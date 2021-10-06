Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Судья Ф1: Я наказал Феттеля, и это изменило мою жизнь
Формула 1 / Гран При Турции Новости

Сайнсу подтвердили замену мотора. Он стартует в конце

Автор:
, Редактор

Пилот Ferrari получит в Турции новую силовую установку

Сайнсу подтвердили замену мотора. Он стартует в конце

Команда Ferrari подтвердила, что Карлос Сайнс получит на Гран При Турции новую силовую установку. Это обречет его на старт с последнего ряда при условии, что его соперники в ближайшее время не получат других, более весомых штрафов.

Замена силовой установки пройдет точно также, как это произошло с Шарлем Леклером на Гран При России в Сочи. Ранее руководитель Скудерии Маттиа Бинотто обещал заменить Сайнсу двигатель как только новая модификация будет доступна.

Главной особенностью обновленной силовой установки является применение твердотельных аккумуляторов в батарее гибридного привода. В отличие от традиционного типа литий-ионных аккумуляторов, в таких источниках питания электролит существует в форме твердого тела, а не геля.

Благодаря этому, твердотельные аккумуляторы значительно менее чувствительны к рабочей температуре и не боятся перегрева. Это позволяет заряжать и разряжать их значительно быстрее без риска повреждения из-за повышения температуры.

Читайте также:

Билеты
Поделились
Комментарии
Судья Ф1: Я наказал Феттеля, и это изменило мою жизнь

Предыдущая новость

Судья Ф1: Я наказал Феттеля, и это изменило мою жизнь
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Судья Ф1: Я наказал Феттеля, и это изменило мою жизнь

2 ч
2
Формула 1

Анализ: чем грозит Хэмилтону отказ от замены мотора

1 дн
3
Формула 1

Анализ: Чем плохи электропривод и биотопливо для Ф1?

4 ч
4
Формула 1

Сайнсу подтвердили замену мотора. Он стартует в конце

1 ч
5
Формула 1

На карту Сочи в Google добавили место краха надежд Норриса

3 ч
Самое важное:
Сайнсу подтвердили замену мотора. Он стартует в конце
Формула 1

Сайнсу подтвердили замену мотора. Он стартует в конце

1 ч
Судья Ф1: Я наказал Феттеля, и это изменило мою жизнь
Формула 1

Судья Ф1: Я наказал Феттеля, и это изменило мою жизнь

2 ч
На карту Сочи в Google добавили место краха надежд Норриса
Формула 1

На карту Сочи в Google добавили место краха надежд Норриса

3 ч
Анализ: Чем плохи электропривод и биотопливо для Ф1?
Формула 1

Анализ: Чем плохи электропривод и биотопливо для Ф1?

4 ч
Баттон нашел Боттасу повод для утешения
Формула 1

Баттон нашел Боттасу повод для утешения

8 ч
Последние видео
Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто 18:41
Формула 1
7 сент. 2021 г.

Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто

Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Больше от
Сергей Иванов
Судья Ф1: Я наказал Феттеля, и это изменило мою жизнь
Формула 1

Судья Ф1: Я наказал Феттеля, и это изменило мою жизнь

Баньяя пообещал не опускаться до уровня Moto E
MotoGP

Баньяя пообещал не опускаться до уровня Moto E

На карту Сочи в Google добавили место краха надежд Норриса Гран При России
Формула 1

На карту Сочи в Google добавили место краха надежд Норриса

Карлос Сайнс Больше от
Карлос Сайнс
Источник: Сайнс получит в Турции новый мотор и штраф за него Гран При Турции
Формула 1

Источник: Сайнс получит в Турции новый мотор и штраф за него

Сайнс объяснил потерю лидерства в Гран При России Гран При России
Формула 1

Сайнс объяснил потерю лидерства в Гран При России

Сайнс понадеялся на странность сочинской трассы Гран При России
Формула 1

Сайнс понадеялся на странность сочинской трассы

Самое читаемое Сегодня

Судья Ф1: Я наказал Феттеля, и это изменило мою жизнь
Формула 1 Формула 1

Судья Ф1: Я наказал Феттеля, и это изменило мою жизнь

Анализ: чем грозит Хэмилтону отказ от замены мотора
Формула 1 Формула 1

Анализ: чем грозит Хэмилтону отказ от замены мотора

Анализ: Чем плохи электропривод и биотопливо для Ф1?
Формула 1 Формула 1

Анализ: Чем плохи электропривод и биотопливо для Ф1?

Сайнсу подтвердили замену мотора. Он стартует в конце
Формула 1 Формула 1

Сайнсу подтвердили замену мотора. Он стартует в конце

На карту Сочи в Google добавили место краха надежд Норриса
Формула 1 Формула 1

На карту Сочи в Google добавили место краха надежд Норриса

Red Bull отблагодарит «Хонду» специальной ливреей
Формула 1 Формула 1

Red Bull отблагодарит «Хонду» специальной ливреей

Гонщик разнес боксы после схода. Но был признан победителем гонки
Moto3 Moto3

Гонщик разнес боксы после схода. Но был признан победителем гонки

Баттон нашел Боттасу повод для утешения
Формула 1 Формула 1

Баттон нашел Боттасу повод для утешения

Самое важное:

Сайнсу подтвердили замену мотора. Он стартует в конце
Формула 1 Формула 1

Сайнсу подтвердили замену мотора. Он стартует в конце

Судья Ф1: Я наказал Феттеля, и это изменило мою жизнь
Формула 1 Формула 1

Судья Ф1: Я наказал Феттеля, и это изменило мою жизнь

На карту Сочи в Google добавили место краха надежд Норриса
Формула 1 Формула 1

На карту Сочи в Google добавили место краха надежд Норриса

Анализ: Чем плохи электропривод и биотопливо для Ф1?
Формула 1 Формула 1

Анализ: Чем плохи электропривод и биотопливо для Ф1?

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.