Сайнсу понравились шутки про его переход в Ferrari

Когда в мая Скудерия объявила о двухлетнем контракте с Карлосом Сайнсом, предстоящий переход казался значительным шагом вперед в карьере испанца. Но старт чемпионата показал, что Ferrari вступила в серьезный кризис, тогда как McLaren? за которую Сайнс выступает сейчас, идет третьей в Кубке конструкторов.

Неудивительно, что такое развитие событий привело к появлению большого количества шуток в социальных сетях, посвященных Карлосу и его ситуации.

Но сам пилот рассказал Motorsport.com, что не только не раздражается из-за этого, но и смеется вместе с остальными.

«Честно говоря, они могут шутить сколько влезет, – сказал Карлос. – Думаю, некоторые из этих шуток действительно смешные.

У людей много свободного времени, вот они и генерируют забавные идеи. И я смеюсь вместе со всеми.

Когда есть какие-то шутки обо мне или других пилотов, я первый готов посмеяться, потому что они мне действительно нравятся.

Это не значит, что они хорошие или плохие – это просто забавно. Думаю, для этого они и создаются, так что никаких проблем».

Сайнс добавил, что до конца нынешнего сезона будет сражаться вместе с McLaren за лидерство в середине пелотона, но уже задумывается о поиске дома в Италии, где будет жить после начала выступлений за Скудерию.

«Знаете, сейчас команда [Ferrari] занимается этими поисками больше, чем я, – объяснил гонщик. – Я же в первую очередь сконцентрирован на сезоне.

Но когда он завершится, придет время думать о будущем. Я перееду в Италию, так как это удобно».