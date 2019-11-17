Сайнса по ходу квалификации подвела проводка

Руководитель команды McLaren Андреас Зайдль назвал причиной неудачи Карлоса Сайнса в Гран При Бразилии проблему с проводами системы зажигания. При этом немецкий специалист вечером в субботу не стал сообщать, планирует ли команда вносить изменения в конфигурацию машины испанского гонщика.

В теории McLaren может установить на болид Сайнса новый двигатель или, нарушив режим закрытого парка, в расчете на гонку изменить ключевые настройки машины. Поскольку испанец в любом случае должен начинать заезд с последней позиции, полученные за описанные выше нарушения штрафы по сути не повлияют на предстартовые расклады.

«Конечно, завтра придется атаковать по максимуму, – поделился своими мыслями Сайнс в паддоке трассы в Сан-Паулу. – Правда, шины Pirelli не всегда способны долго проработать в таком режиме, поэтому придется искать компромисс. Это непросто, но другого выбора нет».

Впрочем, неисправность на машине Сайнса в субботу была далеко не единственным поводом для беспокойства в McLaren. Второй пилот команды Ландо Норрис по ходу квалификации не сталкивался с серьезными проблемами, однако показал только 11-й результат. Что свидетельствует об определенном падении скорости болидов McLaren по сравнению с несколькими предыдущими гонками.

«Такое уже бывало, – сформулировал свою точку зрения Норрис. – Есть определенные типы поворотов, которые не очень подходят нашей машине. Видимо, тут таких много.

В целом за два дня мы добились определенного прогресса. В субботу поведение машины нравилось мне гораздо больше, чем в пятницу. Но в какой-то момент я все равно уперся в некий потолок. К примеру, в потолок того, что можно было выжать из новых шин. И в целом с точки зрения баланса наш диапазон возможностей был уже чем обычно».