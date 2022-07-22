Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Хэмилтон назвал сложности сезона-2022 полезным уроком для Mercedes Следующая / Леклер начал Гран При Франции с лучшего времени в тренировке
Формула 1 / Гран При Франции Новость

Сайнсу сменили электронику мотора. Он потеряет стартовые позиции

FIA подтвердила, что на Ferrari испанца обновили один из компонентов силовой установки.

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Сайнсу сменили электронику мотора. Он потеряет стартовые позиции
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В преддверии уик-энда в Ле-Кастеле источники сообщали, что Ferrari приняла решение поставить на машину Карлоса Сайнса новую силовую установку. 

Однако в документе, опубликованном FIA по ходу первой тренировки, говорится лишь о замене контрольной электроники. Впрочем, этого уже хватило для штрафной перестановки: регламент позволяет использовать на каждой машине всего по два электронных блока за сезон, а для испанца новый стал уже третьим по счету.

Также на Ferrari испанского гонщика установили новую батарею, но она стала второй со старта чемпионата, что укладывается в нормы регламента. 

Таким образом, по состоянию на настоящий момент Карлос потеряет десять позиций относительно квалификационного результата.

Также некоторые элементы заменили на Mercedes Льюиса Хэмилтона – это турбина, тепловой мотор-генератор MGU-H и батарея. Но в этом случае превышения нет ни по одному из компонентов, а потому не будет и наказания. 

Джорджу Расселлу и Гуаньюю Чжоу также заменили батарею, а Макс Ферстаппен с Ландо Норрисом получили новые детали выхлопа. 

Все эти замены произведены без превышения прописанного в правилах количества на сезон.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Хэмилтон назвал сложности сезона-2022 полезным уроком для Mercedes
Предыдущая новость

Хэмилтон назвал сложности сезона-2022 полезным уроком для Mercedes
Следующая новость

Леклер начал Гран При Франции с лучшего времени в тренировке

Леклер начал Гран При Франции с лучшего времени в тренировке
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Хэмилтон рассказал, как упустил верные настройки Гран При Франции
Формула 1

Хэмилтон рассказал, как упустил верные настройки

Леклер завоевал поул Гран При Франции, использовав слип-стрим Сайнса Гран При Франции
Формула 1

Леклер завоевал поул Гран При Франции, использовав слип-стрим Сайнса

Ферстаппен уехал от Ferrari в финальной тренировке Гран При Франции Гран При Франции
Формула 1

Ферстаппен уехал от Ferrari в финальной тренировке Гран При Франции

Карлос Сайнс Больше от
Карлос Сайнс
Сайнс пошутил о завтрашней победе Леклера: Только я мог ему помешать Гран При Франции
Формула 1

Сайнс пошутил о завтрашней победе Леклера: Только я мог ему помешать

Замены моторов отправили Сайнса и Магнуссена в конец решетки Гран При Франции
Формула 1

Замены моторов отправили Сайнса и Магнуссена в конец решетки

Сайнс: Отыгрывать позиции во Франции будет сложнее, чем мы ожидали Гран При Франции
Формула 1

Сайнс: Отыгрывать позиции во Франции будет сложнее, чем мы ожидали

Ferrari Больше от
Ferrari
Гран При Франции: дуэли в квалификациях Гран При Франции
Формула 1

Гран При Франции: дуэли в квалификациях

Технический брифинг: новинки Ferrari, Red Bull и Mercedes для Франции Гран При Франции
Формула 1

Технический брифинг: новинки Ferrari, Red Bull и Mercedes для Франции

Ferrari привезла во Францию новое сцепление, чтобы улучшить старты Гран При Франции
Формула 1

Ferrari привезла во Францию новое сцепление, чтобы улучшить старты

Самое важное:

Окону помешала в квалификации «фундаментальная проблема» с машиной
Формула 1 Формула 1

Окону помешала в квалификации «фундаментальная проблема» с машиной

Пилот Alpine назвал ужасной субботнюю сессию, в которой показал 12-й результат

Что позволит Ферстаппену переиграть Ferrari в гонке? Макс ответил
Формула 1 Формула 1

Что позволит Ферстаппену переиграть Ferrari в гонке? Макс ответил

Максимальная скорость Red Bull на прямых в воскресенье должна стать мощным оружием Red Bull

Хэмилтон рассказал, как упустил верные настройки
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон рассказал, как упустил верные настройки

По ходу французского уик-энда Льюис так много экспериментировал, что в итоге не остался без оптимальных регулировок

Сайнс пошутил о завтрашней победе Леклера: Только я мог ему помешать
Формула 1 Формула 1

Сайнс пошутил о завтрашней победе Леклера: Только я мог ему помешать

Пилот Ferrari также рассказал о трудностях для себя самого в предстоящей гонки, где он стартует с последнего ряда

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.