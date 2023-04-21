Сайнсу пришлось опровергать слухи о переходе в Audi

Audi запустит заводскую программу в Формуле 1 с 2026 года, однако уже сейчас компания ведет активную подготовку к знаковому событию. Один из вопросов, которой в этой связи интересует весь паддок – кому глава проекта Андреас Зайдь доверит места в кокпите.

Ранее большие боссы концерна VW говорили, что постараются усадить за руль кого-то из немцев, но в пелотоне и на подступах к нему не видно достойных кандидатов – Нико Хюлькенбергу уже сейчас 35 лет, Мик Шумахер не тянет на роль лидера, да к тому же крепко связан с Mercedes...

Тем временем много десятилетий проработавший в Ф1 журналист Роже Бенуа поделился информацией из собственных источников.

«Серьезные слухи пришли из Испании, – написал он в Blick. – Пилот Ferrari Карлос Сайнс, как поговаривают, на первой строчке списка претендентов у гендиректора Sauber Андреаса Зайдля».

Найти обоснование такой версии несложно – отец пилота Ferrari, знаменитый Эль Матадор Карлос-старший, сейчас защищает цвета Audi во внедорожных марафонах, потому наверняка похлопотал за сына.

Однако сам 28-летний Сайнс заверил, что верен Скудерии.

«Я намерен оставаться с Ferrari много лет, – заверил он недавно на спонсорском мероприятии в Испании. – Не понимаю всех этих разговоров о том, что будет в 2026 году. У меня нет контракта и на 2025-й.

И все эти слухи, совершенно надуманные и беспочвенные, очень раздражают меня».

При этом гонщик добавил, что в свою очередь ожидает от Скудерии более высокого уровня, чем команда демонстрирует на старте нынешнего сезона.

«Для нас стала сюрпризом скорость Red Bull и прогресс других команд вроде Aston Martin, – признался он. – Это правда, сейчас преимущество Red Bull таково, что нам нужно очень серьезно прибавлять, если мы хотим биться за победы.

Пока есть ощущение, что если с ними и с Aston Martin ничего не произойдет в гонках, нам останется лишь решать какие-то собственные задачи».

Сайнс не смог покорить подиум ни в одной из прошедших гонок, а его напарник Шарль Леклер и вовсе лишь раз добрался до клетчатого флага.