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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новости

Сайнса удивила авария: Машина повела себя необычно

Гонщик Ferrari рассказал, что по ходу рокового круга он совсем не атаковал, а даже наоборот – старался ехать более аккуратно

Автор:
, редактор
Соавтор:
Люк Смит
, редактор Ф1
Сайнса удивила авария: Машина повела себя необычно
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Во время второго сегмента квалификации Формулы 1 в Имоле гонщик Ferrari Карлос Сайнс ошибся в одном из поворотов и влетел в стену. Тем не менее результата от поставленного незадолго до инцидента быстрого круга хватило для прохода в Q3 – даже несмотря на то, что Карлос не принял дальнейшего участия в сессии.

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После квалификации Сайнс рассказал, что авария его удивила. «Задача была в том, чтобы поставить более аккуратный круг перед возвращениям дождя, – отметил испанец. – Честно говоря, я знал, что занимаю где-то первую-вторую позиции, так что вообще сильно не атаковал. Машина удивила меня в том повороте.

Очевидно, что условия на трассе очень тяжелые, и я допустил ошибку, которая дорого мне обойдется. Но я мыслю позитивно: у меня будет еще спринт и сама гонка, чтобы подняться выше. Уик-энд еще не закончен – но, конечно, от этого не легче, потому что мы без проблем должны были пройти в третий сегмент».

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