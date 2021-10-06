Сайнсу подтвердили замену мотора. Он стартует в конце

Команда Ferrari подтвердила, что Карлос Сайнс получит на Гран При Турции новую силовую установку. Это обречет его на старт с последнего ряда при условии, что его соперники в ближайшее время не получат других, более весомых штрафов.

Замена силовой установки пройдет точно также, как это произошло с Шарлем Леклером на Гран При России в Сочи. Ранее руководитель Скудерии Маттиа Бинотто обещал заменить Сайнсу двигатель как только новая модификация будет доступна.

Главной особенностью обновленной силовой установки является применение твердотельных аккумуляторов в батарее гибридного привода. В отличие от традиционного типа литий-ионных аккумуляторов, в таких источниках питания электролит существует в форме твердого тела, а не геля.

Благодаря этому, твердотельные аккумуляторы значительно менее чувствительны к рабочей температуре и не боятся перегрева. Это позволяет заряжать и разряжать их значительно быстрее без риска повреждения из-за повышения температуры.