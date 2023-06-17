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Формула 1 / Гран При Канады Новость

Сайнса наказали за блокировку, он стартует 11-м

Судьи FIA пришли к выводу, что испанец создал помеху Пьеру Гасли в первой сегменте квалификации Гран При Канады

Джан Чаприджи
Автор:
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Ландо Норрис, McLaren MCL60

В первом сегменте субботней сессии на трассе Жиля Вильнева произошел эпизод, лишь по счастливой случайности не приведший к серьезной аварии. Пьер Гасли завершал свой быстрый круг, и в самом конце задней прямой на его пути оказались Юки Цунода с Карлосом Сайнсом. 

Оба только готовились к попытке, потому должны были уступить траекторию сопернику из Alpine. Однако сделали они это настолько нескладно, что едва разъехались между собой и полностью перегородили трассу для Гасли. 

Пьеру пришлось выезжать за белую линию, из-за чего он потерял быстрый круг и в итоге не смог пройти в следующий квалификационный сегмент. «Его надо вообще забанить за такое, моя скорость была 300 км/ч!» – гневно прокричал гонщик по радио в адрес Сайнса (Цунода в последний момент отвернул в сторону).

Судьи FIA не пошли на столь радикальные меры, однако назначили Сайнсу обычный штраф за блокировку – перестановку на три позиции по решетке. Таким образом, в воскресенье пилоту Ferrari предстоит начинать борьбу не восьмым, а 11-м.    

На одну позицию вверх в стартовом протоколе поднялись Оскар Пиастри, Алекс Элбон и Шарль Леклер.

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