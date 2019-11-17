Сайнса по ходу квалификации подвела проводка
Столкнувшись с внезапным падением мощности, пилот McLaren не смог проехать ни одного быстрого круга в первом сегменте квалификации и будет стартовать с последней позиции.
Руководитель команды McLaren Андреас Зайдль назвал причиной неудачи Карлоса Сайнса в Гран При Бразилии проблему с проводами системы зажигания. При этом немецкий специалист вечером в субботу не стал сообщать, планирует ли команда вносить изменения в конфигурацию машины испанского гонщика.
В теории McLaren может установить на болид Сайнса новый двигатель или, нарушив режим закрытого парка, в расчете на гонку изменить ключевые настройки машины. Поскольку испанец в любом случае должен начинать заезд с последней позиции, полученные за описанные выше нарушения штрафы по сути не повлияют на предстартовые расклады.
«Конечно, завтра придется атаковать по максимуму, – поделился своими мыслями Сайнс в паддоке трассы в Сан-Паулу. – Правда, шины Pirelli не всегда способны долго проработать в таком режиме, поэтому придется искать компромисс. Это непросто, но другого выбора нет».
Впрочем, неисправность на машине Сайнса в субботу была далеко не единственным поводом для беспокойства в McLaren. Второй пилот команды Ландо Норрис по ходу квалификации не сталкивался с серьезными проблемами, однако показал только 11-й результат. Что свидетельствует об определенном падении скорости болидов McLaren по сравнению с несколькими предыдущими гонками.
«Такое уже бывало, – сформулировал свою точку зрения Норрис. – Есть определенные типы поворотов, которые не очень подходят нашей машине. Видимо, тут таких много.
В целом за два дня мы добились определенного прогресса. В субботу поведение машины нравилось мне гораздо больше, чем в пятницу. Но в какой-то момент я все равно уперся в некий потолок. К примеру, в потолок того, что можно было выжать из новых шин. И в целом с точки зрения баланса наш диапазон возможностей был уже чем обычно».
Читайте также:
Предыдущая новость
Боттас: Мы больше других теряем из-за разреженного воздуха
Следующая новость
Скорость Red Bull на прямых удивила Хэмилтона и Феттеля
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Сессия
|Квалификация
|Автор
|Кирилл Качнов
Сайнса по ходу квалификации подвела проводка
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
04:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта