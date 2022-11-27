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Формула 1 Новость

«Сайт упал на четыре часа». Штайнера удивила собственная популярность

Глава Haas поделился удивительной историей, которая произошла по ходу минувшего сезона Ф1

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
«Сайт упал на четыре часа». Штайнера удивила собственная популярность
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Хотя сама Haas и не входит в число лидеров Формулы 1, ее руководитель Гюнтер Штайнер за последние годы стал одной из популярных фигур в паддоке. 57-летний тиролец эмоционален, а его едкие высказывания резко контрастируют со скучными и пресными цитатами, которые нередко можно услышать от других. Образ «рок-звезды» прекрасно дополняет очень колоритный акцент Штайнера.

После выхода документального сериала Drive to Survive от Netflix популярность Гюнтера выросла еще больше. Это натолкнуло Haas на мысль выпустить отдельную линию сувениров с самыми знаменитыми высказываниями своего босса. 

Как сам Штайнер рассказал в подкасте Beyond the Grid, результат оказался несколько неожиданным. 

Говоря о своей нежданной популярности, он отметил: «Я сам не придают этому значения и ничего для этого не делаю. Моя задача – руководить гоночной командой и стараться добиться с ней максимальных результатов. А на эти глупости отвлекаться мне некогда. 

Но внезапно случилось то, что случилось. Я не могу сказать, что это произошло полностью помимо моей воли, но я точно не предпринимал ничего намеренно. 

Сложно объяснить, как так вышло. Люди говорят: "Ну ты сам-то должен знать". Но я правда никогда о таком не задумывался. Просто так сложилось. 

Это просто одна из особенностей жизни. Ты делаешь свою работу, людям это нравится, появляется шоу, где тебя снимают – и вот результат».

Фредерик Вассер, руководитель Alfa Romeo Racing, Гюнтер Штайнер, руководитель Haas F1, Марио Изола, гоночный менеджер Pirelli Motorsport

Фредерик Вассер, руководитель Alfa Romeo Racing, Гюнтер Штайнер, руководитель Haas F1, Марио Изола, гоночный менеджер Pirelli Motorsport

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Возвращаясь к линии сувениров, он продолжил: «Это придумала команда, а не я сам. Они сказали: "Гюнтер, мы должны сделать футболки с твоими изречениями. Давай посмотрим, как их станут покупать. 

Лично я не получаю от этого никакого дохода. Первая партия была совсем небольшой, никто же не станет печатать десятки тысяч штук. И все раскупили за день. 

Но этого мало – компания, которая делает нам всю сувенирку и униформу, разместила эти майки и на собственный сайт. И он упал на четыре часа. Сам их босс приехал ко мне и рассказал, что такого у них никогда не было. Я ответил, что понятия не имею, как все это работает и что значит.  

Но как бы то ни было, для команды это точно на пользу».

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