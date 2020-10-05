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Сайнсу понравились шутки про его переход в Ferrari

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Сайнсу понравились шутки про его переход в Ferrari
Автор:
, Редактор Ф1
Соавтор: Эрвин Ягги

Испанец заявил, что болельщики могут «шутить сколько влезет» по поводу его будущего в Маранелло

Когда в мая Скудерия объявила о двухлетнем контракте с Карлосом Сайнсом, предстоящий переход казался значительным шагом вперед в карьере испанца. Но старт чемпионата показал, что Ferrari вступила в серьезный кризис, тогда как McLaren? за которую Сайнс выступает сейчас, идет третьей в Кубке конструкторов. 

Неудивительно, что такое развитие событий привело к появлению большого количества шуток в социальных сетях, посвященных Карлосу и его ситуации. 

Но сам пилот рассказал Motorsport.com, что не только не раздражается из-за этого, но и смеется вместе с остальными. 

«Честно говоря, они могут шутить сколько влезет, – сказал Карлос. – Думаю, некоторые из этих шуток действительно смешные. 

У людей много свободного времени, вот они и генерируют забавные идеи. И я смеюсь вместе со всеми. 

Когда есть какие-то шутки обо мне или других пилотов, я первый готов посмеяться, потому что они мне действительно нравятся. 

Это не значит, что они хорошие или плохие – это просто забавно. Думаю, для этого они и создаются, так что никаких проблем».

Сайнс добавил, что до конца нынешнего сезона будет сражаться вместе с McLaren за лидерство в середине пелотона, но уже задумывается о поиске дома в Италии, где будет жить после начала выступлений за Скудерию.

«Знаете, сейчас команда [Ferrari] занимается этими поисками больше, чем я, – объяснил гонщик. – Я же в первую очередь сконцентрирован на сезоне.  

Но когда он завершится, придет время думать о будущем. Я перееду в Италию, так как это удобно». 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Карлос Сайнс
Команды Scuderia Ferrari
Автор Люк Смит

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