Сайнсу сменили электронику мотора. Он потеряет стартовые позиции
FIA подтвердила, что на Ferrari испанца обновили один из компонентов силовой установки.
В преддверии уик-энда в Ле-Кастеле источники сообщали, что Ferrari приняла решение поставить на машину Карлоса Сайнса новую силовую установку.
Однако в документе, опубликованном FIA по ходу первой тренировки, говорится лишь о замене контрольной электроники. Впрочем, этого уже хватило для штрафной перестановки: регламент позволяет использовать на каждой машине всего по два электронных блока за сезон, а для испанца новый стал уже третьим по счету.
Также на Ferrari испанского гонщика установили новую батарею, но она стала второй со старта чемпионата, что укладывается в нормы регламента.
Таким образом, по состоянию на настоящий момент Карлос потеряет десять позиций относительно квалификационного результата.
Также некоторые элементы заменили на Mercedes Льюиса Хэмилтона – это турбина, тепловой мотор-генератор MGU-H и батарея. Но в этом случае превышения нет ни по одному из компонентов, а потому не будет и наказания.
Джорджу Расселлу и Гуаньюю Чжоу также заменили батарею, а Макс Ферстаппен с Ландо Норрисом получили новые детали выхлопа.
Все эти замены произведены без превышения прописанного в правилах количества на сезон.
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