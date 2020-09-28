Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

Бывший пилот Формулы 1 Мика Сало выступал стюардом на Гран При России и был, в числе прочих, ответственен за решение наказать Льюиса Хэмилтона двумя штрафами по 5 секунд.

Хэмилтон после финиша сказал, что судьи умышленно хотели не допустить его победы, что Сало назвал чушью. Мика также попал в скандал после сообщений о том, что он специально передал запись переговоров в судейской комнате перед штрафом Хэмилтона финским журналистам.

По словам Сало, он привык к негативному восприятию судейской работы. В 2017 году Сало был среди судей, которые после финиша лишили Макса Ферстаппена третьего места за нарушение границ трассы.

«Если людям не нравится наше решение, всегда начинает литься много дерьма, – сказал Сало Ilta Sanomat. – Когда мы лишили Ферстаппена подиума, я год получал смертельные угрозы. Люди слишком верят всему, что пишут онлайн».