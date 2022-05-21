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Формула 1 / Гран При Испании Новости

Сайнсу понравилась обновленная Ferrari, но не ее настройки

По мнению испанца, у F1-75 есть шанс на победу в Гран При Испании

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Сайнсу понравилась обновленная Ferrari, но не ее настройки
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Нынешней сезон Формулы 1 начался с доминирования в скорости команд Ferrari и Red Bull. При этом сначала лидерство за счет большей надежности захватила Скудерия, но затем «Быки» смогли избавиться от поломок и прибавить в скорости, выиграв последние гонки.

Ответом стал пакет обновлений, который Ferrari привезла в Барселону. И как минимум Карлос Сайнс оценил их положительно.

«Я думаю, у наших машин есть потенциал, – сказал Сайнс вечером в пятницу. – Мы применили обновления и поведение машины улучшилось. Я рад видеть, что план удался.

Однако я не уверен, что ко второй тренировке мы выбрали верное направление в настройках, что нас немного замедлило. Так что нужно хотя бы вернуться к настройкам с первой тренировки, мне такой вариант машины нравился больше.

Приятно видеть так много болельщиков и поклонников, учитывая, что это была всего лишь пятница. Я могу лишь делать свою работу, но конечно постараюсь их порадовать».

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