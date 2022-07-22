Сайнсу сменили электронику мотора. Он потеряет стартовые позиции

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В преддверии уик-энда в Ле-Кастеле источники сообщали, что Ferrari приняла решение поставить на машину Карлоса Сайнса новую силовую установку.

Однако в документе, опубликованном FIA по ходу первой тренировки, говорится лишь о замене контрольной электроники. Впрочем, этого уже хватило для штрафной перестановки: регламент позволяет использовать на каждой машине всего по два электронных блока за сезон, а для испанца новый стал уже третьим по счету.

Также на Ferrari испанского гонщика установили новую батарею, но она стала второй со старта чемпионата, что укладывается в нормы регламента.

Таким образом, по состоянию на настоящий момент Карлос потеряет десять позиций относительно квалификационного результата.

Также некоторые элементы заменили на Mercedes Льюиса Хэмилтона – это турбина, тепловой мотор-генератор MGU-H и батарея. Но в этом случае превышения нет ни по одному из компонентов, а потому не будет и наказания.

Джорджу Расселлу и Гуаньюю Чжоу также заменили батарею, а Макс Ферстаппен с Ландо Норрисом получили новые детали выхлопа.

Все эти замены произведены без превышения прописанного в правилах количества на сезон.