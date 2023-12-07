«Сам не ожидал». Риккардо рассказал, как за 90 секунд вернул веру в себя

Даниэлю Риккардо пришлось покинуть McLaren в конце 2022 года – несмотря на действующий контракт, гонщику указали на дверь за неудовлетворительные результаты. На тот момент вакансий в пелотоне уже не было, и 33-летнему спортсмену пришлось прервать выступления.

К удивлению многих, Риккардо вернулся в команду Red Bull Racing, которую покинул в 2018-м при не самых приятных обстоятельствах. Но с учетом нынешней формы «Быков» старые обиды отошли на второй план.

В роли запасного пилота Даниэль не должен был выходить на старт, однако затем события приняли неожиданный оборот. Летом в AlphaTauri отказались от услуг не оправдавшего надежд Ника де Вриса, что и позволило Риккардо вернуться в пелотон.

Но этому предшествовали очень важные события – 10 июля в Сильверстоуне австралиец провел тестовую сессию Pirelli, по ходу которой смог продемонстрировать свою скорость и убедить боссов Red Bull провести рокировку в «младшей» команде.

Результат Риккардо оказался почти таким же, как у действующего чемпиона Ф1 Макса Ферстаппена, который за пару дней до этого взял на той же трассе поул британского Гран При с временем 1:26.700.

«Не стану скрывать, первый же свой быстрый круг я поехал на все деньги, – вспомнил Даниэль те события в подкасте Beyond the Grid. – И результат оказался всего на несколько сотых хуже Макса.

С самого начала того круга я был в восторге и ехал его так, словно это была квалификация.

Мне удалось сразу почувствовать машину и ощутить уверенность. На самом деле, многое в ее поведении казалось таким знакомым… Я просто знал, что мне необходимо делать, и на что я способен».

Фото: Pirelli Даниэль Риккардо, Red Bull RB19

Он продолжил: «Я не стану говорить, что моя попытка не потребовала усилий или далась легко. Но машина действительно позволяла ехать очень быстро.

Когда я пересек черту и увидел время, то подумал: "Что-то даже не знаю, ожидал ли я сам такой скорости". На самом деле, я чувствовал, что день будет хорошим – но все же солгу, если скажу, что рассчитывал на такой темп с первого же круга.

В результате меня получилось что-то действительно крутое, так что я широко улыбался».

Из-за перелома кисти, полученного в Зандфорте, Риккардо успел провести за AlphaTauri всего семь гонок. Лучшим для пилота стало выступление в Мексике, где он стартовал четвертым и финишировал седьмым.

Команда из Фаэнцы продлила контракт с австралийцем на 2024 год.