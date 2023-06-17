Сайнса наказали за блокировку, он стартует 11-м

В первом сегменте субботней сессии на трассе Жиля Вильнева произошел эпизод, лишь по счастливой случайности не приведший к серьезной аварии. Пьер Гасли завершал свой быстрый круг, и в самом конце задней прямой на его пути оказались Юки Цунода с Карлосом Сайнсом.

Оба только готовились к попытке, потому должны были уступить траекторию сопернику из Alpine. Однако сделали они это настолько нескладно, что едва разъехались между собой и полностью перегородили трассу для Гасли.

Пьеру пришлось выезжать за белую линию, из-за чего он потерял быстрый круг и в итоге не смог пройти в следующий квалификационный сегмент. «Его надо вообще забанить за такое, моя скорость была 300 км/ч!» – гневно прокричал гонщик по радио в адрес Сайнса (Цунода в последний момент отвернул в сторону).

Судьи FIA не пошли на столь радикальные меры, однако назначили Сайнсу обычный штраф за блокировку – перестановку на три позиции по решетке. Таким образом, в воскресенье пилоту Ferrari предстоит начинать борьбу не восьмым, а 11-м.

На одну позицию вверх в стартовом протоколе поднялись Оскар Пиастри, Алекс Элбон и Шарль Леклер.