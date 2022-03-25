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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Сайнса разочаровали слабые изменения трассы в Джидде

По словам пилота Ferrari, обзорность на городской трассе почти не улучшилась

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Сайнса разочаровали слабые изменения трассы в Джидде
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Перед стартом второго Гран При в истории Саудовской Аравии организаторы этапа обновили трассу, которая в прошлом году вызвала нарекания со стороны пилотов. Основными изменениями стали переносы барьеров, что, по мнению организаторов, должно было улучшить обзорность.

Однако на деле этого не произошло, так как машины все равно будут ехать вплотную к отбойникам, заявил после прибытия на трассу пилот Ferrari Карлос Сайнс.

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«Мы вчера уже обсуждали это с Шарлем Леклером, – сказал Сайнс вечером в четверг. – Они просто в некоторых местах отодвинули барьеры, но все равно гоночная траектория проходит близко к стенам. Это означает, что обзорность ничуть не улучшилась, а значит мы должны лучше доносить до FIA нашу позицию.

По моему мнению трасса не стала лучше. Это самые малые изменения, что я видел в своей жизни. В целом трассу переделали в верном направлении, просто совершенно недостаточно. Улучшили последний сектор, но участок между 4 и 12 поворотами, который является наиболее критичным, не изменился вовсе».

 

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