самый момент, когда подошло время пит-стопа, – написал британец. – Проблема для Ferrari была в том, что ее гонщики находились слишком близко на трассе, занимая первое и второе место – тогда как у команды есть всего одна зона для обслуживание машины. 

Леклер сбросил ход, чтобы создать запас времени. Такие вещи нужно делать очень осторожно, чтобы не получить штраф за блокировку. Но как по мне, именно здесь Шарль слегка переусердствовал. Он замедлился слишком сильно – и был только на дальних подъездах к механикам, когда Сайнс уже выруливал обратно на пит-лейн. 

Соперники оказались вплотную за Леклером, и ему пришлось ждать, пока они проедут. Так он потерял две позиции и по сути похоронил свою гонку, упустив возможность реализовать потенциал».

В итоге Шарль Леклер финишировал в Сингапуре четвертым, не без труда сдержав в концовке Макса Ферстаппена. 

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