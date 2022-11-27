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Хотя сама Haas и не входит в число лидеров Формулы 1, ее руководитель Гюнтер Штайнер за последние годы стал одной из популярных фигур в паддоке. 57-летний тиролец эмоционален, а его едкие высказывания резко контрастируют со скучными и пресными цитатами, которые нередко можно услышать от других. Образ «рок-звезды» прекрасно дополняет очень колоритный акцент Штайнера.

После выхода документального сериала Drive to Survive от Netflix популярность Гюнтера выросла еще больше. Это натолкнуло Haas на мысль выпустить отдельную линию сувениров с самыми знаменитыми высказываниями своего босса.

Как сам Штайнер рассказал в подкасте Beyond the Grid, результат оказался несколько неожиданным.

Говоря о своей нежданной популярности, он отметил: «Я сам не придают этому значения и ничего для этого не делаю. Моя задача – руководить гоночной командой и стараться добиться с ней максимальных результатов. А на эти глупости отвлекаться мне некогда.

Но внезапно случилось то, что случилось. Я не могу сказать, что это произошло полностью помимо моей воли, но я точно не предпринимал ничего намеренно.

Сложно объяснить, как так вышло. Люди говорят: "Ну ты сам-то должен знать". Но я правда никогда о таком не задумывался. Просто так сложилось.

Это просто одна из особенностей жизни. Ты делаешь свою работу, людям это нравится, появляется шоу, где тебя снимают – и вот результат».

Фредерик Вассер, руководитель Alfa Romeo Racing, Гюнтер Штайнер, руководитель Haas F1, Марио Изола, гоночный менеджер Pirelli Motorsport Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Возвращаясь к линии сувениров, он продолжил: «Это придумала команда, а не я сам. Они сказали: "Гюнтер, мы должны сделать футболки с твоими изречениями. Давай посмотрим, как их станут покупать.

Лично я не получаю от этого никакого дохода. Первая партия была совсем небольшой, никто же не станет печатать десятки тысяч штук. И все раскупили за день.

Но этого мало – компания, которая делает нам всю сувенирку и униформу, разместила эти майки и на собственный сайт. И он упал на четыре часа. Сам их босс приехал ко мне и рассказал, что такого у них никогда не было. Я ответил, что понятия не имею, как все это работает и что значит.

Но как бы то ни было, для команды это точно на пользу».