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Формула 1 / Гран При Майами Новость

Сайнсу осложнила гонку боль в шее после пятничной аварии

Карлос признал, что вышел на старт в Майами далеко не в оптимальных физических кондициях

Филип Клерен
Автор:
, журналист (Нидерланды)
Сайнсу осложнила гонку боль в шее после пятничной аварии
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Во второй тренировке флоридского Гран При Карлос Сайнс разбил машину в 14-м повороте. Удар о бетонный барьер вышел весьма чувствительным, но испанский гонщик сумел справиться с его последствиями и показать в квалификации второй результат позади своего партнера по Скудерии Шарля Леклера.

В гонке у дуэта Ferrari не нашлось аргументов против Макса Ферстаппена из Red Bull, и Сайнс финишировал третьим. При этом в концовке он выиграл поединок у гругого гонщика «Быков» Серхио Переса, которому не помогли даже более мягкие шины. 

Подиум стал для Карлоса первым с Джидды – в двух последних гонках он попадал в аварии уже в самом начале дистанции. Однако, как он сам признался после финиша, бороться в этот раз пришлось не только с соперниками, но и с болью в шее. 

«Сейчас мне уже получше, – сказал испанец. – Я изначально понимал, что после такой аварии шея пройдет не сразу, но мне удалось справиться с болью и контролировать ее.

В концовке, когда у Серхио были шины Medium, было очень сложно обороняться. Но все же мы удержали подиум, и это солидный результат». 

Третий призовой финиш в пяти Гран При позволил Карлосу укрепиться на пятой строчке в личном зачете. От Джорджа Расселла из Mercedes он теперь отстает на шесть очков. 

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