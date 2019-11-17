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Формула 1 / Гран При Бразилии / Новость

Сайнса по ходу квалификации подвела проводка

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Сайнса по ходу квалификации подвела проводка
Автор:
, Главный редактор
17 нояб. 2019 г., 09:42

Столкнувшись с внезапным падением мощности, пилот McLaren не смог проехать ни одного быстрого круга в первом сегменте квалификации и будет стартовать с последней позиции.

Руководитель команды McLaren Андреас Зайдль назвал причиной неудачи Карлоса Сайнса в Гран При Бразилии проблему с проводами системы зажигания. При этом немецкий специалист вечером в субботу не стал сообщать, планирует ли команда вносить изменения в конфигурацию машины испанского гонщика.

В теории McLaren может установить на болид Сайнса новый двигатель или, нарушив режим закрытого парка, в расчете на гонку изменить ключевые настройки машины. Поскольку испанец в любом случае должен начинать заезд с последней позиции, полученные за описанные выше нарушения штрафы по сути не повлияют на предстартовые расклады.

«Конечно, завтра придется атаковать по максимуму, – поделился своими мыслями Сайнс в паддоке трассы в Сан-Паулу. – Правда, шины Pirelli не всегда способны долго проработать в таком режиме, поэтому придется искать компромисс. Это непросто, но другого выбора нет».

Впрочем, неисправность на машине Сайнса в субботу была далеко не единственным поводом для беспокойства в McLaren. Второй пилот команды Ландо Норрис по ходу квалификации не сталкивался с серьезными проблемами, однако показал только 11-й результат. Что свидетельствует об определенном падении скорости болидов McLaren по сравнению с несколькими предыдущими гонками.

«Такое уже бывало, – сформулировал свою точку зрения Норрис. – Есть определенные типы поворотов, которые не очень подходят нашей машине. Видимо, тут таких много.

В целом за два дня мы добились определенного прогресса. В субботу поведение машины нравилось мне гораздо больше, чем в пятницу. Но в какой-то момент я все равно уперся в некий потолок. К примеру, в потолок того, что можно было выжать из новых шин. И в целом с точки зрения баланса наш диапазон возможностей был уже чем обычно».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Сессия Квалификация
Автор Кирилл Качнов

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