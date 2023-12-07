«Сам не ожидал». Риккардо рассказал, как за 90 секунд вернул веру в себя
Австралиец рассказал о подробностях того дня, который имел ключевое значение для его карьеры в Формуле 1
Даниэлю Риккардо пришлось покинуть McLaren в конце 2022 года – несмотря на действующий контракт, гонщику указали на дверь за неудовлетворительные результаты. На тот момент вакансий в пелотоне уже не было, и 33-летнему спортсмену пришлось прервать выступления.
К удивлению многих, Риккардо вернулся в команду Red Bull Racing, которую покинул в 2018-м при не самых приятных обстоятельствах. Но с учетом нынешней формы «Быков» старые обиды отошли на второй план.
В роли запасного пилота Даниэль не должен был выходить на старт, однако затем события приняли неожиданный оборот. Летом в AlphaTauri отказались от услуг не оправдавшего надежд Ника де Вриса, что и позволило Риккардо вернуться в пелотон.
Но этому предшествовали очень важные события – 10 июля в Сильверстоуне австралиец провел тестовую сессию Pirelli, по ходу которой смог продемонстрировать свою скорость и убедить боссов Red Bull провести рокировку в «младшей» команде.
Результат Риккардо оказался почти таким же, как у действующего чемпиона Ф1 Макса Ферстаппена, который за пару дней до этого взял на той же трассе поул британского Гран При с временем 1:26.700.
«Не стану скрывать, первый же свой быстрый круг я поехал на все деньги, – вспомнил Даниэль те события в подкасте Beyond the Grid. – И результат оказался всего на несколько сотых хуже Макса.
С самого начала того круга я был в восторге и ехал его так, словно это была квалификация.
Мне удалось сразу почувствовать машину и ощутить уверенность. На самом деле, многое в ее поведении казалось таким знакомым… Я просто знал, что мне необходимо делать, и на что я способен».
Фото: Pirelli
Даниэль Риккардо, Red Bull RB19
Он продолжил: «Я не стану говорить, что моя попытка не потребовала усилий или далась легко. Но машина действительно позволяла ехать очень быстро.
Когда я пересек черту и увидел время, то подумал: "Что-то даже не знаю, ожидал ли я сам такой скорости". На самом деле, я чувствовал, что день будет хорошим – но все же солгу, если скажу, что рассчитывал на такой темп с первого же круга.
В результате меня получилось что-то действительно крутое, так что я широко улыбался».
Из-за перелома кисти, полученного в Зандфорте, Риккардо успел провести за AlphaTauri всего семь гонок. Лучшим для пилота стало выступление в Мексике, где он стартовал четвертым и финишировал седьмым.
Команда из Фаэнцы продлила контракт с австралийцем на 2024 год.
Самое важное:
«Меня еще долго трясло». Макс назвал самый напряженный момент сезона-2023
«Меня еще долго трясло». Макс назвал самый напряженный момент сезона-2023 «Меня еще долго трясло». Макс назвал самый напряженный момент сезона-2023
Формула 1 уточнила детали запрета на тесты аэродинамики 2026 года
Формула 1 уточнила детали запрета на тесты аэродинамики 2026 года Формула 1 уточнила детали запрета на тесты аэродинамики 2026 года
«Главное – не на каждом Гран При». Вильнев поделился мнением о спринтах
«Главное – не на каждом Гран При». Вильнев поделился мнением о спринтах «Главное – не на каждом Гран При». Вильнев поделился мнением о спринтах
Слухи: Ferrari покажет новую машину 13 февраля
Слухи: Ferrari покажет новую машину 13 февраля Слухи: Ferrari покажет новую машину 13 февраля
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.